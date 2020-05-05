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Βλέπουμε online παραστάσεις, κάνουμε (εικονικούς) περιπάτους στις αίθουσες φημισμένων μουσείων και περιπάτους στα σημαντικότερα αξιοθέατα του κόσμου, μέχρι οι συνθήκες να το επιτρέψουν να κλείσουμε ένα εισιτήριο και να ανακαλύψουμε με τη φυσική μας παρουσία τις ομορφιές τους.

Μια Ζωή Γερμανική

Στις 7 Μαΐου παρουσιάζεται η εξαιρετική παράσταση «Μια Ζωή Γερμανική», του Κρίστοφερ Χάμπτον, σύμπραξη του Σατιρικού Θεάτρου και της Alpha Square με την Δέσποινα Μπεμπεδέλη, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου. Το έργο είναι βασισμένο στη ζωή και την μαρτυρία της Brunhilde Pomsel – μια ζωή που καλύπτει τον εικοστό αιώνα. Πέρασε δύσκολους καιρούς για να τα βγάλει πέρα ως γραμματέας τη δεκαετία του 1930 στο Βερολίνο, με τελευταίο της εργοδότη τον Τζόζεφ Γκέμπελς. Το έργο του Χάμπτον βασίζεται στην μαρτυρία που έδωσε η Pomsel όταν επιτέλους έλυσε τη σιωπή της σε μια ομάδα Αυστριακών κινηματογραφιστών το 2016, λίγο πριν πεθάνει, στην ηλικία των 106. 7 Μαΐου, Παττίχειο Δημ. Θέατρο, Λεμεσός, ώρα 20:30 (τηλ. 25377277).



Planet of the humans

Το καινούργιο ντοκιμαντέρ του Michael Moore για την κλιματική αλλαγή είναι , πλέον, διαθέσιμο στο YouTube. Με διάρκεια 1 ώρα και 40 λεπτά, το φιλμ δεν εστιάζει μόνο στις καταστροφικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, αλλά παρουσιάζει και μια κριτική θεώρηση των τρόπων με τους οποίους – σύμφωνα με την ανακοίνωση Τύπου – «το περιβαλλοντικό κίνημα έχασε τη μάχη, μέσω επιλογών που έγιναν με καλή θέληση αλλά αποδείχθηκαν καταστροφικές, συμπεριλαμβανομένης της πεποίθησης ότι τα ηλιακά πάνελ και οι ανεμογεννήτριες θα μας σώσουν, και με το να παραδοθεί στα επιχειρηματικά συμφέροντα της Wall Street». Θα το βρείτε στο κανάλι Michael Moore στο youtube.

Dreams come true

Το ατελιέ του Dior στην οδό 30 Avenue Montaigne μεταφέρθηκε στη Champs-Elysées του Παρισιού, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του οίκου, με τη νέα αυτή μπουτίκ που άνοιξε τις πύλες της πριν ένα χρόνο, να αντλεί πηγή έμπνευσης από το παρελθόν, με στραμμένο όμως το βλέμμα στο παρόν. Μέσα από μία εικονική περιήγηση συναντάμε τις ready-to-wear συλλογές για γυναίκες και άντρες, κοσμήματα, αρωματικές δημιουργίες με την υπογραφή Dior Maison αλλά και το Cabinet of Curiosities, ένας θησαυρός με δώρα, illustrated φωτογραφικά λευκώματα και αντικείμενα-φετίχ που μας κάνουν να ονειρευόμαστε. https://virtualstore.dior.com/champs-elysees Το ατελιέ του Dior στην οδό 30 Avenue Montaigne μεταφέρθηκε στη Champs-Elysées του Παρισιού, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του οίκου, με τη νέα αυτή μπουτίκ που άνοιξε τις πύλες της πριν ένα χρόνο, να αντλεί πηγή έμπνευσης από το παρελθόν, με στραμμένο όμως το βλέμμα στο παρόν. Μέσα από μία εικονική περιήγηση συναντάμε τις ready-to-wear συλλογές για γυναίκες και άντρες, κοσμήματα, αρωματικές δημιουργίες με την υπογραφή Dior Maison αλλά και το Cabinet of Curiosities, ένας θησαυρός με δώρα, illustrated φωτογραφικά λευκώματα και αντικείμενα-φετίχ που μας κάνουν να ονειρευόμαστε.

Together/Apart: Going New Places

Οι παρούσες συνθήκες καραντίνας και κοινωνικής απόστασης έχουν δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στην οποία καλούμαστε να ανταποκριθούμε, περιορισμένοι στα φυσικά όρια του προσωπικού μας χώρου. Η σκηνογράφος Μαρίνα Χατζηλούκα και το Πολιτιστικό Τμήμα της Ύπατης Αρμοστείας της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο προσκάλεσαν τους Κύπριους καλλιτέχνες Χουν Αδάμογλου, Μιχάλη Χαραλάμπους, Δήμητρα Καλλίτση, Παναγιώτη Μηνά, Αλέξανδρο Πισσούριο, Μάλα Σιαμπτάνη και Νάταλι Γιαξή, να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή ομαδική έκθεση “Together/Apart: Going New Places”, με έργα, τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα κρίση της πανδημίας του κορονοϊού. Η έκθεση διερευνά καταστάσεις όπως «σύμπνοια», «αποξένωση», «απόσταση», «δημόσιος και ιδιωτικός χώρος», καθώς και καινούργιες ερμηνείες που πιθανόν έχουν ενδυθεί αυτές οι έννοιες την τελευταία περίοδο. Από τις 8 Μαΐου μέχρι τις 30 Ιουνίου. www.culturalchc.co.uk/togetherapart Οι παρούσες συνθήκες καραντίνας και κοινωνικής απόστασης έχουν δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στην οποία καλούμαστε να ανταποκριθούμε, περιορισμένοι στα φυσικά όρια του προσωπικού μας χώρου. Η σκηνογράφος Μαρίνα Χατζηλούκα και το Πολιτιστικό Τμήμα της Ύπατης Αρμοστείας της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο προσκάλεσαν τους Κύπριους καλλιτέχνες Χουν Αδάμογλου, Μιχάλη Χαραλάμπους, Δήμητρα Καλλίτση, Παναγιώτη Μηνά, Αλέξανδρο Πισσούριο, Μάλα Σιαμπτάνη και Νάταλι Γιαξή, να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή ομαδική έκθεση “Together/Apart: Going New Places”, με έργα, τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα κρίση της πανδημίας του κορονοϊού. Η έκθεση διερευνά καταστάσεις όπως «σύμπνοια», «αποξένωση», «απόσταση», «δημόσιος και ιδιωτικός χώρος», καθώς και καινούργιες ερμηνείες που πιθανόν έχουν ενδυθεί αυτές οι έννοιες την τελευταία περίοδο. Από τις 8 Μαΐου μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Περιοδικό Down Town, τεύχος 696.