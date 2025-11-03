Το Κυπριακό κατάντησε να μετεωρίζεται μεταξύ ελαφρότητας, επιπολαιότητας και εξευτελισμού. Από τις 19 Οκτωβρίου 2025, ημέρα ανάδειξης του νέου εγκάθετου της Τουρκίας στα κατεχόμενα εδάφη μας, Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους-μέλους της ΕΕ και του ΟΗΕ, Ν. Χριστοδουλίδης επιχειρούσε να μιλήσει τηλεφωνικά μαζί του.

Αν, λοιπόν, για ένα τηλεφώνημα, ο κατοχικός εγκάθετος αγνοεί, γελοιοποιεί και ταπεινώνει τον Κύπριο Πρόεδρο, γιατί να τρέφονται ελπίδες ότι θα διεξαχθούν σοβαρές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις;

Ο Τ/κύπριος εγκάθετος έχει ήδη δώσει το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει με πολλές δηλώσεις του. Οι πολιτικοί της ελληνικής πλευράς κάνουν πως δεν τις είδαν, δεν τις διάβασαν, τις υποτιμούν. Γι’ αυτό και επιδόθηκαν όλοι σε συγχαρητήρια για την ανάδειξη του στη θέση του Τατάρ.

Πανηγυρίζουν ότι ο νέος εγκάθετος θέλει, δήθεν, ομοσπονδία και όχι λύση δύο κρατών και ότι στέλνει «ελπιδοφόρο μήνυμα». Πόση πολιτική ασχετοσύνη, πόση βροντώδης άγνοια των θέσεων του. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης καθημερινά κανοναρχεί ότι είναι πανέτοιμος να πάει σε συνομιλίες με έναν προαγωγό της τουρκικής κατοχής ο οποίος, όμως, τον γράφει κανονικά και του βροντοφωνάζει ότι απαιτεί τουρκικές εγγυήσεις, πολιτική ισότητα (50-50) και δύο κράτη.

Ο Κύπριος Πρόεδρος ρωτήθηκε την περ. Τρίτη για την μη επικοινωνία του με τον Τ/κ ηγέτη και πώς σχολιάζει δηλώσεις του, που προσγείωσαν ανώμαλα τους πανέξυπνους πολιτικούς μας.

«Όλοι θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εμείς πρωτίστως επιθυμούμε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τερματισμό της κατοχής, απελευθέρωση, επανένωση της πατρίδας μας. Δεν φοβόμαστε τις διαπραγματεύσεις γιατί ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, ξέρουμε πώς θα πετύχουμε το στόχο μας και είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο νέος κατοχικός εγκάθετος έθεσε ξεκάθαρα τις παραμέτρους μέσα στις οποίες απαιτεί να διαπραγματευτεί. Ούτε διζωνική ομοσπονδία ούτε λειτουργική λύση βασισμένη στις αρχές και αξίες της ΕΕ, όπως επιμένει ο Ν. Χριστοδουλίδης ούτε ψηφίσματα του ΟΗΕ ούτε «από εκεί που μείναμε στο Crans Montana».

Ο Έρχιουρμαν απαιτεί λύση τουρκικών προδιαγραφών, όπως εντέλλεται από την Υψηλή Πύλη του σουλτάνου Ερντογάν. Την πολιτική κατεύθυνση έδωσε ο Τούρκος ΥπΕξ, λίγη ώρα πριν αναδειχθεί ως νέος ηγέτης των Τ/κυπρίων: Λύση δύο κρατών.

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του, αντί να απαντήσει και στον Φιντάν και στον νέο εγκάθετο, αναπέτασε τα λάβαρα!

«Μέσα από έναν συνεχή συντονισμό, εργαζόμαστε για να πετύχουμε τους στόχους μας, με ύψιστο στόχο την απελευθέρωση της Κύπρου, τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής. Πενήντα ένα χρόνια μετά, τα εδάφη της Κύπρου, τα εδάφη ενός σημαντικού μέρους του Ελληνισμού, συνεχίζουν να είναι υπό κατοχή. Και όσο συνεχίζεται αυτή η παράνομη κατάσταση πραγμάτων δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πράξουμε το παν για να επανενώσουμε την πατρίδα μας», κατέληξε.

Διερωτάται κάθε Έλληνας της Κύπρου: Πώς θα γίνει η απελευθέρωση του νησιού από τον αττιλικό ζυγό; Με την τουρκοδιζωνική, την οποία η ηγεσία έχει ως σημαία μιας αδιέξοδης, επικίνδυνης και ολέθριας βολικής πολιτικής εμπαιγμού του Κυπριακού Ελληνισμού αλλά σίγουρης συνταγής τουρκοποίησης;

Οι Τούρκοι την έχουν απορρίψει όχι διότι, τάχα, δεν συναινούν οι Έλληνες αλλ’ επειδή δεν εξυπηρετεί πλέον τους στόχους τους, που είναι ο πλήρης έλεγχος της νήσου και η επανάκτηση της στο πλαίσιο των νεο-Οθωμανικών ονειρώξεων του σουλτάνου.

