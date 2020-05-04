Πρωτότυπες δραστηριότητες, περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και ενδιαφέρουσες δράσεις που μετατρέπουν τον αποκλεισμό των παιδιών στο σπίτι σε ευκαιρία για μάθηση.

Απ’ τη Σύρο με αγάπη

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Animasyros ξεκίνησε το ταξίδι του στον κόσμο του animation το 2008 στη Σύρο και από τότε δίνει ραντεβού κάθε Σεπτέμβριο στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Φέτος, εν μέσω καραντίνας, μας παρακινεί με μείνουμε σπίτι, δίνοντάς μα ελεύθερη πρόσβαση σε μια μεγάλη συλλογή από ταινίες κινουμένων σχεδίων που έχουν παρουσιαστεί και βραβευτεί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια στο Φεστιβάλ, που έχουν επισκεφθεί πάνω από 1000 καλεσμένοι από τα 4 σημεία του ορίζοντα. Μερικές από αυτές οι ταινίες που έχουν δημιουργήσει οι καλύτεροι απόφοιτη της Gobelins, L’École de L’Image στο Παρίσι, από τις οποίες έχουν αποφοιτήσει μερικοί από τους πιο καταξιωμένους animators που έχουν δουλέψει στην Disney, την Universal, την Pixar, την Warner Bros. κ.α. Θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα animasyros.gr.