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Αέρας ανανέωσης φύσηξε αυτές τις μέρες στο Café-Εστιατόριο Πινακοθήκη, φέρνοντας μαζί του και ένα ολοκαίνουριο μενού με μεσογειακές γεύσεις, το οποίο απολαμβάνουμε στο υπέροχο αίθριο, με εκλεκτά κρασιά και δροσερά κοκτέιλ.





Ο κόσμος ξεχύνεται στις αυλές, το δροσερό αεράκι ανεμίζει τα μαλλιά και χαρούμενα vibes αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, θυμίζοντάς μας όλους αυτούς τους λόγους που κάνουν τα καλοκαιρινά βράδια στην πρωτεύουσα υπέροχα! Σε μια από τις πιο αγαπημένες μας αυλές στο νησί, στο café-Εστιατόριο της Λεβέντειου Πινακοθήκης, έπιασαν από νωρίς το μήνυμα και ο σεφ Πέτρος Παπαβασιλείου, που βρίσκεται στο «τιμόνι» της κουζίνας, ετοίμασε ένα ολοκαίνουριο μενού, με φρέσκιες προτάσεις σε ορεκτικά, σαλάτες, κυρίως πιάτα και επιδόρπια που μυρίζουν ελληνικό καλοκαίρι.

Με το βλέμμα σταθερά στραμμένο στη μεσογειακή κουζίνα, δίνει ακόμη περισσότερη έμφαση στις κυπριακές και ελληνικές πρώτες ύλες και εμπλουτίζει τις προτάσεις του με περισσότερα ψάρια και θαλασσινά, μαλάκια και όστρακα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα μενού για μεσημεριανό που ξεκινά από το πρωί, με brunch και συνεχίζει με σαλάτες και έξι καινούριες επιλογές για κυρίως πιάτα και ένα πλούσιο μενού για δείπνο στο οποίο βρίσκουμε έξι ορεκτικά, τέσσερις σαλάτες, πάστες, ριζότο, χορτοφαγικά πιάτα, κρεατικά, θαλασσινά και ψάρια. Από τα ορεκτικά του, ξεχωρίζει η Ουρά Μόσχου Μπουργκινιόν, μέσα σε μελιτζάνα καπνιστή που ψήνεται στο φλόγιστρο και γεμίζεται με ξινομυζήθρα από τη Νάξο και κουλί κόκκινης πιπεριάς.

Περνώντας στα κυρίως, τις εντυπώσεις κλέβει ο τόνος που μαρινάρεται σε γλυκολέμονο και ελαιόλαδο και συνδυάζεται με κόλιανδρο, άγρια χόρτα και λευκό ταραμά. Σταθερή αξία στο μενού οι γαρίδες φλαμπέ με ούζο, μαρμελάδα τριαντάφυλλο και αφρό φέτας, η Σαλάτα του Ιμπρεσιονιστή με πράσινα φύλλα, σπαράγγια, φασολάκια, κολοκυθάκια και τυρί πεκορίνο, αλλά και η πρωτότυπη μελιτζανοσαλάτα με βινεγκρέτ πορτοκαλιού. Ο κατάλογος, επίσης, περιλαμβάνει και τέσσερα επιδόρπια.

Ένα από αυτά, ο μπακλαβάς, που είναι μια πρωτοποριακή συνταγή που δεν θυμίζει σε τίποτα τις κλασικές σιροπιαστές εκδοχές που γνωρίσουμε. Φτιάχνεται με χυλό με φιστίκια, γεμίζεται με κρέμα φιστικιού και σερβίρεται με παγωτό βανίλια.

Ούτε οι λάτρεις της σοκολάτας όμως θα μείνουν παραπονεμένοι. Θα τους καλύψει τις ανάγκες η Παλέτα του Jean-Honoré Fragonard, που περιλαμβάνει σε ένα πιάτο διαφορετικές παρασκευές σοκολάτας που δημιουργούν διαφορετικές υφές. Σε αυτό το χώρο, εξάλλου, τα πάντα είναι φτιαγμένα με τρόπο ώστε να υπηρετούν «τη γεύση της τέχνης και την τέχνη της γεύσης»!

Αναστασίου Γ. Λεβέντη 5, Λευκωσία, 22668820. Τετάρτη-Σάββατο 10:00-23:00, Κυριακή-Δευτέρα 10:00-17:00.



Περιοδικό Go, τεύχος 70.