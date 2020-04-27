

Πιτζάμα πάρτι

Μπορεί, αυτή την περίοδο, συναυλίες να μην γίνονται, η μουσική όμως δεν μπορεί με τίποτα να σταματήσει. Γι’ αυτό και η Τεχνόπολη Αθηνών δίνει χώρο και βήμα στους καλλιτέχνες, μέχρι να στηθεί ξανά η σκηνή και να γεμίσει η αυλή τους με κόσμο, χαρές και ξεγνοιασιά. Τα Πιτζάμα σέσιονς είναι μια σειρά μουσικών βίντεο φτιαγμένων από το σπίτι για να ακούγονται –πού αλλού;- στο σπίτι, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις. Δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και Κυριακή στις 20.00, παρουσιάζονται οι πιο αγαπημένες μπάντες της εγχώριας σκηνής, νέοι και ανερχόμενοι μουσικοί και τραγουδοποιοί. Εκείνοι μένουν σπίτι και, φορώντας τις πιο καλές πιτζάμες τους, πιάνουν τις μπαγκέτες, τα μικρόφωνα και τις κιθάρες τους και παίζουν μαζί με τη μπάντα τους, τους φίλους και τις φίλες τους, ένα αγαπημένο τους ή ένα ολοκαίνουριο κομμάτι και το μοιράζονται μαζί μας. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα @technopoliscityofathens στο Facebook.

Pop Art

Η μεγάλη αναδρομική έκθεση του Andy Warhol στην Tate Modern του Λονδίνου (η πρώτη, τα τελευταία 20 χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία) άνοιξε για το κοινό στις 12 Μαρτίου και έκλεισε μετά από λίγες μέρες, λόγω της πανδημίας. Το μουσείο, ανταποκρινόμενο στις νέες συνθήκες, συνδέει ολόκληρο τον πλανήτη διαδικτυακά με τα έργα στις αίθουσες της έκθεσης, που εκτός από τα πιο δημοφιλή του έργα, τις ποπ εικόνες της Marilyn Monroe, τα κουτάκια της Coca-Cola και της σούπας Campbell, περιλαμβάνει έργα που δεν είχαν εκτεθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο. tate.org.uk/visit/tate-modern

The Royal Ballet

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου συνεχίζει τις διαδικτυακές μεταδόσεις των παραστάσεών του, φέρνοντας το μπαλέτο και την όπερα σε κάθε σπίτι, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στο Facebook και από τα κανάλια της Όπερας στο YouTube. Η επόμενη προβολή είναι προγραμματισμένη για την 1η Μαΐου, με το Royal Ballet να παρουσιάζει το «Χειμωνιάτικο Παραμύθι», μια ιστορία ζήλειας, εγκατάλειψης ενός μικρού παιδιού και ενός έρωτα που μοιάζει ανέλπιδος, στο οποίο συμμετείχαν κορυφαίοι χορευτές, όπως η Lauren Cuthbertson, ο Edward Watson και η Sarah Lamb στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. roh.org.uk

Περιοδικό “Down Town”, τεύχος 695.

