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Phialē Wines
Η αγάπη της Μυρτώς Τοφαρίδου για το κρασί ξεκίνησε από μικρή ηλικία, λόγω του πατέρα της ο οποίος λατρεύει το κρασί και ιδιαίτερα τα κρασιά της Βουργουνδίας. Σε ένα οικογενειακό ταξίδι στη Γαλλία, επισκέφθηκαν ένα φίλο του πατέρα της στο χωρίο Clessé, στην περιοχή της Βουργουνδίας, ο οποίος είναι παραγωγός. Όταν τους σέρβιρε το πρώτο ποτήρι, τότε αντιλήφθηκε ότι αυτό πρέπει να κάνει στη ζωή της. Την 1η Ιουνίου του 2017 το Phialē Wines άνοιξε τις πόρτες του, αντιπροσωπεύοντας σε αποκλειστικότητα 56 οικογενειακά οινοποιεία. Μετά από μερικές βδομάδες καραντίνας, η κάβα άνοιξε ξανά για το κοινό, και η ιδιοκτήτριά του είναι πάντα πρόθυμη να σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να φτιάξετε τους κατάλληλους συνδυασμούς και να επιλέξετε την ιδανική ετικέτα που θα συνοδεύσει το δείπνο σας. Διαθέσιμη και υπηρεσία delivery σε όλη την Κύπρο μέσω της ιστοσελίδας www.phialewines.com. Αθανάσιου Διάκου 57, Λεμεσός, τηλ. 25250600.
Bavarian Delicatessen
Τόσο η ποιότητα, όσο και η εξυπηρέτηση, κάνουν το Bavarian να διαφέρει από ένα κοινό delicatessen. Ο πελάτης μπορεί να επισκεφτεί το κατάστημα, να δοκιμάσει τυριά και αλλαντικά και να αποφασίσει ποια από αυτά θα συμπεριληφθούν στο platter του. Στις πιατέλες των τυριών έχεις μια επιλογή από γαλλικά, ιταλικά, αυστριακά και ελβετικά τυριά, μαλακά, σκληρά και ημίσκληρα, αγελαδινά, κατσικίσια και προβατίσια και των αλλαντικών σαλάμια, σαλαμολουκάνικα, προσιούτο και άλλα από Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία. Ταγματάρχη Πουλίου, Λευκωσία, τηλ.22773139. Αγίας Ζώνης 38, Λεμεσός, τηλ.25747441.
Silver Star Bar
Η καλύτερη σπιτική sangria της πόλης, φτιάχνεται από τους bartenders του αγαπημένου μας μπαρ της Σοφούλη, με κρασί Rioja, φρέσκα εποχιακά φρούτα, bitters και λικέρ πορτοκαλιού. Και πλέον, συσκευάζεται σε μπουκάλι των 750ml και παραδίδεται στο σπίτι μας μέσω της εφαρμογής Wolt. Σοφούλη 44-46, Λευκωσία, 22666579.
Vino Cultura Wine Bar & Cellar
Με τον βραβευμένο σομελιέ Ανδρέα Κυπριανού, να επιλέγει μία προς μία τις ετικέτες που τοποθετούνται στα ράφια, το Vino Cultura ξεχωρίζει ως μία από τις καλύτερες και πιο προσεγμένες κάβες στο νησί. «Ο κόσμος του κρασιού είναι μαγικός και ατελείωτος. Αυτό είναι που με τράβηξε ώστε να ασχοληθώ με τον τομέα, εξού και η δημιουργία του Vino Cultura», δηλώνει ο ίδιος, βοηθώντας τον κάθε πελάτη ξεχωριστά να επιλέξει το κρασί που θα αγοράσει, σύμφωνα γευστικές του προτιμήσεις, το μενού ή την περίσταση. Ακόμη όμως κι αν δεν επισκεφθείς το χώρο, μπορείς να κάνεις την επιλογή σουμέσω της ιστοσελίδας, όπου θα βρεις εκατοντάδες ετικέτες και περισσότερες από 70 ποικιλίες κρασιού, από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Κυριάκου Μάτση 20, Λευκωσία, 22676707, vinocultura.net
Elma & Fred
Το ιδιαίτερο concept store που συνδυάζει το shopping με το φαγητό, τον καφέ με το ποτό, δεν σταμάτησε στιγμή να ετοιμάζει για εμάς τις λιχουδιές και τα κρασιά του. Διαθέτει 23 επιλογές σε κρασί (λευκά, κόκκινα, ροζέ και αφρώδη), αλλά και αποξηραμένα φρούτα, ξηρούς καρπούς, πάστες και άλλα ντέλι προϊόντα που θα συμπληρώσουν με τον καλύτερο τρόπο την πιατέλα σου. Διαθέσιμη υπηρεσία take-away και delivery μέσω Wolt. Γρίβα Διγενή 42-44, Λευκωσία, 22680400.
