Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει σήμερα με την ανθρώπινη μνήμη. Μέχρι πρότινος, η εξασθένιση της θεωρείτο μια φυσιολογική εξέλιξη της προχωρημένης ηλικίας. Σήμερα, όμως, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι και δη νεαρής ηλικίας, διαπιστώνεται ότι ξεχνούν ονόματα, ραντεβού, συζητήσεις, γεγονότα και πληροφορίες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα συγκρατούσαν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Μήπως, λοιπόν, κάτι αλλάζει στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλός μας; Ή μήπως αλλάξαμε εμείς τον τρόπο με τον οποίο τον χρησιμοποιούμε; Όσο για την δικαιολογία που συχνά επικαλούνται ορισμένοι ότι πρόκειται περί αχρείαστων πληροφοριών, αποτελεί κάλυψη και εξιλέωση μιας εξελισσόμενης πλέον αδυναμίας.

Ασφαλώς, δεν μπορεί κάθε αφηρημάδα να θεωρείται πρόβλημα μνήμης, ούτε δικαιολογείται να αποδίδουμε αυτομάτως κάθε περιστατικό λησμονιάς στην τεχνολογία. Η μνήμη επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως το άγχος, η έλλειψη ύπνου, η ψυχική κόπωση και η καθημερινή πίεση. Ωστόσο, η σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα δημιουργεί συνθήκες που αξίζει να μας προβληματίσουν σοβαρά.



Η καθημερινότητά μας έχει μετατραπεί σε έναν αδιάκοπο καταιγισμό πληροφοριών. Ειδήσεις, αναρτήσεις, μηνύματα, ειδοποιήσεις, βίντεο και εικόνες διαδέχονται το ένα το άλλο με τέτοια ταχύτητα, ώστε ελάχιστος χρόνος απομένει για ουσιαστική συγκέντρωση. Πριν προλάβουμε να επεξεργαστούμε μια πληροφορία, έχουμε ήδη περάσει στην επόμενη. Πριν ολοκληρώσουμε μια σκέψη, κάτι άλλο διεκδικεί την προσοχή μας. Και ύστερα αναρωτιόμαστε γιατί ξεχνάμε.



Η μνήμη, όμως, δεν λειτουργεί ως μια αυτόματη συσκευή καταγραφής. Για να συγκρατήσουμε κάτι, χρειάζεται να του δώσουμε προσοχή, να το επεξεργαστούμε και να του επιτρέψουμε να εδραιωθεί. Όταν η προσοχή μας διασπάται συνεχώς, δυσκολεύεται και η διαδικασία αποθήκευσης των πληροφοριών. Δεν είναι ότι ο εγκέφαλος αδυνατεί κατ’ ανάγκην να θυμηθεί. Συχνά, δεν έχει προλάβει να αποθηκεύσει σωστά αυτό που του ζητάμε αργότερα να ανακαλέσει.



Και, για να μην το παίζω ειδήμονας, υπάρχουν, επιστημονικά δεδομένα που ενισχύουν αυτόν τον προβληματισμό. Το 2011, μελέτη των Betsy Sparrow, Jenny Liu και Daniel Wegner, η οποία δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Science, εξέτασε το φαινόμενο που ονομάστηκε «Google effect». Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, όταν οι άνθρωποι αναμένουν πως μια πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή τους ή στα κινητά τους, έχουν μικρότερη τάση να τη συγκρατούν οι ίδιοι, θυμούνται όμως ευκολότερα πού μπορούν να τη βρουν. Με άλλα λόγια, αντί να αποθηκεύουμε τη γνώση, μαθαίνουμε να αποθηκεύουμε τον δρόμο προς αυτήν.



Αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να μας προβληματίσει. Πόσοι γνωρίζουν πλέον απ’ έξω έναν αριθμό τηλεφώνου; Πόσοι θυμούνται ημερομηνίες, διευθύνσεις ή ακόμη και βασικές πληροφορίες χωρίς να καταφύγουν αμέσως στο κινητό τους; Η τεχνολογία μάς διευκολύνει, αλλά ταυτόχρονα μας απαλλάσσει από την ανάγκη να εξασκούμε καθημερινά ορισμένες νοητικές λειτουργίες. Και ό,τι δεν εξασκείται συστηματικά κινδυνεύει να υποβαθμιστεί ως δεξιότητα.



Τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα εντείνουν τις ανησυχίες. Συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2026 στο European Child & Adolescent Psychiatry εξέτασε 42 μελέτες με συνολικά 46.912 συμμετέχοντες και εντόπισε συσχετίσεις μεταξύ της εκτεταμένης, ανεξέλεγκτης χρήσης σύντομων βίντεο και δυσκολιών στην προσοχή, στην εργαζόμενη μνήμη και στον αυτοέλεγχο.Δεν δικαιούμαστε, λοιπόν, να ισχυριστούμε ότι τα κινητά προκαλούν από μόνα τους γενικευμένη απώλεια μνήμης. Δικαιούμαστε, όμως, να αναρωτηθούμε τι συμβαίνει όταν ο εγκέφαλος βομβαρδίζεται καθημερινά με ερεθίσματα, χωρίς χρόνο για ηρεμία, σκέψη και κυρίως ουσιαστική επεξεργασία.

Και εδώ βρίσκεται η ουσία. Παλαιότερα, ο άνθρωπος έπρεπε να θυμάται, να παρατηρεί, να ακούει προσεκτικά και να ανακαλεί. Σήμερα, για σχεδόν τα πάντα, υπάρχει μια συσκευή που αναλαμβάνει να θυμάται για λογαριασμό του. Δεν χρειάζεται να συγκρατήσει, αφού μπορεί να αναζητήσει και δεν χρειάζεται να απομνημονεύσει, αφού μπορεί να αποθηκεύσει.



Η ανθρώπινη μνήμη, όμως, δεν είναι ένας χώρος φύλαξης πληροφοριών. Είναι μέρος της σκέψης μας, της κρίσης μας, της προσωπικότητάς μας. Οι αναμνήσεις συνδέουν τις εμπειρίες μας, μάς βοηθούν να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να κατανοούμε τον κόσμο. Όταν περιορίζεται η ουσιαστική επαφή μας με όσα ζούμε, κινδυνεύουμε να χάσουμε όχι μόνο λεπτομέρειες, αλλά και το βάθος της εμπειρίας.



Η λύση, ασφαλώς, στην εποχή της τεχνολογίας είναι να μάθουμε να τη χρησιμοποιούμε χωρίς να εξαρτόμαστε από αυτήν. Να διαβάζουμε χωρίς διακοπές, να συζητάμε χωρίς να κοιτάζουμε κάθε τόσο την οθόνη, να προσπαθούμε να θυμηθούμε πριν αναζητήσουμε, να ζούμε μια στιγμή χωρίς να αισθανόμαστε την ανάγκη να την καταγράψουμε.

Γιατί, αν συνεχίσουμε να αναθέτουμε στις συσκευές μας όσα μπορούμε να κάνουμε με το μυαλό μας, ίσως κάποια στιγμή να έχουμε πρόσβαση σε ολόκληρη τη γνώση του κόσμου, αλλά να δυσκολευόμαστε να θυμηθούμε όσα πραγματικά έχουν σημασία.

Και αυτό θα είναι μια παράξενη αντίφαση της εποχής μας. Δηλαδή, να γνωρίζουμε πώς να βρίσκουμε σχεδόν τα πάντα, αλλά να θυμόμαστε όλο και λιγότερα από όσα ζούμε.