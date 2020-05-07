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My Basket
Ο online φούρνος που έκανε την εμφάνισή του μόλις πριν από μερικές βδομάδες, μας φέρνει στο σπίτι ολόφρεσκα αρτοσκευάσματα, όπως artisan ψωμιά, κρουασάν, τυρόπιτες και bagels, ντόνατ, γλυκά, αλλά και φρέσκο γάλα, αβγά και γιαούρτι. Αυτό όμως που κάνει τα προϊόντα του My Basket πραγματικά ξεχωριστά, είναι ότι παραδίδονται σε εμάς… σχεδόν έτοιμα, δίνοντάς μας όλες τις οδηγίες για να συνεχίσουμε το ψήσιμό τους στον φούρνο, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τόσο την φρεσκάδα όσο και την υγιεινή τους. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 99277356, @mybasketcy, mybasketcy@gmail.com.cy.
Seed of Happiness
Η Μελίνα Νικολαΐδου ήταν πάντα ταγμένη στην υγιεινή διατροφή. Γι’ αυτό και αποφάσισε να μυήσει και εμάς σε αυτήν, δημιουργώντας το Seed of Happiness που έχει ως βασική φιλοσοφία τα υγιεινά και θρεπτικά σνακ, κεραστικά και επιδόρπια, τα οποία είναι όλα χωρίς ζάχαρη, χωρίς γλουτένη, κατάλληλα για διαβητικούς και πολλά από αυτά για vegans. Εμείς ξετρελαθήκαμε με το raw vegan Banoffee pie, που φτιάχνεται χωρίς γλουτένη, γάλα ή επεξεργασμένη ζάχαρη, τις υγιεινές τούρτες, τα μπαρ πρωτεΐνης Snickers και την τάρτα με σοκολάτα. Όλα αυτά, παραδίδονται στο χώρο μας, μέσω υπηρεσίας delivery. Λεωφ. Κυρηνείας 53Γ, Αγλαντζιά, 99411937, @SeedofhappinessCY, order@seedofhappiness.co, www.seedofhappiness.co
The Beer Lab
Το The Beer Lab δημιουργήθηκε από την αγάπη τριών ανθρώπων, για την οικιακή ζυθοποίηση ώστε να καλύψει τις ανάγκες των ερασιτεχνών ζυθοποιών αλλά κυρίως για να διαδώσει την μαγεία και την τέχνη του homebrewing. Στη σελίδα του στο διαδίκτυο θα βρεις όλα τα απαραίτητα σύνεργα και υλικά για home brewing, καθώς και βιβλία με οδηγίες, ώστε να μπορείς να φτιάξεις τη δική σου μπίρα στο σπίτι. Αυτές πάντως που έφτιαξαν οι ίδιοι είναι εξαιρετικές – τη Humor Pilsner και τη Humor IPA, οι οποίες μέσω παραγγελίας, μπορούν να παραδοθούν πια και στο χώρο σας. Λεωφ. Στροβόλου 195Ε, Λευκωσία, 99431959, the-beerlab.com
Περιοδικό Down Town, τεύχος 696.