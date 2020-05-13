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Κάβες και ντελικατέσεν μας… στρώνουν το τραπέζι, για ειδυλλιακές cheese’n’wine βραδιές που θα μείνουν στην ιστορία.



Phialē Wines

Η αγάπη της Μυρτώς Τοφαρίδου για το κρασί ξεκίνησε από μικρή ηλικία, λόγω του πατέρα της ο οποίος λατρεύει το κρασί και ιδιαίτερα τα κρασιά της Βουργουνδίας. Σε ένα οικογενειακό ταξίδι στη Γαλλία, επισκέφθηκαν ένα φίλο του πατέρα της στο χωρίο Clessé, στην περιοχή της Βουργουνδίας, ο οποίος είναι παραγωγός. Όταν τους σέρβιρε το πρώτο ποτήρι, τότε αντιλήφθηκε ότι αυτό πρέπει να κάνει στη ζωή της. Την 1η Ιουνίου του 2017 το Phialē Wines άνοιξε τις πόρτες του, αντιπροσωπεύοντας σε αποκλειστικότητα 56 οικογενειακά οινοποιεία. Μετά από μερικές βδομάδες καραντίνας, η κάβα άνοιξε ξανά για το κοινό, και η ιδιοκτήτριά του είναι πάντα πρόθυμη να σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να φτιάξετε τους κατάλληλους συνδυασμούς και να επιλέξετε την ιδανική ετικέτα που θα συνοδεύσει το δείπνο σας. Διαθέσιμη και υπηρεσία delivery σε όλη την Κύπρο μέσω της ιστοσελίδας www.phialewines.com. Αθανάσιου Διάκου 57, Λεμεσός, τηλ. 25250600.



Bavarian Delicatessen

Τόσο η ποιότητα, όσο και η εξυπηρέτηση, κάνουν το Bavarian να διαφέρει από ένα κοινό delicatessen. Ο πελάτης μπορεί να επισκεφτεί το κατάστημα, να δοκιμάσει τυριά και αλλαντικά και να αποφασίσει ποια από αυτά θα συμπεριληφθούν στο platter του. Στις πιατέλες των τυριών έχεις μια επιλογή από γαλλικά, ιταλικά, αυστριακά και ελβετικά τυριά, μαλακά, σκληρά και ημίσκληρα, αγελαδινά, κατσικίσια και προβατίσια και των αλλαντικών σαλάμια, σαλαμολουκάνικα, προσιούτο και άλλα από Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία. Ταγματάρχη Πουλίου, Λευκωσία, τηλ.22773139. Αγίας Ζώνης 38, Λεμεσός, τηλ.25747441.

Silver Star Bar

Η καλύτερη σπιτική sangria της πόλης, φτιάχνεται από τους bartenders του αγαπημένου μας μπαρ της Σοφούλη, με κρασί Rioja, φρέσκα εποχιακά φρούτα, bitters και λικέρ πορτοκαλιού. Και πλέον, συσκευάζεται σε μπουκάλι των 750ml και παραδίδεται στο σπίτι μας μέσω της εφαρμογής Wolt. Σοφούλη 44-46, Λευκωσία, 22666579.

Vino Cultura Wine Bar & Cellar

Με τον βραβευμένο σομελιέ Ανδρέα Κυπριανού, να επιλέγει μία προς μία τις ετικέτες που τοποθετούνται στα ράφια, το Vino Cultura ξεχωρίζει ως μία από τις καλύτερες και πιο προσεγμένες κάβες στο νησί. «Ο κόσμος του κρασιού είναι μαγικός και ατελείωτος. Αυτό είναι που με τράβηξε ώστε να ασχοληθώ με τον τομέα, εξού και η δημιουργία του Vino Cultura», δηλώνει ο ίδιος, βοηθώντας τον κάθε πελάτη ξεχωριστά να επιλέξει το κρασί που θα αγοράσει, σύμφωνα γευστικές του προτιμήσεις, το μενού ή την περίσταση. Ακόμη όμως κι αν δεν επισκεφθείς το χώρο, μπορείς να κάνεις την επιλογή σουμέσω της ιστοσελίδας, όπου θα βρεις εκατοντάδες ετικέτες και περισσότερες από 70 ποικιλίες κρασιού, από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Κυριάκου Μάτση 20, Λευκωσία, 22676707, vinocultura.net

