Ανακοινώθηκε λίγες ημέρες πριν την επίσημη αναγγελία του κόμματος της κ. Μαρίας Καρυστιανού, γνωστή πλέον ως «Η Μάνα των Τεμπών», ότι τα καθήκοντα του Γραφείου Τύπου της αναλαμβάνει ο Θανάσης Αυγερινός, μέχρι πρότινος και για πολλά χρόνια ανταποκριτής στην Μόσχα για αρκετά μέσα ενημέρωσης, εσχάτως για το τηλεοπτικό Open.

Οι ανταποκρίσεις του από τη Μόσχα, έγιναν κλασικό case-study, για το πώς να υποστηρίζεις και να προστατεύεις τον εισβολέα και να απαξιώνεις το θύμα.

Τουλάχιστον, από εκείνο το μέτωπο γλυτώσαμε. Έτσι κι αλλιώς, σπουδαίοι ξένοι ανταποκριτές που έχουν καλύψει μεγάλα και σημαντικά γεγονότα, ιδίως τα δυσάρεστα και αποκρουστικά, γιατί ο εισβολέας πάντα υπερβαίνει τα όρια, μας έδιναν αντικειμενική και τεκμηριωμένη εικόνα και ανάλυση από τη Ρωσία.

Ενδεικτικά:

1. Ο Λουκ Χάρντινγκ της βρετανικής «The Guardian», 58 ετών, από τους πιο έμπειρους και μαχητικούς ρεπόρτερ διεθνών γεγονότων σε όλο τον κόσμο. Με τις πληροφορίες που είχε από πριν, βρέθηκε στο Κίεβο την πρώτη μέρα που εκδηλώθηκε η ρωσική επίθεση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Επιστρέφοντας από μια αποστολή του σε άλλη χώρα, το 2011 συγκεκριμένα, του απαγορεύτηκε η επανείσοδος στη Ρωσία και απελάθηκε την ίδια ημέρα.

Το βιβλίο του «Mafia State» του 2011 αποτυπώνει την μακρά εμπειρία του στην Ρωσία, καθώς επίσης και το πολιτικό σύστημα υπό τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Τα επόμενα βιβλία του περιλαμβάνουν τα «WikiLeaks: Inside Julian Assange’s War on Secrecy» και «The Snowden Files».

2. Ο Στιούαρτ Ράμσεϊ, Βρετανός δημοσιογράφος και αυτός είναι επί του παρόντος ο επικεφαλής ανταποκριτής του Sky News. Καθώς και ο μακροβιότερος ξένος ανταποκριτής του τηλεοπτικού δικτύου. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας το 1985. Έλαβε επίτιμο διδακτορικό στο Αστικό Δίκαιο από το πανεπιστήμιο Αlma Μater του το 2018. Επικεφαλής της δημοσιογραφικής ομάδας που μετατέθηκε στην Ουκρανία παραμονές της ρωσικής εισβολής. Τόσο αυτός, όσο και άλλα μέλη της ομάδας του, έγιναν πρωτοσέλιδα παγκοσμίως όταν τραυματίστηκαν σε βίαιη ρωσική ενέδρα ενώ έκαναν ρεπορτάζ έξω από το Κίεβο στις αρχές του 2022.

3. H διάσημη (αν και δεν της αρέσει αυτό το επίθετο), Καναδή δημοσιογράφος Λιζ, Ντουσέτ, επικεφαλής διεθνή ανταποκρίτρια του BBC. Έχει καλύψει εκτενώς τον πόλεμο στην Ουκρανία, καταθέτοντας επιτόπιες αναφορές και ημερολόγια από πόλεις όπως το Κίεβο και το Ντνίπρο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

4. O Ρεμί Ουρντάν της γαλλικής «Le Monde», από τους πιο έμπειρους πολεμικούς ρεπόρτερ. Έχει βαθιά γνώση: Ένας πολύτιμος Γάλλος πολεμικός ανταποκριτής που έφερε μαζί του τη βαθιά γνώση του για τις ευρωπαϊκές συγκρούσεις, κάτι που τον βοήθησε να καταγράψει την πολιορκία και την ευρύτερη καταστροφή στην Ουκρανία, από τους Ρώσους εισβολείς.

5. Η Αμερικανίδα φωτορεπόρτερ, Λίνζι Αντάριο, που επιλέγει να βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή», όπου υπάρχουν συγκρούσεις και πόλεμοι. Αυτοεργοδοτούμενη. Συνδυάζει το ρεπορτάζ με την φωτογράφηση. Επικίνδυνο και συνάμα συναρπαστικό, για κάποιον που έχει τα κότσια. Το έργο της επικεντρώνεται συχνά σε συγκρούσεις και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως στον ρόλο των γυναικών στις πιο κλειστές και παραδοσιακές κοινωνίες. Το 2022, έλαβε το βραβείο Courage in Journalism από το Διεθνές Ίδρυμα Γυναικείων Μέσων Ενημέρωσης.

ΥΓ: Αυτά για σήμερα, χάρη στον νέο Υπεύθυνο Τύπου της κας Καρυστιανού, που μας έβαλε την ιδέα να αναδείξουμε πραγματικούς δημοσιογράφους. Στην φωτογραφία μας, μερικοί από τους πλέον των 100 πολεμικών ρεπόρτερ που σκοτώθηκαν από τον Ρωσικό στρατό, εκεί που κάλυπταν τα γεγονότα.