Καυτό πρωινό Κυριακής και ο ηλικιωμένος άντρας στέκει σε μια από τις στάσεις στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων στην πλατεία Ηπείρου (άγαλμα Σολωμού) στο κέντρο της πρωτεύουσας, ενώ γύρω του πηγαινοέρχεται ένα μικρό ετερόκλητο πλήθος – κυρίως άντρες μεγαλύτερης ηλικίας σαν αυτόν και νεαρές Ασιάτισσες, προφανώς οικιακές βοηθοί που αυτή τη μέρα έχουν άδεια ανάπαυσης.

Μειλίχιος και χαμογελαστός παππούς, που θυμίζει πρόσωπα σε παλιές μαυρόασπρες, μισοξεσχισμένες φωτογραφίες, δίπλα στις μαντηλοφορούσες συζύγους τους, ξεχασμένες πια σε κάποιο πατάρι, κρεμασμένες στον υγρό τοίχο κάποιας μοναχικής κάμαρης.

Πλησίασε αρχικά τη μικροκαμωμένη Φιλιππινέζα με το καπελάκι στο κεφάλι και το στενό μπλου τζιν και άρχισε να της μιλά, περισσότερο με νοήματα και χειρονομίες, χωρίς να πτοείται καθόλου από την αρνητική της αντίδραση. Η κοπέλα τού γύρισε σχεδόν την πλάτη, αλλά αυτός επέμενε να την πολιορκεί, η κοπέλα περπάτησε πιο κάτω, αλλά αυτός την ακολούθησε. Έφυγε από κοντά της μόνο όταν η κοπέλα τού φώναξε θυμωμένη «go away!», αλλά δεν αποχώρησε, δεν φάνηκε να ένιωσε απογοητευμένος, αποθαρρυμένος ή θυμωμένος. Δεν είμαι σίγουρος αν αντιλαμβανόταν τι συνέβαινε γύρω του και βέβαια θα ήθελα να ήξερα τι συνέβαινε μέσα του.

Έχω γράψει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια γι’ αυτό το κοινωνικά διάχυτο και ορατό φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης ξένων εργαζομένων γυναικών στην Κύπρο, ακόμα και σε δημόσιους χώρους, πλατείες, σταθμούς λεωφορείων και στους δρόμους των πόλεων. Αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα τις Κυριακές όταν κυκλοφορούν σε πολυσύχναστους χώρους, στη διάρκεια των λίγων ωρών ξεκούρασης τους.

Όπως χαρακτηριστικά μου έχει πει η Ester Beatty πρόεδρος της ομοσπονδίας των οργανώσεων Φιλιππινέζων στην Κύπρο, οι κοπέλες από τη Φιλιππινέζικη κοινότητα της αναφέρουν ότι παρενοχλούνται σεξουαλικά στους δρόμους, κυρίως από ηλικιωμένους Κυπρίους που τους προτείνουν να τις πληρώσουν για να κάνουν σεξ μαζί τους…

Σκέφτηκα την παραδοξότητα του φαινομένου – ευάλωτοι άνθρωποι που αντιμετωπίζονται με προκατάληψη από την κοινωνία, όπως είναι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, να αντιμετωπίζουν με προκατάληψη και να θυματοποιούν άλλα ευάλωτα άτομα, όπως είναι οι αλλοδαπές οικιακές εργαζόμενες.

Στο μεταξύ ήρθε το λεωφορείο της και η νεαρή Φιλιππινέζα πήδηξε μέσα, ενώ εκείνος έμεινε να κοιτάζει με μισάνοιχτο στόμα τις εξατμίσεις του οχήματος…Και ύστερα σύρθηκε λίγο πιο κάτω και πλησίασε την επόμενη νεαρή, που ήταν Σριλανκέζα. Ύστερα ήρθε το δικό της λεωφορείο και η κοπέλα ανέβηκε και χάθηκε στο σκοτεινό στομάχι του.

Έφυγε κι αυτό το λεωφορείο, αλλά εκείνος συνέχισε για ώρα να προσεγγίζει τις γυναίκες που περίμεναν στη στάση. Ο ήλιος ανέβηκε σχεδόν κάθετα, πλησίαζε μεσημέρι, αλλά εκείνος ήταν ακόμα εκεί, προφανώς χωρίς να περιμένει κανένα λεωφορείο...