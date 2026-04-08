Πρόεδρε Χριστοδουλίδη, σήμερα δεν είναι μια οποιαδήποτε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Σήμερα κρατάτε στα χέρια σας κάτι πολύ πιο βαρύ από αποφάσεις ρουτίνας. Την ευθύνη να δείξετε ότι η Πολιτεία δεν έχει χάσει την ικανότητά της να αντιμετωπίζει την αλήθεια και να κρατάει ζωντανή την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Η υπόθεση Δρουσιώτη με τα περιβόητα μηνύματα της «Σάντης» δεν είναι ένα πολιτικό επεισόδιο που θα ξεχαστεί. Είναι η στιγμή που θα κριθεί η αξιοπιστία του κράτους, των θεσμών και, κατ’ επέκταση, της κυβέρνησης.

Πρόεδρε, χθες, υπογραμμίσαμε με κάθε σαφήνεια ότι η επιλογή των προσώπων που θα διερευνήσουν την υπόθεση δεν είναι τυπικό ζήτημα. Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα το οποίο θα αποσταλεί προς κάθε πολίτη που εμφανίζεται να αμφισβητεί την ισχύ και την αξιοπιστία των θεσμών. «Θέλουμε την αλήθεια» ή «θέλουμε να τελειώνουμε με το θέμα».

Πρόεδρε, η πραγματικότητα είναι σκληρή. Η καχυποψία έχει εδραιωθεί σε βάθος. Απέναντι σε ολόκληρο το σύστημα. Ακόμη και οι πιο αξιόπιστες προσωπικότητες με αποδεδειγμένη εντιμότητα θα αμφισβητηθούν. Όχι γιατί δεν το αξίζουν, αλλά γιατί οι θεσμοί γύρω τους δεν εμπνέουν πια εμπιστοσύνη. Αυτή είναι η αίσθηση που κυριαρχεί στην κοινωνία. Η πικρή διαπίστωση ότι το κράτος δεν μπορεί ή δεν θέλει να καθαρίσει τη διαφθορά.

Πρόεδρε, απαιτείται μια κίνηση που θα σπάσει τον φαύλο κύκλο. Και αυτή, στην προκειμένη περίπτωση, είναι μια και μοναδική. Η σύσταση τριμελούς επιτροπής ποινικών ανακριτών, με τουλάχιστον έναν ανεξάρτητο ξένο στη σύνθεσή της. Ένα πρόσωπο που δεν ανήκει σε καμία τοπική ισορροπία. Που η ουδετερότητά του δεν θα αμφισβητηθεί εκ προοιμίου. Όχι χάριν εντυπώσεων. Επειδή η κοινωνία χρειάζεται σήμερα αυτό ακριβώς: Αποστασιοποίηση από τα τοπικά δίκτυα και τις ισορροπίες που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη.

Πρόεδρε, οι άλλοι δύο ανακριτές πρέπει να είναι πρόσωπα που έχουν ήδη αποδείξει την ακεραιότητά τους. Άνθρωποι που έχουν σταθεί όρθιοι σε προηγούμενες υποθέσεις. Που έχουν δώσει δείγματα γραφής σε καταστάσεις δύσκολες και φορτισμένες πολιτικά. Αν τους βρεις, η κοινωνία θα νιώσει ότι αυτή η προσπάθεια στηρίζεται πραγματικά στην εντιμότητα. Όχι σε μια πρόσκαιρη επικοινωνιακή ανάγκη.

Πρόεδρε, ας θυμηθούμε το πιο πρόσφατο προηγούμενο. Στην υπόθεση Θανάση Νικολάου, η Πολιτεία αναγκάστηκε να φέρει ανακριτή από την Ελλάδα. Γιατί; Ακριβώς, για να αντιμετωπιστεί η καχυποψία, που έχει διαβρώσει απ’ άκρη εις άκρη την κυπριακή κοινωνία. Τότε φάνηκε καθαρά ότι η αξιοπιστία είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Τώρα η ανάγκη είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Πρόεδρε, η στιγμή είναι κρίσιμη. Το ποτήρι της υπομονής της κοινωνίας είναι γεμάτο. Κάθε καθυστέρηση αυξάνει την ένταση. Κάθε αμφισημία μεταφράζεται σε καχυποψία. Μια σταγόνα παραπάνω και το ποτήρι θα ξεχειλίσει. Κάθε επιλογή που δεν θα καθησυχάσει την κοινωνία, κάθε προσπάθεια να αποφευχθεί η απόλυτη ουδετερότητα θα γίνει αντιληπτή ως αδυναμία και ως κουκούλωμα. Η κοινωνία δεν θα συγχωρήσει άλλο σκοτάδι… Μην υποτιμήσεις την κατάσταση. Η οργή δεν είναι θεωρητική. Είναι υπαρκτή. Διάχυτη. Επικίνδυνα συσσωρευμένη.

Πρόεδρε, η κοινωνία δεν ζητά θαύματα. Ζητά το αυτονόητο. Να πιστέψει ότι αυτή η φορά η Πολιτεία θέλει πραγματικά να φτάσει μέχρι το τέλος. Η ευθύνη είναι βαρύτατη. Το βλέμμα όλων είναι στραμμένο σε εσάς. Ο κάθε πολίτης παρακολουθεί κάθε κίνηση. Κάθε καθυστέρηση. Κάθε σιωπή.

Πρόεδρε, η επιλογή ενός ανεξάρτητου ξένου ποινικού ανακριτή δεν θα είναι διακοσμητική. Είναι το μόνο μέτρο που θα δώσει στην κοινωνία την απόδειξη ότι η έρευνα μπορεί να είναι πραγματικά αντικειμενική. Το μόνο που μπορεί να σπάσει τον φαύλο κύκλο της καχυποψίας. Το μόνο που μπορεί να επαναφέρει στοιχειώδη εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή, η απόφαση πρέπει να δικαιολογεί την υποχρέωση απέναντι στους πολίτες. Απέναντι στο κράτος δικαίου. Απέναντι στην αξιοπιστία των θεσμών. Οτιδήποτε άλλο θα είναι αποτυχία. Θα δείξει ότι η Πολιτεία δεν μπορεί να σταθεί όρθια μπροστά στην αλήθεια.

Πρόεδρε, τώρα είναι η ώρα. Η κοινωνία περιμένει. Η ιστορία το ίδιο. Και, δυστυχώς, ίσως να μην υπάρξει άλλη ευκαιρία για να δείξεις ότι η Πολιτεία μπορεί να δράσει με τόλμη και αξιοπιστία.