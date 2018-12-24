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Η Κύπρια τραγουδίστρια μας λέει τα δικά της αγαπημένα σημεία για φαγητό, καφέ και ποτό στην Κύπρο και την Αθήνα.





Πού απολαμβάνεις περισσότερο τον πρωινό καφέ σου; Στο σπίτι, διαβάζοντας emails και προετοιμάζοντας τα ραντεβού της ημέρας!

Ποια η αγαπημένη σου αυλή στην πόλη που ζεις; To roof garden του σπιτιού μου.

Πού θα φας τα καλύτερα σουβλάκια; Στην Κύπρο, κυπριακά σουβλάκια με σιεφταλιά.

Τους πιο πλούσιους και ποιοτικούς μεζέδες; Στην ταβέρνα Μουσικός στη Σωτήρα, όπου μπορείς να γευτείς παραδοσιακό σπιτικό φαγητό, όλα δικής τους παραγωγής.

Αγαπημένο μαγαζί στη γειτονιά; Τα αγαπημένα μου είναι διάφορα μικρά, συνοικιακά καφέ στα Πετράλωνα με φανταστικά πιάτα ημέρας και ιδιαίτερα γλυκά.

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό στην πόλη; Το Baba Ghanoush, ένα λιβανέζικο εστιατόριο που βρίσκεται κοντά στο σπίτι στο Παγκράτι, που φτιάχνει εκπληκτικούς χούμους και παραδοσιακό αυθεντικό φαλάφελ.

Ποιο εστιατόριο ξεχωρίζεις; Ποιο πιάτο παραγγέλνεις κάθε φορά που το επισκέπτεσαι; Ξεχωρίζω φυσικά την αγαπημένη μου περουβιανή κουζίνα στο Nikkei στην Αθήνα. Κάθε φορά παραγγέλνω οπωσδήποτε ένα ιδιαίτερο πιάτο που σερβίρουν, με πάπια.

Ποιο το αγαπημένο σου είδος κουζίνας και ποιο είναι το καλύτερο μέρος στην Κύπρο για να το απολαύσεις; Αγαπημένη μου κουζίνα είναι η μεξικάνικη και δεν είναι άλλο από το γνωστό μεξικανικό εστιατόριο Los Bandidos που βρίσκεται στην Αγία Νάπα.

Το καλύτερο διαχρονικό στέκι; Το Starbucks.

Πού θα πιεις το καλύτερο κοκτέιλ; Nikkei cocktail restaurant στην Αθήνα και στη Μύκονο.

Πού θα βρεις πιο απολαυστικό γλυκό; Δεν υπάρχει πιο απολαυστικό γλυκό από αυτά που φτιάχνει η μαμά μου με τα χεράκια της.

Ποιο μέρος του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις; Την Αγία Νάπα γιατί είναι και το μέρος όπου πέρασα την παιδική μου ηλικία, που ήταν γεμάτη και πλήρης από ευχάριστες αναμνήσεις.



INFO: Μουσικός, Κυριάκου Μάτση 6, Σωτήρα. Starbucks, σε όλες τις πόλεις. Nikkei, Ξανθίππου 10 και Δεινοκράτους, Πλατεία Δεξαμενής, Κολωνάκι. Los Bandidos, Άρη Βελουχιώτη 2, Αγία Νάπα. Baba Ghanoush, Εμπεδοκλέους 25 – 27, Πλατεία Βαρνάβα, Παγκράτι.

Περιοδικό Go, τεύχος 42.