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Ποιο σημείο του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις;

Τον Καλοπαναγιώτη.

Πού έβγαλες την πιο ωραία φωτογραφία;

Στη Θεσσαλονίκη.

Σε ποια περιοχή έχεις μεγαλώσει;

Στο Ακάκι.

Τι σου αρέσει πιο πολύ σε αυτήν;

Οι παιδικοί μου φίλοι.

Τι θυμάσαι πιο έντονα από εκείνο το μέρος;

Η πλατεία το Πάσχα που γίνονταν Πασχαλινά Παραδοσιακά παιχνίδια.

Ποια είναι η αγαπημένη σου διαδρομή με τα πόδια και ποια με το αυτοκίνητο;

Με τα πόδια, Θεσσαλονίκη, κατεβαίνοντας την Πλατεία Αγίας Σοφίας προς Διαγώνιο. Με το αυτοκίνητο, η διαδρομή προς Καλοπαναγιώτη.

Ποιο βιβλίο διαβάζεις; Ποιο είναι το αγαπημένο σου;

Αυτή την περίοδο το «Άκου Ανθρωπάκο», για ακόμη μια φορά. Το αγαπημένο μου, ίσως, είναι «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου».

Τι διδάχτηκες από αυτό;

Την πραγματικότητα του φασισμού και της ανέχειας, σε όλες τις εκφάνσεις της.

Ποιο είναι το επόμενο στη λίστα σου;

«Βρίζοντας το κοινό».

Ποια ταινία είδες τελευταία;

Καλημέρα Βιετνάμ. Ναι. Ξανά.

Ποια είναι η αγαπημένη σου; Γιατί την ξεχωρίζεις;

Το Fight Club. Πέρα από τα υπαρξιακά ζητήματα που θίγει, σίγουρα ξεχωρίζω τη μαεστρική σκηνοθεσία του David Fincher. Κάθε φορά που τη βλέπω, ξεχωρίζω/ανακαλύπτω και κάτι καινούργιο.

Η σειρά με την οποία έχεις κολλήσει;

Το «Είμαστε στον αέρα».

Τι σημαίνει για εσένα αυτός ο χρόνος που περνάς στο σπίτι; Πώς τον αξιοποιείς;

Επειδή, έτσι κι αλλιώς ήμουνα του σπιτιού, αυτός ο χρόνος σημαίνει ηρεμία. Ξαναφτιάχνω το διαμέρισμά μου, διαβάζω, βλέπω ντοκιμαντέρ και παίζω παιχνίδια.

Ποιο τραγούδι ακούς πιο συχνά αυτές τις μέρες;

Ταφ Λάθος – Έχω.

Σε ποιο μέρος του πλανήτη ονειρεύεσαι πως βρίσκεσαι;

Λος Άντζελες.

Τι θα έκανες αν είχες την ευκαιρία να βρεθείς εκεί;

Θα έψαχνα για δουλειά και τρόπους να ζήσω όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτή την πόλη.

Αν η ζωή σου αυτή την περίοδο ήταν κινηματογραφική ταινία (ή βιβλίο), τι τίτλο θα της έδινες;

«Χρονικό Ροκ εν Ρολ» ή πως να την παλέψετε ακούγοντας «Pink Floyd». Μεγάλοι τίτλοι, μικρές ζωές.

Περιοδικό Down Town, τεύχος 696.