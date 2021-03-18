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Το καφέ-εστιατόριο με την εκλεπτυσμένη αισθητική και το προσεγμένο μενού, ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες του και επίσημα στο κοινό, συνεχίζοντας παράλληλα να παραδίδει μέσω take-away και delivery τα πιάτα του. Ανοιχτό Τρίτη με Παρασκευή από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, το Σάββατο από το μεσημέρι και την Κυριακή από το πρωί για brunch, φτιάχνει από καφέδες και φρέσκους χυμούς, μέχρι σπιτικά εδέσματα, ζυμαρικά, είδη σχάρας, burgers, σαλάτες, σουβλάκια στην πίτα και γλυκά. Δοκιμάστε οπωσδήποτε την Άρτιον Pasta με κατσικίσιο τυρί και μια κρεμώδη σάλτσα, το βοδινό burger με σπιτικό μπιφτέκι και το χοιρινό φιλετάκι με σάλτσα από κουμανταρία, που είναι εξαιρετικά!

Μεταμορφώσεως 5, Κάτω Μονή, Λευκωσία, 22730856.