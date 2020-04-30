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Ποιο σημείο του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις;
Τον Καλοπαναγιώτη.
Τον Καλοπαναγιώτη.
Πού έβγαλες την πιο ωραία φωτογραφία;
Στη Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη.
Σε ποια περιοχή έχεις μεγαλώσει;
Στο Ακάκι.
Στο Ακάκι.
Τι σου αρέσει πιο πολύ σε αυτήν;
Οι παιδικοί μου φίλοι.
Οι παιδικοί μου φίλοι.
Τι θυμάσαι πιο έντονα από εκείνο το μέρος;
Η πλατεία το Πάσχα που γίνονταν Πασχαλινά Παραδοσιακά παιχνίδια.
Η πλατεία το Πάσχα που γίνονταν Πασχαλινά Παραδοσιακά παιχνίδια.
Ποια είναι η αγαπημένη σου διαδρομή με τα πόδια και ποια με το αυτοκίνητο;
Με τα πόδια, Θεσσαλονίκη, κατεβαίνοντας την Πλατεία Αγίας Σοφίας προς Διαγώνιο. Με το αυτοκίνητο, η διαδρομή προς Καλοπαναγιώτη.
Με τα πόδια, Θεσσαλονίκη, κατεβαίνοντας την Πλατεία Αγίας Σοφίας προς Διαγώνιο. Με το αυτοκίνητο, η διαδρομή προς Καλοπαναγιώτη.
Ποιο βιβλίο διαβάζεις; Ποιο είναι το αγαπημένο σου;
Αυτή την περίοδο το «Άκου Ανθρωπάκο», για ακόμη μια φορά. Το αγαπημένο μου, ίσως, είναι «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου».
Αυτή την περίοδο το «Άκου Ανθρωπάκο», για ακόμη μια φορά. Το αγαπημένο μου, ίσως, είναι «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου».
Τι διδάχτηκες από αυτό;
Την πραγματικότητα του φασισμού και της ανέχειας, σε όλες τις εκφάνσεις της.
Την πραγματικότητα του φασισμού και της ανέχειας, σε όλες τις εκφάνσεις της.
Ποιο είναι το επόμενο στη λίστα σου;
«Βρίζοντας το κοινό».
«Βρίζοντας το κοινό».
Ποια ταινία είδες τελευταία;
Καλημέρα Βιετνάμ. Ναι. Ξανά.
Καλημέρα Βιετνάμ. Ναι. Ξανά.
Ποια είναι η αγαπημένη σου; Γιατί την ξεχωρίζεις;
Το Fight Club. Πέρα από τα υπαρξιακά ζητήματα που θίγει, σίγουρα ξεχωρίζω τη μαεστρική σκηνοθεσία του David Fincher. Κάθε φορά που τη βλέπω, ξεχωρίζω/ανακαλύπτω και κάτι καινούργιο.
Το Fight Club. Πέρα από τα υπαρξιακά ζητήματα που θίγει, σίγουρα ξεχωρίζω τη μαεστρική σκηνοθεσία του David Fincher. Κάθε φορά που τη βλέπω, ξεχωρίζω/ανακαλύπτω και κάτι καινούργιο.
Η σειρά με την οποία έχεις κολλήσει;
Το «Είμαστε στον αέρα».
Το «Είμαστε στον αέρα».
Τι σημαίνει για εσένα αυτός ο χρόνος που περνάς στο σπίτι; Πώς τον αξιοποιείς;
Επειδή, έτσι κι αλλιώς ήμουνα του σπιτιού, αυτός ο χρόνος σημαίνει ηρεμία. Ξαναφτιάχνω το διαμέρισμά μου, διαβάζω, βλέπω ντοκιμαντέρ και παίζω παιχνίδια.
Επειδή, έτσι κι αλλιώς ήμουνα του σπιτιού, αυτός ο χρόνος σημαίνει ηρεμία. Ξαναφτιάχνω το διαμέρισμά μου, διαβάζω, βλέπω ντοκιμαντέρ και παίζω παιχνίδια.
Ποιο τραγούδι ακούς πιο συχνά αυτές τις μέρες;
Ταφ Λάθος – Έχω.
Ταφ Λάθος – Έχω.
Σε ποιο μέρος του πλανήτη ονειρεύεσαι πως βρίσκεσαι;
Λος Άντζελες.
Λος Άντζελες.
Τι θα έκανες αν είχες την ευκαιρία να βρεθείς εκεί;
Θα έψαχνα για δουλειά και τρόπους να ζήσω όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτή την πόλη.
Θα έψαχνα για δουλειά και τρόπους να ζήσω όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτή την πόλη.
Αν η ζωή σου αυτή την περίοδο ήταν κινηματογραφική ταινία (ή βιβλίο), τι τίτλο θα της έδινες;
«Χρονικό Ροκ εν Ρολ» ή πως να την παλέψετε ακούγοντας «Pink Floyd». Μεγάλοι τίτλοι, μικρές ζωές.
«Χρονικό Ροκ εν Ρολ» ή πως να την παλέψετε ακούγοντας «Pink Floyd». Μεγάλοι τίτλοι, μικρές ζωές.
Περιοδικό Down Town, τεύχος 696.