Στο σπίτι της Frida Kahlo

Το Γαλάζιο Σπίτι της Φρίντα Κάλο, το La Casa Azul στην Πόλη του Μεξικού, όπου έζησε και δούλεψε μία από τις πιο σημαντικές και καινοτόμους ζωγράφους του 20ού αιώνα είναι ένα συγκλονιστικό μουσείο, στο οποίο εκτίθενται προσωπικά της αντικείμενα. Το κτήριο χρονολογείται από το 1904 και η διακόσμησή του αντικατοπτρίζει την παραδοσιακή τέχνη του Μεξικού. Τώρα, ανοίγει τις πόρτες του εικονικά προσφέροντας μία ξεχωριστή εμπειρία. artsandculture.google.com/partner/museo-frida-kahlo

Μουσείο Ερμιτάζ

Το πανέμορφο Μουσείο Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη βρίσκεται στη λίστα των μουσείων που δίνει τη δυνατότητα διαδικτυακής περιήγησης στις συλλογές του. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία στον κόσμο όσον αφορά στην έκτασή του αλλά και στον αριθμό έργων τέχνης που φιλοξενεί. Η περιήγηση στους χώρους του γίνεται μέσω YouTube και διαρκεί 5 ώρες και 20 λεπτά, κάνοντας στάσεις στις 45 του αίθουσες. youtube.com/watch?v=49YeFsx1rIw&feature=emb_title



Musée de l’Orangerie

Πρόσβαση στους ιμπρεσιονιστικούς πίνακες του Κλοντ Μονέ, δίνει η γκαλερί του Παρισιού, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων μουσείων που συνδέουν διαδικτυακά με τους κατοίκους ολόκληρου του πλανήτη τα εκθέματά τους, σε συνεργασία με το Google Art Project. Στα δύο οβάλ δωμάτια που φιλοξενούν τα περίφημα παστέλ νούφαρα του Γάλλου καλλιτέχνη, ο χρήστης μπορεί να εστιάσει και να παρατηρήσει τις λεπτομέρειες των πινάκων, που φιλοτεχνήθηκαν ανάμεσα στο 1915 και το 1926. musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas

Περιοδικό “Down Town”, τεύχος 694.



