Ο Ερτογάν δήλωσε, ότι το κεφάλαιο της ομοσπονδίας έχει κλείσει οριστικά και ο εγκάθετος της ‘Αγκυρας Ερσίν Τατάρ δήλωσε, ακόμα και στην Νέα Υόρκη, ότι επιμένει στη λύση δυο κρατών. Διέψευσε ακόμα και τον Γ.Γ. του ΟΗΕ, που θεωρούσε ότι οι συνομιλίες θα αρχίσουν από κει που έμειναν με στόχο την ομοσπονδία. Ο ΠτΔ δεν χάνει ευκαιρία να διακηρύξει την προσήλωση του και τη διάθεσή του για επίτευξη λύσης ΔΔΟ. Δηλώνει έτοιμος να προσέλθει σε συνομιλίες «από κει που μείναμε». Δηλώνει πανέτοιμος για λύση. Όμως οι παράμετροι της λύσης θα είναι οι συγκλίσεις Χριστόφια – Ταλάτ και Αναστασιάδη – Ακκιντζί, το πλαίσιο Γκουτέρες, τα ψηφίσματα των Η.Ε. και οι αξίες και αρχές της Ε.Ε. Αν συνοψίσουμε θα δούμε ότι οι συγκλίσεις περιλαμβάνουν τον συνεταιρισμό δυο συνιστώντων κρατιδίων με πολιτική ισότητα, με μία κυριαρχία που θα προέρχεται από δυο πηγές, με μία υπηκοότητα που θα είναι διπλή και μία διεθνή προσωπικότητα, όπου το κάθε κρατίδιο θα μπορεί να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες, ενώ θα αναγνωριστούν οι συμφωνίες του παράνομου κατοχικού μορφώματος. Η Κ.Δ. θα εξαφανιστεί.

Στις συνομιλίες θα πρέπει οι δυο πλευρές να συμφωνήσουν, εφαρμόζοντας και τις προτάσεις του κ. Γκουτέρες, που περιλαμβάνονται στην έκθεσή του και αναφέρουν:

1. Ότι το υπάρχον σύστημα εγγυήσεων, ειδικότερα το άρθρο 4 της Συνθήκης Εγγυήσεων, το οποίο περιλαμβάνει το μονομερές δικαίωμα επέμβασης, ήταν «μη-βιώσιμο».

2. Ότι ένα νέο σύστημα ασφαλείας είναι απαραίτητο για την Κύπρο, όπως και ένα αξιόπιστο πλαίσιο για την εποπτεία της εφαρμογής της συμφωνίας στο οποίο οι υφιστάμενες εγγυήτριες δυνάμεις θα έπαιζαν ένα ρόλο.

3 .Ότι τα στρατεύματα θα ήταν καλύτερο να συζητηθούν στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο εμπλέκοντας τους πρωθυπουργούς των τριών εγγυητριών Δυνάμεων.

4. Ότι το εδαφικό θα μπορούσε να επιλυθεί μόνο ως μέρος ενός τελικού πακέτου.

5. Ότι θα υπάρξει ένα περιουσιακό καθεστώς το οποίο θα κλίνει σε μεγάλο βαθμό υπέρ των σημερινών χρηστών στις περιοχές που δεν θα επιστραφούν και ένα άλλο περιουσιακό καθεστώς το οποίο θα κλίνει σε μεγάλο βαθμό υπέρ των εκδιωχθέντων ιδιοκτητών σε εκείνες τις περιοχές που θα επιστραφούν. ……. Διάφορες λεπτομέρειες παρέμειναν προς συμφωνία αναφορικά με τα ακριβή κριτήρια που θα ισχύσουν σε κάθε ένα από τα δύο περιουσιακά καθεστώτα.

6. Σε ότι αφορά τη μόνιμη παραμονή Τούρκων υπηκόων πρέπει να υπάρχει ένα ακριβοδίκαιο με τους Έλληνες καθεστώς. Περαιτέρω συζήτηση ώστε να διευκρινιστεί τι συνιστά ακριβοδίκαιο σε ότι αφορά τη διαμονή.

7. Ότι χρειάζεται να συζητηθεί περαιτέρω το αίτημα της μιας πλευράς (τ/κ) για θετική ψήφο καθώς επίσης και άλλα στοιχεία του κεφαλαίου της διακυβέρνησης για εκ περιτροπής προεδρία.

Αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία εγκαταλείψει τη απαίτηση για δύο κράτη, που στην ουσία δεν τα θέλει, και «δείξει καλή θέληση» και δηλώσει ότι αποδέχεται τις προτάσεις Γκουτέρες για το θέμα των εγγυήσεων, του μονομερούς δικαιώματος επέμβασης, του νέου συστήματος ασφαλείας, του θέματος της παρουσίας στρατευμάτων και αποδέχεται τις τελικές συμβιβαστικές προτάσεις, που θα υποβάλει ο Γ.Γ. Η δική μας πλευρά θα είναι έτοιμη να αποδεχτεί τα δυο καθεστώτα των περιουσιών, θα αποδεχθεί για τους Τούρκους υπηκόους να ισχύει το ίδιο καθεστώς με τους ‘Ελληνες υπηκόους, που είναι ευρωπαίοι πολίτες; Θα αποδεχτεί τη μία θετική ψήφο σε όλα τα θέματα και φυσικά την εκ περιτροπής προεδρία; ΟΙ άλλες παραχωρήσεις περιλαμβάνονται στις συγκλίσεις. Θα ισχύουν αυτές οι συγκλίσεις, ή θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση τους και το παζάρεμα μέχρι να συμφωνηθούν όλα;

Και φυσικά με όλες αυτές τις επιμέρους συγκλίσεις και συμφωνίες θα εγκαθιδρυθεί μια νέα ΔΔΟ, στη θέση της Κ.Δ. που θα καταστεί εκλιπούσα. Φυσικά οι κομματικές ηγεσίες που θα αποδέχονται τη λύση θα ισχυρίζονται, ότι η Κ.Δ. θα μετεξελιχθεί σε ΔΔΟ. Τέτοια λύση θα αποτελεί νομιμοποίηση της διχοτόμησης.

Αυτή θα είναι η κατάληξη της δηλωμένης επιθυμίας της πλευράς μας για λύση και της άνευ όρων συμμετοχής μας σε συνομιλίες για τελική λύση; Θα θυσιάσουμε την διεθνώς αναγνωρισμένη Κ.Δ.. μέλος του ΟΗΕ, ισότιμο μέλος της Ε.Ε. για να αποτελέσει την ιδρυτική συνιστώσα πολιτεία μιας ΔΔΟ, που θα την ελέγχει πλήρως η Τουρκία; Αυτή η λύση θα είναι συνταγή τουρκοποίησης, ενώ η άρνησή μας να αποδεχτούμε κατάργηση της Κ.Δ. και απαράδεκτη λύση θα αποτελεί για μας την ελπίδα για αποφυγή χειρότερων δεινών και τουρκοποίηση της Κύπρου. Ο λαός πρέπει να έχει το λόγο. Γι αυτό ένα δημοψήφισμα πριν από τις συνομιλίες θα είναι πολύ ενδεικτικό των απόψεων του λαού, ενώ το δημοψήφισμα για απόρριψη ή έγκριση της λύσης είναι απαραίτητο και αναφαίρετο δικαίωμα του λαού. Ας μη βιαζόμαστε. Τα εμπλεκόμενα γεωπολιτικά δεδομένα φαίνεται ότι τώρα ευνοούν την Κύπρο. Ας τα αξιοποιήσουμε.