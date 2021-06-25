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Σε ποια περιοχή έχεις μεγαλώσει; Τι σου αρέσει πιο πολύ σε αυτήν;

Μεγάλωσα σε ένα μικρό ορεινό χωριό του νομού Βοιωτίας, το Λεοντάρι. Είναι ένα όμορφο μέρος απέναντι από τον Κιθαιρώνα στους πρόποδες του Ελικώνα. Μου αρέσει το κλίμα του, είναι καταπληκτικό! Υπάρχουν ακόμα οι τέσσερις εποχές του χρόνου σ’ αυτόν τον τόπο. Την άνοιξη, η μεγάλη πεδιάδα που φαίνεται από την πλατεία μοιάζει με ένα πελώριο χρωματιστό πάπλωμα και όταν γυρίσεις το κεφάλι σου αντικρίζεις τα ψηλά βουνά που το προστατεύουν σαν γίγαντες. Μαγεία…

Ποιο σημείο του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφες σου αναμνήσεις;

Η Λεμεσός μού χάρισε τις πιο όμορφες εμπειρίες.

Ποια είναι η αγαπημένη σου διαδρομή με τα πόδια και ποια με το αυτοκίνητο;

Τα σοκάκια της Φλωρεντίας στην Ιταλία είναι πανέμορφα. Κάθε φορά που τα περπατούσα έβλεπα έναν καινούριο πίνακα μπροστά μου. Με το αυτοκίνητο απόλαυσα τις βόλτες μου στην απέραντη έρημο της Abu Soma στην Αίγυπτο.

Πού έβγαλες την πιο ωραία φωτογραφία;

Στη Σίφνο. Προσωπικά το θεωρώ ένα από τα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδας.

Τι θυμάσαι πιο έντονα από εκείνο το μέρος;

Την παραλία «Βαθύ». Αυτό που θυμάμαι πιο έντονα από αυτή την παραλία είναι τα ταβερνάκια που ήταν κατά μήκος της και η μόνη πρόσβαση σε αυτά ήταν μέσω της θάλασσας.

Τι θα έκανες αν είχες την ευκαιρία να ξανά βρεθείς εκεί;

Όχι πολλά. Θα έπαιρνα ένα καλό βιβλίο, ένα μικρό σακβουαγιάζ με τα απαραίτητα, τον αγαπημένο μου και τρεις καλούς μου φίλους.

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​Ποιο βιβλίο διαβάζεις αυτή την περίοδο; Ποιο είναι το αγαπημένο σου;

Το «Καταστροφικά Συναισθήματα» των Daniel Goleman – Dalai Lama. Από τα αγαπημένα μου βιβλία είναι επίσης το «Ο ίδιος ο εαυτός ως άλλος» του Paul Ricoeur.

Τι διδάχτηκες από αυτό;

Το βιβλίο «Ο ίδιος ο εαυτός ως άλλος» είναι ένα σπουδαίο σύγγραμμα. Μέσα από αυτήν τη μελέτη κατάφερα να εξοβελίσω το ατομοκεντρικό «εγώ» και στη θέση του να βάλω τον «εαυτό» ο οποίος συγκροτείται μέσα από την κριτική συνάντηση με την ετερότητα του άλλου.

Ποιο είναι το επόμενο στη λίστα σου;

Ο Αριστοτέλης έγραψε το «Περί γενέσεως και φθοράς». Ανυπομονώ να ταξιδέψω μέσω αυτού.

Ποια ταινία είδες τελευταία;

«News of the world» με τον Τom Ηanks.

Ποια είναι η αγαπημένη σου; Γιατί την ξεχωρίζεις;

Skyfall – James Bond. Όσες φορές κι αν την δω η απόλαυση είναι ίδια. Λατρεύω τα αντρικά κοστούμια και τα αυτοκίνητα της ταινίας.

Η σειρά με την οποία έχεις κολλήσει;

Η «Formula one: Drive to survive».

Ποιο τραγούδι ακούς πιο συχνά αυτές τις μέρες;

Το αγαπημένο μου το τελευταίο διάστημα είναι το «Marvin Gaye – Sexual Healing».

Μίλησέ μας για μια καθημερινή σου συνήθεια και μερικές στιγμές από τη ρουτίνα σου.

Τα περισσότερα πρωινά κολυμπώ στη θάλασσα, μετά κάνω ένα γρήγορο ντους, τρώω πρωινό γεύμα και έπειτα τη δουλειά μου που τόσο αγαπώ, που παίρνει συνεχίζεται έως αργά το βράδυ.

Πού απολαμβάνεις περισσότερο τον πρωινό καφέ σου;

Ο καφές δεν είναι από τα αγαπημένα μου ροφήματα, το τσάι όμως το απολαμβάνω τόσο τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι στο μπαλκόνι του σπιτιού μου με θεά το απέραντο γαλάζιο που με ηρεμεί.

Ποια είναι η πιο όμορφη αυλή στην πόλη σου;

Αγαπώ πολλά διαφορετικά πράγματα στη Λεμεσό, αλλά αυτό που πάντα θα ξεχωρίζω είναι η θάλασσα.

Αν η ζωή σου αυτή την περίοδο ήταν κινηματογραφική ταινία (ή βιβλίο), τι τίτλο θα της έδινες;

«Ό,τι ονειρεύτηκα, το έχω».

​Info: Η σεφ Κωνσταντίνα Ιωάννου ειδικεύεται στο private cheffing. Facebook: Chef Konstantina IoannouInstagram: chefkonstantinaioannou

Περιοδικό “Go”, τεύχος 165,