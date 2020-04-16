Εστιατόρια και μπαρ που προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και συνθέτουν τον γαστρονομικό μας χάρτη.



Apron

Το γουστόζικο εστιατόριο στο κέντρο της Λευκωσίας, επέστρεψε, με ανανεωμένες γεύσεις, για να μας φτιάξει τα βράδια. Ανάμεσα στις επιλογές, υγιεινές σαλάτες όπως η Good Roots Chicken Salad με kale, καστανό ρύζι, πράσινο μήλο, κράνμπερι και μπαλίτσες με τυρί, αλλά και η vegan Chia Seed Salad, με πράσινα λαχανικά, φρέσκα βότανα, ντομάτες, παντζάρι, vegan φέτα, ξηρούς καρπούς και σταφίδες, και κυρίως πιάτα, όπως burgers με βοδινό black angus και υλικά της επιλογής μας, φαλάφελ, χοιρινές μπριζόλες, κοτόπουλο με μαροκινό κουσκούς, κοτόπουλο κάρι, σολομός τεριγιάκι και άλλα. Το ίδιο απολαυστικό και υγιεινό είναι και το γλυκό της ημέρας, με το Gluten free Chocolate Praline Log τους να κλέβει τις εντυπώσεις. Το μενού αναρτάται καθημερινά στη σελίδα του στο Facebook και οι παραγγελίες πραγματοποιούνται είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω Wolt. Δευτέρα-Σάββατο, 18:00-22:45, 22675858.



Radical Way Brewing

Τέσσερις φίλοι με χόμπι το home brewing, παρασκεύαζαν για χρόνια στο σπίτι τη δική τους μπίρα, δοκιμάζοντας συνεχώς νέες γεύσεις και μεθόδους, μέχρι που αποφάσισαν να δουν το όλο πράγμα πιο σοβαρά. Προχωρώντας σε μεγαλύτερη παραγωγή, το 2019 λάνσαραν την πρώτη τους μπίρα στην κυπριακή αγορά, τη Shockwave pale ale, με τον περιπετειώδη σκελετό που δαμάζει τα κύματα στην ετικέτα να κάνει την εμφάνισή του σε περισσότερα από 30 μπαρ και εστιατόρια του νησιού. Τώρα που οι συνθήκες έχουν αλλάξει, παρουσίασαν στο κοινό την ιστοσελίδα τους, μέσω της οποίας μπορούμε πια να παραγγείλουμε την ποσότητα που επιθυμούμε, την οποία μας παραδίδουν στο σπίτι, χωρίς καμία χρέωση, περιμένοντας με ανυπομονησία τις νέες Radical Way ποικιλίες που βρίσκονται στα σκαριά! www.radicalwaybrewing.com



Fruit Rhapsody

Το juice bar της «Παλιάς Αποθήκης» στην Παλουριώτισσα συνεχίζει τη λειτουργία του παραδίδοντάς μας μέσω wolt και foody φρέσκους χυμούς, τσιμπήματα με τυριά, αλλαντικά και λαχανικά, σαλάτες, εξωτικά smoothies, τοστ και σάντουιτς, αρτοπαρασκευάσματα, φρουτοσαλάτες, γιαουρτάκια και καφέδες. Εμείς σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα τους χυμούς Sweet Greens, Ginger Shot και Akamas, που περιέχουν πολλές φυτικές ίνες, ιχνοστοιχεία και βιταμίνες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας και καταπολεμούν τις λοιμώξεις, τη σαλάτα με φρούτα του δάσους, το γιαουρτάκι με βρώμη, μέλι και τροπικά φρούτα και το μαμαδίστικο σάντουιτς με γαλοπούλα fuandre, τυρί cheddar, μαρούλι και μαγιονέζα. Δευτέρα-Παρασκευή 07:00-18:00, Σάββατο 07:00-17:30. 95767007, wolt.com/el/cyp/nicosia/restaurant/fruit-rhapsody



Περιοδικό “Down Town”, τεύχος 110.