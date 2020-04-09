Θεατρικές παραστάσεις, περιηγήσεις σε μουσεία και ενδιαφέρουσες δράσεις, που μετατρέπουν τον αποκλεισμό των παιδιών στο σπίτι, σε ευκαιρία για μάθηση.



Πολιτισμός σημαίνει αλληλεγγύη

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου προχωρεί σε μια σειρά διαδικτυακών δράσεων, που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Η δράση «Ζωντανεύω Αρχαίες Μορφές» προσκαλεί τα παιδιά να εμπνευστούν από την Ιστορία της Κύπρου, ζωντανεύοντας μορφές των αρχαίων αγγείων που βρίσκονται στην αρχαιολογική συλλογή του, επιλέγοντας ένα από τα προσχέδια της κεραμίστριας Σουζάνας Πετρή και να τις ζωγραφίσουν. Με το «Fill the Museum with your Voice» ο κόσμος προσκαλείται να περιηγηθεί στις συλλογές του Ιδρύματος και να γράψει ένα ποίημα, μέχρι 40 στίχους ή ένα κείμενο μέχρι 400 λέξεις, εμπνευσμένο από κάποιο αντικείμενο των συλλογών. Η «Δημιουργική Γραφή» τα προσκαλεί να γίνουν σεναριογράφοι χρησιμοποιώντας την αγαπημένη τους σκηνή από μια ταινία, γράφοντας το δικό τους σενάριο. «Η Τέχνη Ανακυκλώνει (4 – 100 χρόνων)» , διοργανώνεται σε συνεργασία με πρότυπα εργαστήρια τεχνών, ενώ μέσω του «Μαγειρεύω Κυπριακά» καλούνται να μετατρέψουν τις συνταγές παραδοσιακών κυπριακών φαγητών. Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στη σελίδα στο facebook.com/boccf. Πληροφορίες στο τηλ. 22128171.Οι δράσεις ισχύουν μέχρι τις 10/4.



Μένω σπίτι με τη Λεβέντειο

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη είναι κλειστή, αλλά μένει σε συνεχή επαφή με το κοινό μέσα από το πρόγραμμα «Μένω Σπίτι – Μένω με Τέχνη». Αυτή η πολιτιστική πρόταση τονίζει ότι πρέπει να παραμένουμε αισιόδοξοι και να διατηρήσουμε την επαφή μας, επικοινωνώντας μέσω της δύναμης της τέχνης. Μια σειρά δράσεων μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης επιτρέπει σε όλους εικονικές επισκέψεις στη Λεβέντειο Πινακοθήκη, καθώς και μέσα από εβδομαδιαίες θεματικές. Βρείτε τις διασκεδαστικές και παράλληλα διδακτικές δραστηριότητες για παιδιά στη σελίδα του μουσείου στο Facebook @ AGLeventisGallery, στο Instagram @ AGLeventisGallery αλλά και στην ιστοσελίδα leventisgallery.org, μέσω της οποίας μπορείτε να ξεναγηθείτε εικονικά σε όλους τους χώρους και τις εκθέσεις και συλλογές που φιλοξενούνται, οι οποίες προσφέρουν στα παιδιά ερεθίσματα, μέσω αυτής της πρώτης γνωριμίας τους με την τέχνη του τόπου του.



Εδώ Λιλιπούπολη!

Το «Εδώ Λιλιπούπολη» ήταν μια παιδική ραδιοφωνική σειρά που ξεκίνησε το 1976 και διήρκεσε μέχρι το 1980 και ακουγόταν στο Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζιδάκι. Η εκπομπή θεωρείται στις μέρες μας αριστουργηματική, τόσο για την πρωτοτυπία, την ευφυΐα των χαρακτήρων, τα τραγούδια και τους διαλόγους της, όσο και για την επίδραση της στην κοινωνία της εποχής. Όλα τα επεισόδια της Λιλιπούπολης είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω του YouTube στη διεύθυνση youtube.com/watch?v=t1OPBz3nXd8&feature=emb_title και δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία από αυτή για τα παιδιά μας, ώστε να γνωρίσουν τη θρυλική αυτή σειρά, που παραμένει διαχρονική μέχρι και σήμερα.

Περιοδικό “Down Town”, τεύχος 694.