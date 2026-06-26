Η είδηση που διαβάζω τώρα, μεσημέρι Πέμπτης, στον ιστότοπο του Skai, δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη: «Η Άγκυρα απορρίπτει σενάρια νέου σχεδίου του ΟΗΕ για το Κυπριακό», και δηλώνει ότι «μόνη λύση στην Κύπρο είναι τα δύο κράτη».

Εμείς τι λέμε;

Ναι, το ξέρω. Αλλά δεν «το αγοράζω» πια. Το δικό μας αφήγημα είναι γνωστό. Συνθηματικό ακούγεται (αν ακούγεται κιόλας…), και μοιάζει πια σαν να κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας.

Τα περισσότερα πολιτικά σχήματα, κάνουν ασκήσεις εσωτερικής διακυβέρνησης. Προσπαθούν –όχι δα και με πολύ ζήλο– να ενεργοποιήσουν τους Ευρωπαίους εταίρους μας.

Πλάκα δεν έχει;

Εμείς; Οι απενεργοποιημένοι εντελώς, περιμένουμε από την Ευρώπη να βοηθήσει. Πώς δηλαδή;

Να μαλώσει τους Τούρκους;

Μα κι αυτό, υποτονικά το κάνει! Όταν ο άμεσα ενδιαφερόμενος κινείται μεταξύ ενός κράτους πελαγωμένου με χαρακτηριστικά μαφίας και ενός ντουφεκισμένου ινφλουένσερ, που μπορεί και να μην θυμάται ότι ο τόπος του είναι υπό κατοχή.

Αλλά, ακόμα κι αν το θυμάται –και το ξέρει– καλύτερα να μην ανακατευτεί. Ας συνεχίσει τον δικό του αμανέ. Έτσι κι αλλιώς, σ’ αυτό είναι καλός.

Αναρωτιέμαι εάν, όλοι αυτοί που τσαλαπάτησαν τον τόπο μας για να πλουτίσουν, αντιλαμβάνονται άραγε πόσο κακό έχουν κάνει;

Αν νομίζουν ότι στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, δεν έχουν πάρει χαμπάρι οι «κουτόφραγκοι», ας μάθουν ότι τα ξέρουν όλα με το «νι» και με το «σίγμα».

Πιθανώς, εντός μερικών εβδομάδων, να ανοίξουν και φάκελοι που συνεχώς εμπλουτίζονται στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Που ευτυχώς, είναι πολύ πιο δίκαιη και ακριβής από τη δική μας. Ας μη ξεχνάμε ότι αυτή, η Λάουρα Κοβέσι, ξεσκέπασε το μεγάλο σκάνδαλο εδώ στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις, γνωστό ως ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εδώ στη Μητέρα Πατρίδα, άρχισαν νωρίς τα όργανα, εν όψει εκλογών, όποτε κι αν γίνουν. Ο Κυριάκος έχει πει Απρίλιο του 2027. Υποψήφιοι δεν έχουν χρηστεί ακόμα. Υπάρχουν όμως και αρκετοί που θεωρούν δεδομένο ότι θα είναι στο ψηφοδέλτιο. Και άρχισαν τις γύρες και τις χειραψίες. Από τη μία, κάνω χάζι. Από την άλλη, παθαίνω κατάθλιψη.

Που τους βλέπω, είπατε; Στα sοcial media πάνω απ’ όλα. Και στον νυχτερινό μου Καθρέφτη όπου, ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Το «κάτι άλλο» είναι εκείνο που κυκλοφορεί πιά από γειτονιά σε γειτονιά, με χαμόγελο από εδώ ίσαμε την κάλπη. Φορέστε και κάτι άλλο υποψήφιοί μου. Ανεπιτήδευτο, αν μπορείτε.

Αργούν οι εκλογές. Μη σας μείνει το τυποποιημένο χαμόγελο!

PERSONA GRATA – Μάικλ Μακ Φολ, επίτιμος καθηγητής στο Ινστιτούτο Φρίμαν Σπόγκλι, επίτιμος εταίρος στο Ινστιτούτο Χούβερ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Σε μία ανάρτησή του στο Facebook έχει από τη μία μεριά τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς και από την άλλη τον εαυτό του. Κάτω από κάθε φωτογραφία, οι εξής λεζάντες.

ΒΑΝΣ: Ένα από τα πράγματα που μας προέτρεψε ο Πρόεδρος να κάνουμε ως πρώτη προτεραιότητα, είναι να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ.

ΜΑΚ ΦΟΛ: Τα στενά ήταν ανοικτά και πριν από τον δικό σας πόλεμο. Ο δικός σας πόλεμος τα έκλεισε. Και τότε, αναγκαστήκατε να υποσχεθείτε στους αυταρχικούς φίλους σας να τα ανοίξουν πάλι. Αυτός ο αχρείαστος πόλεμος είναι το μεγαλύτερο και χειρότερο λάθος σε θέμα εξωτερικής πολιτικής που έκανε ο Τραμπ.