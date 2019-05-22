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Η αγαπημένη μας δημοσιογράφος, ραδιοφωνική παραγωγός και μέλος της ομάδας «Όλα Καλά» στο Σίγμα, μας λέει τα δικά της μυστικά για φαγητό, ποτό και καφέ στην Κύπρο.



Πού απολαμβάνεις περισσότερο τον πρωινό καφέ σου; Στην αυλή του σπιτιού μου, στις 6.30 κάθε πρωί πριν φύγω για τη δουλειά μου στο ραδιόφωνο! Είναι η στιγμή που ρίχνω ακόμη μια ματιά στα to-do της ημέρας!

Ποια η αγαπημένη σου αυλή στην πόλη που ζεις; Η αυλή της γιαγιάς μου της καλής που είχε και κότες στην αυλή (δυστυχώς όχι πια)… Εκεί περνάω όμορφα, χαλαρώνω και βλέπω τα ξαδέλφια μου και γενικά, όλη την οικογένεια. Αξία ανεκτίμητη…

Πού θα φας τα καλύτερα σουβλάκια; Χρόνια τώρα, στην ταβέρνα Ττάσης στο χωριό της μητέρας μου, στο Δάλι.

Τους πιο πλούσιους και ποιοτικούς μεζέδες; Στη δημιουργική ταβέρνα Το Πατρικόν, στο χωριό του πατέρα μου, στην Τερσεφάνου. Ο Κυριάκος Φώκου, με τη φαντασία του και την τέχνη του στη γαστρονομία «τρελαίνει» τον ουρανίσκο μας.

Αγαπημένο μαγαζί στη γειτονιά; Cito Gourmet Express. Υπέροχη φιλοξενία, καλός καφές και πολλές επιλογές για όλα τα γούστα.

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό στην πόλη; Αν σου πω, θα πάψει να είναι μυστικό!

Ποιο εστιατόριο ξεχωρίζεις; Ποιο πιάτο παραγγέλνεις κάθε φορά που το επισκέπτεσαι; Αρκετά εστιατόρια ξεχωρίζουν, εξαρτάται και τι θες να φας. Εμείς οι Κύπριοι αγαπάμε το καλό φαΐ (εγώ, απ’ ό,τι βλέπεις, λίγο περισσότερο). Ένα από τα αγαπημένα μου εστιατόρια είναι το Rokoko. Εκεί επιλέγω το εύγευστο και ζουμερό, Rib Eye Steak, μια Goat Cheese Salad και για το τέλος, το υπέροχο Calzone με σοκολάτα.

Ποιο το αγαπημένο σου είδος κουζίνας και ποιο είναι το καλύτερο μέρος στην Κύπρο για να το απολαύσεις; Λατρεύω τη μεσογειακή κουζίνα και την απολαμβάνω στο σπίτι μου από τα χέρια της μαμάς μου που είναι εξαιρετική μαγείρισσα. Κοπιάστε τις Κυριακές! (γέλια) Ένα άλλο μέρος που μπορείς να απολαύσεις καλό φαγητό είναι η ταβέρνα Αγία Άννα, η οποία συνδυάζει ωραίο φαγητό, γλυκό και ζωντανή μουσική. Μια ακόμη αγαπημένη επιλογή είναι η Indianapolis Pizza στο Δάλι για τέλεια σπιτική πίτσα και παϊδάκια!

Το καλύτερο διαχρονικό στέκι; The Gym στην παλιά Λευκωσία.

Πού θα πιεις το καλύτερο κοκτέιλ; Δεν αλλάζω με τίποτα το cocktail Μοscow Mule στο Τhe Οld Souls. Σταθερή αξία!

Πού θα βρεις πιο απολαυστικό γλυκό; Υπέροχα γλυκά μπορείς να βρεις σε αρκετά μέρη, όπως τα La Galerie Patisserie, Boutique Patisserie, San Remo, Pralina Confectioneries και Γιαγιά Βικτωρία!

Ποιο μέρος του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις; Πιστεύω πως οι άνθρωποι γενικότερα ομορφαίνουν ένα μέρος και δόξα τω Θεώ, γνώρισα πολλούς όμορφους ανθρώπους οι οποίοι δημιούργησαν αναμνήσεις που μένουν ανεξίτηλες στο πέρασμα του χρόνου. Κυρίως η γειτονιά που μεγάλωσα και το πάρκο της Ακρόπολης έχουν χαράξει τη μνήμη, το μυαλό και την ψυχή μου.



INFO: Ταβέρνα Ττάσης, Δημήτρη Χάματσου 4, Δάλι. Το Πατρικόν, Αρχ. Μακαρίου Γ, Τερσεφάνου, Λάρνακα. Cito Gourmet Express, Θ. Δέρβη 48, Λευκωσία. Rokoko, Χριστόδουλου Σώζου 21, Λευκωσία. Indianapolis Pizza, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30, Δάλι. The Gym, Ονασαγόρου 89, Λευκωσία. Τhe Οld Souls, Στασάνδρου 7, Λευκωσία. La Galerie Patisserie, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού, Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός. Boutique Patisserie, Λεωφ. Νίκης 7Δ & 7Ε, Λευκωσία. San Remo, Περικλέους 83, Στρόβολος. Pralina Confectioneries, Ιφιγενείας 57, Στρόβολος. Γιαγιά Βικτωρία, Προδρόμου 131, Στρόβολος και Λιπέρτη 80-82, Λευκωσία.



Περιοδικό Go, τεύχος 63.