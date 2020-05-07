

Seed of Happiness

Η Μελίνα Νικολαΐδου ήταν πάντα ταγμένη στην υγιεινή διατροφή. Γι’ αυτό και αποφάσισε να μυήσει και εμάς σε αυτήν, δημιουργώντας το Seed of Happiness που έχει ως βασική φιλοσοφία τα υγιεινά και θρεπτικά σνακ, κεραστικά και επιδόρπια, τα οποία είναι όλα χωρίς ζάχαρη, χωρίς γλουτένη, κατάλληλα για διαβητικούς και πολλά από αυτά για vegans. Εμείς ξετρελαθήκαμε με το raw vegan Banoffee pie, που φτιάχνεται χωρίς γλουτένη, γάλα ή επεξεργασμένη ζάχαρη, τις υγιεινές τούρτες, τα μπαρ πρωτεΐνης Snickers και την τάρτα με σοκολάτα. Όλα αυτά, παραδίδονται στο χώρο μας, μέσω υπηρεσίας delivery. Λεωφ. Κυρηνείας 53Γ, Αγλαντζιά, 99411937, @SeedofhappinessCY, order@seedofhappiness.co, www.seedofhappiness.co

The Beer Lab

Το The Beer Lab δημιουργήθηκε από την αγάπη τριών ανθρώπων, για την οικιακή ζυθοποίηση ώστε να καλύψει τις ανάγκες των ερασιτεχνών ζυθοποιών αλλά κυρίως για να διαδώσει την μαγεία και την τέχνη του homebrewing. Στη σελίδα του στο διαδίκτυο θα βρεις όλα τα απαραίτητα σύνεργα και υλικά για home brewing, καθώς και βιβλία με οδηγίες, ώστε να μπορείς να φτιάξεις τη δική σου μπίρα στο σπίτι. Αυτές πάντως που έφτιαξαν οι ίδιοι είναι εξαιρετικές – τη Humor Pilsner και τη Humor IPA, οι οποίες μέσω παραγγελίας, μπορούν να παραδοθούν πια και στο χώρο σας. Λεωφ. Στροβόλου 195Ε, Λευκωσία, 99431959, the-beerlab.com

Περιοδικό Down Town, τεύχος 696.