Μια διαδικτυακή βόλτα διάρκειας πέντε ωρών στην Πομπηία, είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθουν τα παιδιά μας τα πάντα για την ηφαιστειακή δραστηριότητα. Μέσα από μια μοναδική κινηματογράφηση, χωρίς αφήγηση, «μπαίνουμε» σε κάθε ένα από τα σπίτια που καταστράφηκαν από την έκρηξη του Βεζούβιου και βλέπουμε λεπτομερώς τις συνέπειες του τεράστιου κύματος από στάχτη που έθαψε τα πάντα, μέσα σε λίγες ώρες. Η πόλη ξεχάστηκε και κανένας δε θυμόταν την ύπαρξή της μέχρι το 1592, όταν τυχαία κατά τη διάρκεια των εργασιών ενός υδραγωγείου βρέθηκαν πολλά σημαντικά αντικείμενα, που μαζί με όσα ανακάλυψαν σε κατοπινές ανασκαφές αποτελούν σήμερα έναν πραγματικό θησαυρό τέχνης – πλούσιες επαύλεις με πολυάριθμες τοιχογραφίες, η αγορά, οι ναοί, το μικρό και το μεγάλο θέατρο, οι αψίδες, οι κρήνες, τα καταστήματα, τα ιδιωτικά σπίτια. Το σχετικό βίντεο είναι διαθέσιμο στο κανάλι τουστο YouTube.

Εσείς πως φαντάζεστε την πόλη σας; Το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου σε συνεργασία με τις Νεφέλες προσκαλεί παιδιά και μεγάλους ηλικίας 4-100 ετών να φτιάξουν μια πόλη -πραγματική ή φανταστική- από ανακυκλώσιμα υλικά, όπως χάρτινες θήκες αυγών, κουτιά από χαρτί, χάρτινους κυλίνδρους από χαρτί υγείας, παλιά περιοδικά και εφημερίδες, χάρτινα κιβώτια και πλαστικά καπάκια από μπουκάλες νερού. Πάρτε τις μπογιές, βάλτε χρώμα στις δημιουργίες σας και φτιάξτε επιπλέον σχέδια όπως ιπτάμενα όντα, πύργους, παράξενα έντομα κ.α.. Τέλος, δώστε ένα τίτλο στην πόλη και στείλτε τη φωτογραφία από τη δημιουργία σας με μήνυμα στη σελίδα του Ιδρύματος στο Facebook.

Οι εφημερίδες αλλιώς

Τα μαθήματα έχουν αναβληθεί μέχρι νεοτέρας και οι σχολικές δραστηριότητες έχουν αντικατασταθεί με ηλεκτρονικά παιχνίδια και πολλές ώρες μπροστά από την οθόνη ενός tablet, ενός κινητού τηλεφώνου ή της τηλεόρασης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι γονείς καλούνται να καλύψουν κάποιο από τον χαμένο χρόνο, με γλωσσικές ασκήσεις που να μοιάζουν με παιχνίδι. Δοκιμάστε να κόψετε από παλιές εφημερίδες και περιοδικά διάφορες λέξεις, αταίριαστες μεταξύ τους, προκαλώντας τους να φτιάξουν προτάσεις, κολλώντας τα αποκόμματα πάνω σε ένα λευκό χαρτί. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με φωτογραφίες, από ζώα, φυτά και ανθρώπους, με τις οποίες τα παιδιά μπορούν να φτιάξουν υπέροχες, πρωτότυπες ιστορίες.



Ζωγράφισε τον εαυτό σου

Πώς βιώνει ένα παιδί τη μεγάλη ανασφάλεια και τη σύγχυση που προκαλεί ανησυχία στους μεγάλους; Πως βλέπει το ίδιο τον εαυτό του σε αυτή την έκτακτη περίσταση; Η Διεθνής Βιβλιοθήκη Νεότητας του Μονάχου, είχε μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Διοργανώνοντας μια διεθνή ψηφιακή έκθεση, καλεί τα παιδιά ολόκληρου του πλανήτη να φτιάξουν ένα πορτρέτο του εαυτού τους, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, αποστέλλοντας τη ζωγραφιά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που χωρίς καμία διάκριση, θα την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της. Η έκθεση, πέρα από μια διέξοδο προσωπικής έκφρασης, προσφέρει στα παιδιά τη χαρά να θαυμάζουν ανανεωμένη τη σελίδα κάθε ημέρα, με το δικό τους πορτρέτο ανάμεσα σε αυτοπροσωπογραφίες δεκάδων άλλων παιδιών από όλο τον πλανήτη. direktion@ijb.de, ijb.de/en/exhibitions/corona-exhibition

Περιοδικό Down Town, τεύχος 696.