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Κρατικό Μουσείο Rijksmuseum
Το φημισμένο κτίριο στο Άμστερνταμ διαθέτει μερικά από τα πιο γνωστά έργα ολλανδικής ζωγραφικής δημιουργών όπως των Ρέμπραντ, Γιαν Στέιν και Βερμέερ και είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία αφιερωμένα στην τέχνη και την ιστορία. Με τη μοναδική «Νυχτερινή Περίπολο» του Ρέμπραντ να δεσπόζει ανάμεσα στις συλλογές του, διαθέτει στη συλλογή γύρω στο ένα εκατομμύριο αντικείμενά του, ενώ δέχεται περίπου ισάριθμους επισκέπτες τον χρόνο. Μπορείτε να περιηγηθείτε στους θησαυρούς του και να κάνετε κάθε μέρα και ένα διαδικτυακό περίπατο στα αριστουργήματα και τις πτέρυγές του (rijksmuseum.nl/en/tours), ενώ με ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα μπορείτε να κάνετε τη δική σας συλλογή με έργα που σας αρέσουν (rijksmuseum.nl/en/rijksstudio).
Στο σπίτι της Frida Kahlo
Το Γαλάζιο Σπίτι της Φρίντα Κάλο, το La Casa Azul στην Πόλη του Μεξικού, όπου έζησε και δούλεψε μία από τις πιο σημαντικές και καινοτόμους ζωγράφους του 20ού αιώνα είναι ένα συγκλονιστικό μουσείο, στο οποίο εκτίθενται προσωπικά της αντικείμενα. Το κτήριο χρονολογείται από το 1904 και η διακόσμησή του αντικατοπτρίζει την παραδοσιακή τέχνη του Μεξικού. Τώρα, ανοίγει τις πόρτες του εικονικά προσφέροντας μία ξεχωριστή εμπειρία. artsandculture.google.com/partner/museo-frida-kahlo
Μουσείο Ερμιτάζ
Το πανέμορφο Μουσείο Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη βρίσκεται στη λίστα των μουσείων που δίνει τη δυνατότητα διαδικτυακής περιήγησης στις συλλογές του. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία στον κόσμο όσον αφορά στην έκτασή του αλλά και στον αριθμό έργων τέχνης που φιλοξενεί. Η περιήγηση στους χώρους του γίνεται μέσω YouTube και διαρκεί 5 ώρες και 20 λεπτά, κάνοντας στάσεις στις 45 του αίθουσες. youtube.com/watch?v=49YeFsx1rIw&feature=emb_title
Musée de l’Orangerie
Πρόσβαση στους ιμπρεσιονιστικούς πίνακες του Κλοντ Μονέ, δίνει η γκαλερί του Παρισιού, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων μουσείων που συνδέουν διαδικτυακά με τους κατοίκους ολόκληρου του πλανήτη τα εκθέματά τους, σε συνεργασία με το Google Art Project. Στα δύο οβάλ δωμάτια που φιλοξενούν τα περίφημα παστέλ νούφαρα του Γάλλου καλλιτέχνη, ο χρήστης μπορεί να εστιάσει και να παρατηρήσει τις λεπτομέρειες των πινάκων, που φιλοτεχνήθηκαν ανάμεσα στο 1915 και το 1926. musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas
Περιοδικό “Down Town”, τεύχος 694.