Elma & Fred

Το ιδιαίτερο concept store που συνδυάζει το shopping με το φαγητό, τον καφέ με το ποτό, δεν σταμάτησε στιγμή να ετοιμάζει για εμάς τις λιχουδιές και τα κρασιά του. Διαθέτει 23 επιλογές σε κρασί (λευκά, κόκκινα, ροζέ και αφρώδη), αλλά και αποξηραμένα φρούτα, ξηρούς καρπούς, πάστες και άλλα ντέλι προϊόντα που θα συμπληρώσουν με τον καλύτερο τρόπο την πιατέλα σου. Διαθέσιμη υπηρεσία take-away και delivery μέσω Wolt. Γρίβα Διγενή 42-44, Λευκωσία, 22680400.

Kantina

Το ντελικατέσεν Καντίνα προέκυψε από την κοινή αγάπη των ιδιοκτητών του για το καλό φαγητό και τα υψηλής ποιότητας προϊόντα και την ανάγκη τους να τα μοιράζονται με άλλους. Είναι ένα εξειδικευμένο κατάστημα τροφίμων και κρασιών που εστιάζει στην εισαγωγή, μεταξύ άλλων, πολύ προσεκτικά επιλεγμένων κρασιών και χειροποίητων αλλαντικών και τυριών, δημιουργώντας ιδιαίτερα platters που περιέχουν τα τυριά και αλλαντικά που εσείς θα επιλέξετε, καθώς και φρούτα, αποξηραμένα και φρέσκα, ξηρούς καρπούς και τουρσί. Διατίθεται και υπηρεσία delivery. Σοφόλη 48, Λευκωσία, 22680040.



PRINOS Farm & Deli

Στα PRINOS farm & deli βρίσκουμε μια φρέσκα και λαχανικά και κάνουμε πάντα στάση στο τμήμα delicatessen, για τις πλούσιες πιατέλες που ετοιμάζει για εμάς (Charcuterie, Cheese ή Deli), με τα καλύτερα τυριά και αλλαντικά, αλλά και τις χορτοφαγικές πιατέλες με επιλογή από κομμένα ωμά λαχανικά συνοδευόμενα από vinaigrette βαλσάμικου, χούμους και ταχινοσαλάτα. Τα μεγέθη είναι τρία: το μικρό (κατάλληλο για 4 με 6 άτομα), το μεσαίο (για 6 με 8 άτομα) και το μεγάλο, για τις μέρες που θα ‘ρθουν για θα τις απολαμβάνουμε με τη (μεγάλη) παρέα μας στο σπίτι. Στην κάβα θα βρεις και μια μεγάλη γκάμα από κυπριακά και εισαγόμενα κρασιά, με ετικέτες από Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα και Κύπρο, όπως Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Saunignon Blanc, Chardonnay, Moscato, καθώς και αφρώδη κρασιά, dessert wines και κουμανταρία. Υπηρεσία take-away και delivery μέσω της ιστοσελίδας www.prinos.eu. Προδρόμου 83, Λευκωσία,22456500. Βαλδασερίδη 40, 24819819.

Brasserie Au Bon Plaisir

Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, με την Gatienne και τον Yannick να φροντίζουν τόσο για τη φιλοξενία μας στον ζεστό τους χώρο, όσο και για τα καλομαγειρεμένα φαγητά, από την γαλλική παραδοσιακή κουζίνα. Μέσω της πλατφόρμας Wolt παραγγέλνουμε πολλά από τα πιάτα που βρίσκουμε και στον κατάλογο, όπως τα σαλιγκάρια, τα βατραχοπόδαρα, την παραδοσιακή κρεμμυδόσουπα, το εξαιρετικό foie gras με τη σάλτσα από κρασί, τις κροκέτες τυριού αλλά και την πιατέλα με γαλλικά τυριά που περιέχει Comté, Mimolette demi-vieille, καμεμπέρ, γαλλικό blue cheese, Raclette, Tomme de Savoie και chevre. Μαζί με αυτά και το κρασί που θα επιλέξεις ανάμεσα σε 26 ετικέτες, από οινοποιεία της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου. Λάρνακος 87, Λευκωσία, 96755111.