Αναφορά στην Κύπρο και την Ελλάδα έκανε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι οι διαφωνίες γύρω από το Κυπριακό αποτέλεσαν βασικό εμπόδιο στην πορεία της Τουρκία προς την ΕΕ, ενώ είπε ότι η Ελλάδα εντάχθηκε γρήγορα στην Ένωση σε αντίθεση με την Άγκυρα, η οποία, όπως είπε, παραγκωνίστηκε για πολιτικούς λόγους.

Σε δηλώσεις του έπειτα από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «οι διαφωνίες που προέκυψαν από το Κυπριακό ζήτημα αποτέλεσαν αιτία να παρεμποδιστεί η πορεία μας προς την ΕΕ».

Ο Τούρκος Πρόεδρος πρόσθεσε ότι «εκείνη την περίοδο, η γειτονική μας Ελλάδα υπέβαλε αίτηση ένταξης το 1975 και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έγινε δεκτή το 1981. Αντίθετα, η Τουρκία απομακρύνθηκε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων για καθαρά πολιτικούς λόγους».

Ο Τούρκος Πρόεδρος πρόσθεσε πως «το 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στη μεγαλύτερη διεύρυνση της ιστορίας της. Μεταξύ των νέων μελών περιλαμβανόταν και η ελληνοκυπριακή πλευρά της νότιας Κύπρου» όπως αποκάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Ταγίπ Ερντογάν πρόσθεσε ότι «ως Τουρκία, αποδεχθήκαμε όλες αυτές τις λανθασμένες και άδικες αποφάσεις και συνεχίσαμε την πορεία μας με υπομονή. Στη διαδικασία διαπραγματεύσεων που ξεκίνησε στις 3 Οκτωβρίου 2005, καθώς και στη συνέχεια, εκπληρώσαμε πλήρως τις υποχρεώσεις που μας αναλογούσαν».

Ο Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο για «ριζωμένες προκαταλήψεις» απέναντι στην Τουρκία σε ευρωπαϊκούς κύκλους, υποστηρίζοντας ότι κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκαν ως επιχειρήματα η δημοκρατία, η οικονομία, ο πληθυσμός ή η θρησκεία της χώρας, με στόχο την επιβράδυνση της ενταξιακής πορείας.

Όπως υποστήριξε, η Τουρκία, σε αντίθεση με άλλες υποψήφιες χώρες, αναγκάστηκε να δώσει μάχη όχι μόνο σε θεσμικό επίπεδο αλλά και απέναντι σε αυτή τη νοοτροπία, ενώ παρά τις «άδικες αποφάσεις», συνέχισε την πορεία της με υπομονή, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις της μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων το 2005.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ακόμη ότι κάθε κρίση στην περιοχή επιβεβαιώνει τη θέση της Τουρκίας ως «νησίδας σταθερότητας», επισημαίνοντας ότι τα τελευταία 23 χρόνια η χώρα του έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της ως ισχυρός και σταθερός παράγοντας.

Σε αυτό το πλαίσιο, έκανε λόγο για μια νέα παγκόσμια τάξη που διαμορφώνεται, με ενίσχυση των περιφερειακών συνεργασιών και μετάβαση προς ένα πολυπολικό σύστημα, στο οποίο, όπως είπε, η Τουρκία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που διεκδικούν κεντρικό ρόλο.

«Το ζήτημα δεν είναι πού βρίσκεται η Άγκυρα, αλλά πού θέλουν να βρίσκονται οι Βρυξέλλες στον κόσμο του μέλλοντος», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι μια ΕΕ χωρίς την πλήρη συμμετοχή της Τουρκίας δεν μπορεί να αποτελέσει παγκόσμιο πόλο ισχύος.

Ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι «η ανάγκη της Ευρώπης για την Τουρκία είναι σήμερα μεγαλύτερη από την ανάγκη της Τουρκίας για την Ευρώπη» και προειδοποίησε ότι η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμο δίλημμα. Είτε θα αξιοποιήσει τη δυναμική της Τουρκίας είτε θα επιτρέψει σε αποκλειστικές πολιτικές να επηρεάσουν αρνητικά το μέλλον της, ανέφερε.

ΚΥΠΕ