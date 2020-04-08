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Εστιατόρια και μπαρ που προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και συνθέτουν τον γαστρονομικό μας χάρτη.



SensiFood Healthy Cooking

Με υπηρεσίες take Away και delivery, το healthy εστιατόριο της Λεμεσού προσφέρει υγιεινά γεύματα, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη φιλοσοφία: Σπιτικό φαγητό με έμφαση στις καλές πρώτες ύλες, χωρίς κρυφά συστατικά, τοξικά έλαια ή ζάχαρη. Δεν χρησιμοποιούν τηγάνια, κάρβουνα ή φούρνους μικροκυμάτων, αλλά μαγειρεύουν τα πάντα αυθημερόν (χωρίς να χρησιμοποιούν ούτε κατεψυγμένα ούτε κονσέρβες) στην κατσαρόλα, στον ατμό ή στο φούρνο, με τη slow cook μέθοδο που δεν καταστρέφει τη θρεπτικότητά τους, διατηρώντας όλες τους τις βιταμίνες. Στο μενού (που κάθε μέρα είναι διαφορετικό), θα βρεις μια μεγάλη ποικιλία από πιάτα χωρίς αλλεργιογόνα συστατικά, γαλακτοκομικά ή γλουτένη, καθώς και vegan επιλογές, ενώ χρησιμοποιείται αποκλειστικά βιολογικό ρύζι, αυγά και κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής, καθώς και ψάρια ανοιχτής θάλασσας. Εμείς ξεχωρίσαμε το Meal Box με καλαμάρι, τις γαρίδες που μαγειρεύονται σε κόκκινη σάλτσα, τη μεγάλη ποικιλία από Veggie Burgers και το Vegan Chocolate Hazelnut Cheese cake, με αποξηραμένα φρούτα, βούτυρο καρύδας, βανίλια και κάσιους. Για take-away Δευτέρα-Παρασκευή 8.30-15:30, για delivery Δευτέρα-Παρασκευή 08:30-14:45. Αγίας Ζώνης 35Γ, Λεμεσός, 25761276, sensifood.com



Moondog’s Beer Shop

Το αγαπημένο μας Moondog’s Bar and Grill στη Λευκωσία, συνεργάζεται με την πλατφόρμα Wolt και παραδίδει στον χώρο μας την τεράστια ποικιλία από μπίρες του, ώστε να τις απολαμβάνουμε ακόμα και σε συνθήκες καραντίνας. Μπίρες Ale, IPA, dark lagers, μηλίτες, καθώς και πιο ιδιαίτερες όπως η Bare Handed Barrel Aged Imperial Stout, η Brewdog Psycho, η Deus Brut Des Flandres υπάρχουν πλέον στον διαδικτυακό τους κατάλογο και… προσγειώνονται, με ασφάλεια και χωρίς σωματική επαφή, στο σπίτι σας, όπου θα τις πιείτε στην κατάλληλη θερμοκρασία, (το πιθανότερο) μπροστά από μια οθόνη. wolt.com/en/cyp/nicosia/restaurant/beer-shoppp



The Whisk

Το εργαστήρι ζαχαροπλαστικής του Αντώνη Κυριάκου στη Λεμεσό, έγινε απ’ την πρώτη μέρα λειτουργίας του talk-of-the-town, τόσο για τις παραδοσιακές του τούρτες όσο και για τα υπόλοιπα γλυκά του, τα οποία έχουν ένα αέρα μιας άλλης εποχής – χωρίς ζαχαρόπαστες και τρισδιάστατες κατασκευές, αλλά με αγνά υλικά και έντονες γεύσεις, που μας φέρνουν στον νου το αποτέλεσμα των ατελείωτων ωρών που περνούσαν κάποτε, οι γιαγιάδες μας στην κουζίνα. Το νέο του μενού, που έχει αναρτηθεί στη σελίδα του στο facebook, περιλαμβάνει 36 λαχταριστές επιλογές από κέικ, τάρτες, πίτες, rolls, μπάρες, μπισκότα, brownies, αλλά και αλμυρά, τα οποία μπορείς να παραγγείλεις για την ίδια ή και κάποια άλλη μέρα και να παραλάβεις από το σπίτι σου, πληρώνοντας διαδικτυακά. Ανάμεσά τους η λαχταριστή σπιτική καρυδόπιτα με φοινίκια και σοκολάτα και το κέικ σοκολάτας με κρέμα αβοκάντο και λάιμ και επικάλυψη από κανταΐφι. Ηρακλή Αγγελίδη 17, Λεμεσός. Για να κάνετε την παραγγελία σας, στείλτε μήνυμα στο @thewhisk.net στο Facebook.

The Boys At Number Five

Το στέκι μας στη Θεμοστοκλή Δέρβη, παραμένει κλειστό, αλλά μέσω της Wolt μας ετοιμάζει ένα πλήρες brunch μενού, ακριβώς όπως θα μας το σέρβιραν στην υπέροχη αυλή του. Ανάμεσα στις επιλογές αυγά τηγανητά, ποσέ ή scrabbled, σε τοστ με αβοκάντο, αλλά τα καλύτερα και πιο αφράτα pancakes στην πόλη – pancakes με σιρόπι σφενδάμου, με αβγά, μπέικον, τυρί και σιρόπι, pancakes nutella ή με blueberries. Εκτός από φαγητό, μπορείτε να προσθέσετε στην παραγγελία σας καφέ, ζεστό ή κρύο, σοκολάτες, χυμούς, smoothies, λεμονάδα (απλή ή με κόκκινα μούρα) και άλλα. wolt.com/el/cyp/nicosia/restaurant/the-boys-at-nymber-5

Περιοδικό “Down Town”, τεύχος 694.