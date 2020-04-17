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Βλέπουμε online παραστάσεις, κάνουμε (εικονικούς) περιπάτους στις αίθουσες φημισμένων μουσείων και περιπάτους στα σημαντικότερα αξιοθέατα του κόσμου, μέχρι οι συνθήκες να το επιτρέψουν να κλείσουμε ένα εισιτήριο και να ανακαλύψουμε με τη φυσική μας παρουσία τις ομορφιές τους.



Εθνικό Θέατρο Online

Ήδη από την προηγούμενη βδομάδα, το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας προβάλλει διαδικτυακά τις παραστάσεις του, οι οποίες διακόπηκαν λόγω των έκτακτων συνθηκών. Κάθε Παρασκευή θα προβάλλεται το έργο Μάκμπεθ στις 21:00, κάθε Κυριακή το Hotel Eternite στις 21.00, ενώ κάθε Σάββατο στις 17.00 και κάθε Κυριακή στις 12.00 θα πραγματοποιείται η προβολή της παιδικής παράστασης Χίλιες και μία Ιστορίες. Οι ψηφιακές προβολές ακολουθούν τους πραγματικούς χρόνους των παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου και είναι δωρεάν διαθέσιμες για το κοινό μέσα από τις σελίδες www.n-t.gr του Εθνικού Θεάτρου, www.culture.gr του Υπουργείου Πολιτισμού και www.mindigital.gr του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.



Η απόσταση μας ενώνει

Με σύνθημα «We stay close, not closed» το Ίδρυμα Ωνάση ανακοίνωσε πως κάθε Παρασκευή θα προσθέτει στο ψηφιακό του κανάλι υλικό με sold-out παραστάσεις, podcasts, εκπαιδευτικά προγράμματα, virtual κινηματογραφικές πρεμιέρες, online μαθήματα, αλλά και μυστικές συναυλίες. «Η πραγματικότητα του Ιδρύματος Ωνάση γίνεται ψηφιακή. Μια Στέγη σε κάθε σπίτι, σε ένα σημείο που δεν υπάρχει στον χάρτη, για να διασκεδάζει, να επιμορφώνει, να ενώνει, να ανοίγει συζητήσεις. Πιάστε την καλύτερη θέση στον καναπέ και συντονιστείτε στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση. Εκεί όπου σήμερα και κάθε μέρα υπάρχει κάτι διαφορετικό που μπορείτε να δείτε όποτε θέλετε», λέει η ανακοίνωση. Το υλικό είναι διαθέσιμο χωρίς αντίτιμο ή χρονικό περιορισμό στο κανάλι του Ιδρύματος στο you tube youtube.com/onassisfoundationchannel.

Κήπος των επίγειων απολαύσεων

Μέσω ενός διαδραστικού ντοκιμαντέρ του ntr επισκεπτόμαστε ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης όλων των εποχών κι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα έργα της συλλογής του Museo del Prado στη Μαδρίτη: τον «Κήπο των επίγειων απολαύσεων» του Ιερώνυμου Μπος. Ο Ιερώνυμος Μπος γεννημένος περίπου το 1450 στην Ολλανδία φαντάστηκε τη δημιουργία του κόσμου και τη συνέχεια αυτού μέσα από ένα δραματικό τρίπτυχο – από τον βιβλικό Παράδεισο οδηγούμαστε λόγω των επίγειων αμαρτιών σε μία ζοφερή και τερατώδη Κόλαση, με ανθρωπόμορφα πλάσματα που ξεπερνούν και την πιο άρρωστη φαντασία. Το έργο εκτίθεται στο μουσείο από το 1939 και χρονολογείται ανάμεσα στο 1490 και στο 1511, όταν ο Μπος ήταν σε ηλικία μεταξύ 40 και 60 ετών και αποτελεί το πιο γνωστό και φιλόδοξο έργο του, από αυτά που διασώζονται. archief.ntr.nl/tuinderlusten/en.html



Ανάκτορο των Βερσαλλιών

Σε συνέχεια της εντυπωσιακής έκθεσης «Βερσαλλίες: Το Ανάκτορο στη διάθεσή σας», το Google Arts & Culture διαθέτει μια συλλογή αρχιτεκτονικών έργων, έργων τέχνης και τεχνουργημάτων των Βερσαλλιών, σε τρισδιάστατα μοντέλα με εξαιρετικά υψηλή ανάλυση, δίνοντας την ευκαιρία στους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο να απολαύσουν την τέχνη των Βερσαλλιών, όπως ποτέ άλλοτε. Αυτή η νέα εμπειρία εικονικής πραγματικότητας είναι το αποτέλεσμα της μεγαλύτερης συλλογής φωτογραμμετρίας που έγινε ποτέ στο συγκεκριμένο χώρο, καλύπτοντας πάνω από 21 δωμάτια και 36.000τμ εσωτερικών επιφανειών. Από την Αίθουσα των Κατόπτρων έως τα Βασιλικά Διαμερίσματα. g.co/exploreversailles

Περιοδικό “Down Town”, τεύχος 110.