Ο Ν. Χριστοδουλίδης επιμένει ότι η τουρκοδιζωνική και το τυμπανιαίο πτώμα της θα στηρίζεται στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις τέσσερις βασικές ελευθερίες. Αλλ’ ήδη όλα αυτά έχουν σαρωθεί, παραβιαστεί και ξεπεραστεί από τις ολέθριες παραχωρήσεις που οι προκάτοχοι του έχουν κάνει προς τους Τούρκους.

Άρα, ενσυνείδητα ο Κύπριος Πρόεδρος εμπαίζει και προσβάλλει την νοημοσύνη των Κυπρίων διότι επιχειρεί να πείσει ότι όλος αυτός ο δηλητηριώδης, δυσώδης και θανατηφόρος αχταρμάς της τουρκοδιζωνικής μπορεί να αποτελέσει λειτουργική, βιώσιμη και ανθεκτική λύση στο Κυπριακό.

Αν ύψιστος στόχος Αθήνας-Λευκωσίας είναι η απελευθέρωση της Κύπρου, πρώτον, γιατί δεν ενεργοποιείται το Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου; Ο Τούρκος είναι κοινός εχθρός και αντιμετωπίζει την Ελλάδα και την Κύπρο ως έναν χώρο της στοχοθεσίας του.

Ισχύει απαράγραπτα αυτό που και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, Γεώργιος, βροντοφωνάζει αδιάλειπτα: Η Κύπρος είναι το τελευταίο φυλάκιο του Ελληνισμού. Αν πέσει και τουρκέψει, θα πέσει και η Ελλάδα ειδικά στο Αιγαίο και στην Θράκη.

Δεύτερον, η Ελλάδα είναι εγγυήτρια χώρα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί δεν σταθμεύουν στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου μία τουλάχιστον μοίρα πολεμικών αεροσκαφών; Μήπως εξακολουθεί να κείται μακράν; Ή δεν πρέπει να διαταραχθούν τα ήδη φουρτουνιασμένα «ήρεμα νερά»;

Τρίτον, αν ο Χριστοδουλίδης εννοεί πραγματικά την απελευθέρωση της Κύπρου, ας εξηγήσει γιατί μόλις 0.55% του ΑΕΠ μας αφιερώνεται στην άμυνα όταν οι Βρυξέλλες απαιτούν τουλάχιστον 2% ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στο +3%;

Τέταρτον, γιατί δεν υπογράφονται αμυντικές συμφωνίες με φίλες χώρες, ώστε την κρίσιμη ώρα να έχουμε χρήσιμη υποστήριξη; Πέμπτον και θλιβερόν: Η εξαγγελία, πέρσι, από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την εθελοντική στράτευση των γυναικών, ακόμα μια μνημειώδης επικοινωνιακή σαπουνόφουσκα, επιβεβαιώνει ότι τα περί απελευθέρωσης είναι στάχτη στα μάτια αφελών. Αν Πρόεδρος και κυβέρνηση εννοούν πραγματικά την απελευθέρωση, γιατί δεν καταθέτουν νομοσχέδιο στη Βουλή για ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ στράτευση και των γυναικών;

Έκτον: Γιατί δεν απορρίπτεται η τουρκοδιζωνική με μία απαίτηση: Να εφαρμοστεί το Κοινοτικό Κεκτημένο και η διεθνής νομιμότητα; Γιατί Αθήνα και Λευκωσία επιμένουν στην ολέθρια πολιτική κατευνασμού ενός Αττίλα που, την μεν Ελλάδα απαιτεί να φινλανδοποιήσει, την δε Κύπρο να τουρκέψει; Πώς αντιμετωπίζουν αυτόν τον εθνικό εφιάλτη;

Απελευθέρωση σημαίνει καλλιέργεια ξανά αγωνιστικού φρονήματος, φιλοπατρίας και όχι φυγοστρατίας. Αγάπης προς την δούλη πατρίδα και όχι προς το κόμμα. Αισθήματος προσφοράς και αυτοθυσίας για την ελευθερία και όχι λεηλασίας του κράτους. Εκπαίδευσης όλου του λαού στα όπλα. Επειδή θέλουμε την ειρήνη οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε για πόλεμο.

Η Τουρκία μας επέβαλε τον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα και συνεχίζεται διά της κατοχής της Κύπρου. Μητσοτάκης-Χριστοδουλίδης ας προσγειωθούν: Η ειρήνη δεν θα επιτευχθεί διά της διζωνικής τερατουργίας ούτε διά του κατευνασμού του τουρκικού θηρίου.