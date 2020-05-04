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Απ’ τη Σύρο με αγάπη
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Animasyros ξεκίνησε το ταξίδι του στον κόσμο του animation το 2008 στη Σύρο και από τότε δίνει ραντεβού κάθε Σεπτέμβριο στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Φέτος, εν μέσω καραντίνας, μας παρακινεί με μείνουμε σπίτι, δίνοντάς μα ελεύθερη πρόσβαση σε μια μεγάλη συλλογή από ταινίες κινουμένων σχεδίων που έχουν παρουσιαστεί και βραβευτεί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια στο Φεστιβάλ, που έχουν επισκεφθεί πάνω από 1000 καλεσμένοι από τα 4 σημεία του ορίζοντα. Μερικές από αυτές οι ταινίες που έχουν δημιουργήσει οι καλύτεροι απόφοιτη της Gobelins, L’École de L’Image στο Παρίσι, από τις οποίες έχουν αποφοιτήσει μερικοί από τους πιο καταξιωμένους animators που έχουν δουλέψει στην Disney, την Universal, την Pixar, την Warner Bros. κ.α. Θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα animasyros.gr.
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου μάς καλεί να περιηγηθούμε μαζί στο Μουσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (Δωρεά Κλειώς και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη). Η συλλογή περιλαμβάνει περισσότερα από 600 αντικείμενα και καλύπτει χρονικά την περίοδο από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (2500π.χ.) έως και τη Μεσαιωνική περίοδο (16ος αιώνας). Μια πολύ όμορφη αφορμή για να διδάξουμε στα παιδιά μας την ιστορία της Κύπρου, μέσα από τα έργα τέχνης αυτών των αιώνων. Δείτε όλη τη συλλογή εδώ: https://bit.ly/3dVj3a5. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα του Ιδρύματος στο Facebook. Bank of Cyprus Cultural Foundation, @boccf
Το Θαυμαστό Ταξίδι
Άλλη μια παράσταση από το Θέατρο Μασκαρίνι είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του – η περσινή παραγωγή «Το θαυμασμό ταξίδι» σε διασκευή κειμένου και σκηνοθεσία Πέτρου Κονόμου. Ένα έργο, που σκοπό έχει να φανερώσει, σε μικρούς και μεγάλους, την εσωτερική δύναμη που κρύβει μέσα του, ο καθένας από μας και να μας αποδείξει πόσο σημαντική είναι για όλους η πίστη στον εαυτό και τις δυνάμεις μας. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Πέτρος Κονόμου, Μάρκος Ιούλιος Δρουσιώτης, Άντονυ Παπαμιχαήλ, Χρυστάλλα Σκόρδου και Κρίστη Χαραλάμπους. www.maskarini.info
Περιοδικό Down Town, τεύχος 696.