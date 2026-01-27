Η ιστορική διαδρομή γι\ αυτό το μεγαλεπήβολο έργο ξεκινά από τα μέσα του 1996.

Με πολλές υποσχέσεις, όνειρα, αγώνες όλων των τοπικών αρχόντων η Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας, για πρώτη φορά ομόφωνα αποφάσισε για την ενιαία ανάπτυξη του Λιμανιού & Μαρίνας;, και την ανάληψη της υποχρέωσης από πλευράς του Κράτους, για υλοποίηση αυτής της απόφασης το ταχύτερο.

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι για τον ναυτικό τουρισμό, κλήθηκε και ετοίμασε μελέτη ο γνωστός μελετητής , καθηγητής Γάλλος, Ροκάν. Εν ολίγοις, στην πολύ ακριβοπληρωμένη μελέτη που ανερχόταν στο ποσό των Πεντακοσίων Πενήντα Χιλιάδων Λιρών Κύπρου , ο μελετητής ανέφερε και τα ακόλουθα.

Ότι είναι ανάγκη να δημιουργηθoύν Μαρίνες στην Κύπρο, μέσα από την ανάγκη ταυτόχρονα της ιδιωτικοποίησης τους , για να μπορεί να παραχωρηθεί κρατική γη ή κρατικός θαλάσσιος χώρος.

Ωστόσο, τόνισε απερίφραστα για τη Μαρίνα Λάρνακας, ότι διαθέτει τόσα πολλά πλεονεκτήματα και ότι είναι τόσο προνομιακή , ώστε να προβλέπει ότι θα είναι ίσως η πιο επικερδής στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, και προέτρεψε ειδικά για τη Μαρίνα Λάρνακας, το Κράτος, να προχωρήσει τάχιστα στην ανάπτυξη της, χωρίς την ανάγκη οποιαδήποτε ιδιωτικοποίησης.

Το Μάρτιο του 1993, η κυβέρνηση Κληρίδη υιοθέτησε αυτή τη μελέτη, αλλά περίπου αμέσως μετά εγκατέλειψε τη Μαρίνα Λάρνακας, στο έλεος του Θεού, παρ όλον ότι η Μαρίνα Λάρνακας , εξασφάλιζε ετήσιο εισόδημα περίπου Πεντακόσιες Ογδόντα Χιλιάδες Λίρες Κύπρου.

Όλα αυτά καταχωρημένα στη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, με ομόφωνες θέσεις όλων των μελών . Μάλιστα τόσο η Επιτροπή όσο και η ολομέλεια , υιοθέτησαν δική μου πρόταση που έγινε Νόμος, ώστε καμιά Μαρίνα να μην ξεκινήσει να δημιουργείται , εκτός εάν ταυτόχρονα ξεκινήσει η Μαρίνα Λάρνακας , σύμφωνα με τα σχέδια του Μελετητή.

Μέχρι τη λήξη της θητείας του Προέδρου Δ. Χριστόφια, η Λάρνακα επέμενε και αγωνίζετο για την ενιαία Ανάπτυξη Λιμανιού και Μαρίνας, που εστηρίζετο στην πιο πάνω μελέτη αλλα και τη μελέτη της Τράπεζας Αναπτύξεως και τις συμβουλές του μεγάλου Αρχιτέκτονα και Πολεοδόμου αείμνηστου ΄Αγγελου Δημητρίου.

Προσωπικά ενόσω ήμουν βουλευτής και μετείχα στην Επιτροπή Ανάπτυξης , οι θέσεις αυτές της Λάρνακας, ήσαν αδιατάρακτες και ομόφωνες . Να σημειωθεί εδώ η αξιομνημόνευτη και αξιοσημείωτη άψογη συνεργασία μου με τους αείμνηστους Ανδρέα Μούσκο και Τάσο Μητσόπουλο.

Δυστυχώς μετέπειτα δεν υπήρξε το αναγκαίο ενδιαφέρον από τους τοπικούς Άρχοντες της πόλης.

Σήμερα με την αναβίωση του Συμβολαίου για την ανάπτυξη του Λιμανιού και Μαρίνας Λάρνακας ,που κατακυρώθηκε στην Εταιρεία Kition Ocean Holdings Ltd, για άμεση υλοποίηση του έργου από τον επενδυτή κ. Πάνο Αλεξάνδρου παρέχεται η μεγαλύτερη, αλλά και τελευταία ευκαιρία, αυτού του μεγαλεπήβολου έργου, που θα βοηθήσει όχι μόνο την τοπική οικονομία αλλά και ολόκληρη την οικονομία του τόπου.

Ο εν λόγω επενδυτής δημόσια και αποδεδειγμένα παρέχει όλες τις εγγυήσεις και τα εχέγγυα για την υλοποίηση του έργου.

Δυστυχώς οι τοπικοί άρχοντες της Λάρνακας, για λόγους που μόνο οι ίδιοι γνωρίζουν κρύβονται πίσω από νομικίστικες σοφιστείες που επικαλείται η κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που απέτυχε σε μια σειρά μεγαλεπήβολων έργων και άλλα τα εγκατέλειψε και διέκοψε , άλλα τα ματαίωσε και άλλα επιχειρεί να θέσει οριστική ταφόπλακα, όπως η περίπτωση Λιμανιού – Μαρίνας Λάρνακας.

Αν η Λάρνακα αφήσει αυτή τη μοναδική ευκαιρία, και χάσει τα τεράστια οικονομικά οφέλη από την υλοποίηση του έργου, δεν πρόκειται απλά να αναβληθεί η υλοποίηση του έργου, αλλά να τεθεί οριστικά ταφόπλακα.

Για όσους προσχηματικά αδιαφορούν ή εναντιώνονται στην υλοποίηση του έργου να ξέρουν δύο πράγματα.

Το Δημόσιο συμφέρον και όφελος, είναι υπεράνω όλων, και όσοι αύριο θα ζητήσουν την ψήφο από τους πολίτες της Λάρνακας να θυμούνται ότι θα εισπράξουν και την ανάλογη τιμωρία.

Πρώην Αναπληρωτής Πρόεδρος & Βουλευτής ΔΗΚΟ