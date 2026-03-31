Όταν ξεκίνησε η περιπέτεια με τον αφθώδη πυρετό, ένας φίλος που γνωρίζει, μου είπε: Στο Πέργαμος να δεις τι γίνεται! Εκεί είναι η μεγάλη τρύπα με τις μάντρες και το ιδιόμορφο καθεστώς. Από εκεί πηγαινοέρχονται διάφορα…

Ο φίλος επιβεβαιώθηκε (καθυστερημένα) μόλις την περασμένη βδομάδα όταν αποφασίστηκε να μπει λουκέτο σε έντεκα κτηνοτροφικές μονάδες στο Πέργαμος, οι οποίες είναι γραμμένες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Στο Πέργαμος υπάρχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς, καθώς θεωρείται κατεχόμενη περιοχή, αλλά βρίσκεται σε έδαφος των βρετανικών βάσεων και εφάπτεται της νεκρής ζώνης. Οπότε, έχει εκεί αρμοδιότητα η Αστυνομία των βάσεων Δεκέλειας, έχουν αρμοδιότητα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας για κτηνοτροφικές μονάδες, έχουν έλεγχο και οι κατοχικές δυνάμεις, έχει παρουσία και η Ουνφικυπ…

Αλαλούμ, δηλαδή. Άντε να βγάλεις άκρη! Προσφέρεται για ιδιαίτερες μπίζνες η περιοχή. Γι΄ αυτό μαζεύτηκαν εκεί 24 κτηνοτροφικές μονάδες. Και εκεί, τις μέρες της κρίσεως, δοκιμάστηκε αυτό που μας λένε συνέχεια οι εκπρόσωποι του κατοχικού καθεστώτος, περί ανάγκης συνεργασίας σε κοινά ζητήματα. Και παρουσιάζουν την ε/κ πλευρά ως την κακή της ιστορίας, που δεν θέλει τη συνεργασία. Το έκανε και ο Τατάρ, το κάνει τώρα κι ο Έρχιουρμαν.

Ιδού, λοιπόν, γεγονότα: Μέσα Μαρτίου αποφάσισαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να ελέγξουν τις κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες ανήκουν σε Τουρκοκύπριους, αλλά είναι γραμμένες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι αστυνομικοί των βάσεων συνόδευσαν τους κτηνιατρικούς λειτουργούς μέχρι ένα σημείο, τους έδειξαν τις μάντρες κι έφυγαν. Πήγαν αυτοί σε τέσσερις μονάδες κι έκαναν τις επιθεωρήσεις τους χωρίς πρόβλημα.

Ξεκίνησαν να πάνε σε άλλες δύο μονάδες. Στο δρόμο εμποδίστηκαν από δυο άντρες, που συστήθηκαν ως αστυνομικοί της «τδβκ». Δεν άφησαν τους λειτουργούς να προχωρήσουν, και ανέμεναν οδηγίες από τον διοικητή τους. Ενώ ανέμεναν, έφτασαν εκεί δύο ειρηνευτές και δεύτερο όχημα με άλλους τρεις «αστυνομικούς», οι οποίοι περικύκλωσαν το αυτοκίνητο των κτηνιατρικών λειτουργών.

Μετά από ώρα αναμονής, και αφού εξήγησαν πολλές φορές τι κάνουν εκεί, οι κτηνιατρικοί λειτουργοί αποχώρησαν συνοδευόμενοι από τους ειρηνευτές. Οι οποίοι στη συνέχεια τους ενημέρωσαν ότι ο δρόμος που μπήκαν, είναι διεκδικούμενους από το κατοχικό καθεστώς και όποιος εισέλθει μπορεί να συλληφθεί από τους «αστυνομικούς».

Στην περιοχή Περγάμους υπάρχουν συνολικά 24 κτηνοτροφικές μονάδες. Κάπποιες έχουν άδεια από την Κυπριακή Δημοκρατία, άλλες είναι στη νεκρή ζώνη παράνομες, άλλες σε έδαφος των βάσεων, πάντως όλες εκτός ελέγχου. Μόνο στις τέσσερις μπόρεσαν να κάνουν επιθεώρηση οι κτηνιατρικοί λειτουργοί.

Ταυτόχρονα, όλο αυτό το διάστημα, που στις ελεύθερες περιοχές θανατώνονται ζώα κατά χιλιάδες και ελέγχεται κάθε κίνηση στις κτηνοτροφικές μονάδες, από το Πέργαμος διακινούνται ακόμα και βυτιοφόρα που μεταφέρουν γάλα χωρίς κανένα έλεγχο. Ποιος ξέρει και τι άλλο!

Οι βρετανικές βάσεις εκχώρησαν εξουσία στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας για να διενεργούν ελέγχους στα υποστατικά που είναι υπό την ευθύνη τους. Αλλά, όταν υπάρχουν 24 υποστατικά και μόνο στα τέσσερα μπόρεσαν να κάνουν έλεγχο, το ζήτημα δεν είναι πλέον, ούτε υγειονομικό, ούτε οικονομικό. Είναι πολιτικό.

Πόσο λογικό είναι να σεβόμαστε τους Τουρκοκύπριους πολιτικούς όταν μιλούν για συνεργασία; Την ώρα που στέλνουν «αστυνομικούς» να εμποδίσουν ακόμα και υποστατικά της Κυπριακής Δημοκρατίας, μπροστά στον κίνδυνο ολοκληρωτικής καταστροφής της κτηνοτροφίας; Επειδή ανήκουν σε Τουρκοκύπριους; Επειδή έπρεπε να περάσουν από έναν δρόμο, που το κατοχικό καθεστώς τον θεωρεί δική του «κυριαρχία»; Ντραπείτε και λίγο, κύριε Έρχιουρμαν.