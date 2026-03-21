Υπογράμμιση: Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος του πάλαι ποτέ Δημοκρατικού Κόμματος, δηλώνει ότι ήρθε η ώρα να φύγουν οι βρετανικές βάσεις από την Κύπρο. Τόσο απλά; Συμπλήρωσε πάντως, για να είμαστε και σωστοί, ότι «η αποικιοκρατία στην Κύπρο έχει τελειώσει». Μήπως να πούμε το ίδιο και για την κατοχή του νησιού μας; Τα λόγια, εύκολα. Οι πράξεις, θέλουν κότσια. Αρετή και Τόλμη.

> Ζήτησε πάντως να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για να φύγουν. Οπωσδήποτε, αυτή τη φορά δεν θα πει «ένα βροντερό Όχι».

ΑΠΟΡΙΑ: Γιατί δεν το έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις τόσα χρόνια που είχαν την εξουσία; Ήταν θέμα timing;

ΛΟΙΠΟΝ: Σύμφωνα με στοιχεία που βρήκαμε «σκρολάροντας» στα αρχεία για τις βάσεις στην Βιβλιοθήκη της Βουλής της Κοινοπολιτείας, στο Ουέστμινστερ:

2 είναι οι στρατιωτικές βάσεις στο νησί της Κύπρου, στο οποίο καταλαμβάνουν έκταση περίπου 98 τετραγωνικών μιλίων. Είναι γνωστές με την επίσημη ονομασία Κυρίαρχες Περιοχές Βάσεων, πιο διαδεδομένο ως Sovereign Base Areas (SBAs).

> Όσο αφορά το καθεστώς και τη χρήση των βάσεων. Το θέμα (λέει η έκθεση) έλαβε δημοσιότητα από το 2023 «εξαιτίας των ισχυρισμών ότι χρησιμοποιήθηκαν για «φιλοξενία» των αμερικανικών δυνάμεων, ή «για να παράσχουν (οι βάσεις) εξοπλισμό ή/και υλικοτεχνική υποστήριξη στο Ισραήλ στη σύγκρουσή του με τη Χαμάς στη Γάζα.

> Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου –σύμφωνα πάντα με την πρόσφατη έκθεση που αναρτάται στο House of Commons Library– έχει δηλώσει ότι «Οι βάσεις χρησιμοποιούνταν για υποστήριξη στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, και όχι για την παροχή στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ». Χρησιμοποιήθηκαν επίσης, ως βάση για αεροπορικές επιδρομές του Ηνωμένου Βασιλείου εναντίον στόχων των Χούθι στην Υεμένη.

> Τέλος, όσον αφορά το κτύπημα στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι τον περασμένο Φεβρουάριο, η έκθεση αναφέρει τα εξής:

«Μετά την έναρξη των στρατιωτικών επικειρήσεων από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026, το Ιράν ανταπέδωσε εκτοξεύοντας μια από αντεπιθέσεις στην περιοχή. Την 1η Μαρτίου, η RAF Ακρωτηρίου στην Κυπριακή SBA χτυπήθηκε από ένα drone. Άλλα drones που κατευθύνονταν προς τη βάση αναχαιτίστηκαν. Δεν αναφέρθηκαν θύματα».

Και τέλος: «Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι οι SBA δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και δεν θα χρησιμοποιηθούν από τις αμερικανικές δυνάμεις για τις επιθέσεις κατά του Ιράν και δεν θα χρησιμοποιηθούν για κτυπήματα κατά των πυραυλικών πηγών του Ιράν».

> Από εδώ και πέρα, φαίνεται πράγματι ότι αποκτά μία πολιτική δυναμική η πρόθεση της Λευκωσίας, μέσω και της ΕΕ, να εξετάσει (σοβαρά, ελπίζω) το θέμα της Συνθήκης των βάσεων. Κι ο Θεός βοηθός!

700 τόνοι καυσίμων και υγροποιημένου φυσικού αερίου σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο που πλέει τώρα ακυβέρνητο στη Μεσόγειο, μετά από επίθεση με drones. Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για την επίθεση. Η Ιταλία, η Γαλλία και άλλα μέλη της ΕΕ έχουν προειδοποιήσει ότι το πλοίο, που τώρα πλέει στα χωρικά ύδατα της Λιβύης, αποτελεί απειλή για «τεράστια οικολογική καταστροφή.

200 δισεκατομμύρια δολάρια είναι το ποσό που ζητά το Πεντάγωνο για την πολεμική του επιχείρηση στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Washington Post». Το αίτημα έφτασε στον Λευκό Οίκο που, όμως, πρέπει να πάρει έγκριση από το Κογκρέσο. Αυτό έχει την εξουσία να διαχειρίζεται τα οικονομικά του – να εγκρίνει τη χρηματοδότηση. Μέχρι τώρα, το Κογκρέσο έχει χορηγήσει ποσό περίπου 188 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

22.000 περίπου ήταν οι άνθρωποι που παρακολούθησαν (ή μάλλον συμμετείχαν) στην πρώτη Rock & Roll συναυλία, που έγινε στο Κλίβελαντ, στην Αμερική. Ονομαζόταν Moondog Coronation Ball, όπου Moondog ήταν το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του διάσημου, τότε, ντισκ τζόκεϊ Άλαν Φρήντ.

> Η συναυλία έμεινε στην ιστορία, όχι για την μουσική της, αλλά για το γεγονός ότι διακόπηκε μετά από μόλις 30 λεπτά (ή ένα τραγούδι!) λόγω σοβαρού υπερπληθυσμού, με περίπου 20.000-25.000 άτομα να προσπαθούν να εισέλθουν σε έναν χώρο χωρητικότητας περίπου 10.000 ατόμων, με αποτέλεσμα να σπάσουν οι πύλες και να ξεσπάσουν ταραχές.

(*) Είπαμε (πληθυντικός …μεγαλοπρέπειας), να αλλάξουμε λίγοι την στήλη του Σαββάτου, αφαιρώντας μερικούς αριθμούς, και προσθέτοντας μερικά σχόλια και αναφορές από κείμενα που υπογραμμίσαμε…