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​Ένα καινούριο μαγαζάκι ξεπρόβαλε πριν από μερικές μέρες στη Λεωφόρο Τσερίου, κοντά στη συμβολή με τη Λεωφόρο Στροβόλου. Με στόχο να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες που υπάρχουν στην αγορά, το Masa φτιάχνει μια μεγάλη ποικιλία από σάντουιτς και ποιοτικό καφέ. Από υγιεινές επιλογές, σε επιλογές για vegetarians και vegans, αλλά και για όσους προτιμούν να φάνε κάτι χορταστικό και θρεπτικό για να βγάλουν τη μέρα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μεσογειακές γεύσεις, που είναι πιο προσιτές στην κουλτούρα μας, χωρίς να παραλείψουν να συμπεριλάβουν τα κλασικά κι αγαπημένα κυπριακά σάντουιτς. Παράλληλα, σερβίρουν ιταλικό καφέ, αλλά και κλασικά κυπριακά ροφήματα, όπως σουμάδα, σπιτική λεμονάδα και κυπριακό καφέ. Και όλα αυτά, σε πολύ προσιτές τιμές.

​Λεωφόρος Τσερίου 24Γ, Στρόβολος, Λευκωσία, 22251596.