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Τα καλοκαίρι στη Λεμεσό, η αυλή της γιαγιάς της και το εστιατόριο που έκανε την καθημερινότητά της πιο όμορφη. H PR Director της pr:partners μοιράζεται μαζί μας τη λίστα με τα αγαπημένα της.

Πώς απολαμβάνεις περισσότερο τον πρωινό καφέ σου; Συνήθως on the go τρέχοντας για να είμαι on time στη δουλειά… Ή τα Σαββατοκύριακα, παρέα με αγαπημένα πρόσωπα.

Ποια η αγαπημένη σου αυλή στην πόλη που ζεις; Η αυλή της γιαγιάς μου. Στη Λεμεσό – στην πόλη που θα ήθελα να ζω.

Πού θα βρεις τα καλύτερα σουβλάκια στην πόλη; Χωρίς αμφιβολία, στο ταβερνάκι στην ΕΘΑ Έγκωμης.

Αγαπημένο μαγαζί στη γειτονιά; H άφιξη του εστιατορίου στη Λεβέντειο Πινακοθήκη είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί αυτή την περίοδο. Βολεύει πολύ για τα μεσημεριανά business lunch με πελάτες και συνεργάτες. Ο chef Πέτρος Παπαβασιλείου συνδυάζει τολμηρά τις γνώσεις και την εμπειρία του σε πιάτα εμπνευσμένα από τις Συλλογές της Πινακοθήκης, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που πετυχαίνει να αφυπνίσει τις αισθήσεις.

Ποιο πιάτο είναι ιδιαίτερο εκεί; Το ραγκού κόκορα. Μια υπεροχή παστιτσάδα εμπνευσμένη από χιώτικες συνταγές. Το λατρεύω και το συστήνω ανεπιφύλακτα!

Το πιο απολαυστικό γλυκό; Ένα από τα αγαπημένα μου γλυκά είναι το μιλφέιγ μαστίχας του Πέτρου Παπαβασιλείου και πάλι στην Πινακοθήκη, που αποτελεί ένα μίνι θέαμα με φιγούρες και λουλούδια φτιαγμένα από ζαχαρόπαστα και με φανταστικές μπορντούρες από χρωματιστή ζάχαρη.

Ποιο το αγαπημένο σου είδος κουζίνας και ποιο είναι το καλύτερο μέρος στην Κύπρο για να το απολαύσεις; Αγαπημένο μου φαγητό είναι η πίτσα! Και αγαπημένο μου μέρος να την απολαμβάνω είναι στην Ιταλία. Δεύτερη επιλογή είναι ο καναπές στο σπίτι μου, αγκαλιά με τον σύζυγο απολαμβάνοντας μια ωραία ταινία.

Το καλύτερο διαχρονικό στέκι; Νομίζω πως στην Κύπρο δεν έχουμε ένα στέκι που να είναι διαχρονικό… Στην ερώτηση όμως το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι το Café Concerto στη St.Molton street στο Λονδίνο. Αγαπημένο καφέ.

Πού θα πιεις το καλύτερο κοκτέιλ; Αγαπημένο μου cocktail είναι το «Your way» στο μπαράκι Drunk Sinatra στην Αθήνα ή το Hugo στο Silver Star στη Λευκωσία.

Ποιο μέρος του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις; Τις παραλίες της Λεμεσού, όπου περνούσα όλες τις καλοκαιρινές μου διακοπές σαν παιδί.



INFO: ΕΘΑ Έγκωμης, Γρηγόρη Αυξεντίου 52, Έγκωμη. Λεβέντειος Πινακοθήκη, Αναστασίου Γ. Λεβέντη 5, Λευκωσία. Silver Star, Σοφούλη 44, Λευκωσία. Drunk Sinatra, Θησέως 16, Αθήνα. Café Concerto, 94 Kensington High St, Kensington, Λονδίνο.

Περιοδικό Go, τεύχος 44.