Kantina
Το ντελικατέσεν Καντίνα προέκυψε από την κοινή αγάπη των ιδιοκτητών του για το καλό φαγητό και τα υψηλής ποιότητας προϊόντα και την ανάγκη τους να τα μοιράζονται με άλλους. Είναι ένα εξειδικευμένο κατάστημα τροφίμων και κρασιών που εστιάζει στην εισαγωγή, μεταξύ άλλων, πολύ προσεκτικά επιλεγμένων κρασιών και χειροποίητων αλλαντικών και τυριών, δημιουργώντας ιδιαίτερα platters που περιέχουν τα τυριά και αλλαντικά που εσείς θα επιλέξετε, καθώς και φρούτα, αποξηραμένα και φρέσκα, ξηρούς καρπούς και τουρσί. Διατίθεται και υπηρεσία delivery. Σοφόλη 48, Λευκωσία, 22680040.
PRINOS Farm & Deli
Στα PRINOS farm & deli βρίσκουμε μια φρέσκα και λαχανικά και κάνουμε πάντα στάση στο τμήμα delicatessen, για τις πλούσιες πιατέλες που ετοιμάζει για εμάς (Charcuterie, Cheese ή Deli), με τα καλύτερα τυριά και αλλαντικά, αλλά και τις χορτοφαγικές πιατέλες με επιλογή από κομμένα ωμά λαχανικά συνοδευόμενα από vinaigrette βαλσάμικου, χούμους και ταχινοσαλάτα. Τα μεγέθη είναι τρία: το μικρό (κατάλληλο για 4 με 6 άτομα), το μεσαίο (για 6 με 8 άτομα) και το μεγάλο, για τις μέρες που θα ‘ρθουν για θα τις απολαμβάνουμε με τη (μεγάλη) παρέα μας στο σπίτι. Στην κάβα θα βρεις και μια μεγάλη γκάμα από κυπριακά και εισαγόμενα κρασιά, με ετικέτες από Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα και Κύπρο, όπως Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Saunignon Blanc, Chardonnay, Moscato, καθώς και αφρώδη κρασιά, dessert wines και κουμανταρία. Υπηρεσία take-away και delivery μέσω της ιστοσελίδας www.prinos.eu. Προδρόμου 83, Λευκωσία,22456500. Βαλδασερίδη 40, 24819819.
Brasserie Au Bon Plaisir
Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, με την Gatienne και τον Yannick να φροντίζουν τόσο για τη φιλοξενία μας στον ζεστό τους χώρο, όσο και για τα καλομαγειρεμένα φαγητά, από την γαλλική παραδοσιακή κουζίνα. Μέσω της πλατφόρμας Wolt παραγγέλνουμε πολλά από τα πιάτα που βρίσκουμε και στον κατάλογο, όπως τα σαλιγκάρια, τα βατραχοπόδαρα, την παραδοσιακή κρεμμυδόσουπα, το εξαιρετικό foie gras με τη σάλτσα από κρασί, τις κροκέτες τυριού αλλά και την πιατέλα με γαλλικά τυριά που περιέχει Comté, Mimolette demi-vieille, καμεμπέρ, γαλλικό blue cheese, Raclette, Tomme de Savoie και chevre. Μαζί με αυτά και το κρασί που θα επιλέξεις ανάμεσα σε 26 ετικέτες, από οινοποιεία της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου. Λάρνακος 87, Λευκωσία, 96755111.
Kava 247 – Beer, Wine & Deli
Δίνει έμφαση στις μπίρες, τις γερμανικές και τις βελγικές, και άλλες προσεκτικά επιλεγμένες από μικρά ζυθοποιεία. Μια από τις δικές μας αγαπημένες, η Βελγική Corsendonk, από την οποία ξεχωρίσαμε τις μοναστηριακές (Abbey) Agnus Tripel, Pater Dubbel και Rousse, τις special Dark Dubbel και Gold Tripel, αλλά και την Blanche που ανήκει στην κατηγορία Weisse. Εκεί θα βρεις και μερικές ετικέτες κρασιού, τις οποίες θα συνδυάσεις με γερμανικά λουκάνικα, τα Beer Brautwurst Gerauchert και Beer Bratwurst Gerauchert Pikante και το γεμιστό με τυρί Kasekrainer. Διαθέσιμη υπηρεσία delivery μέσω foody ή της ιστοσελίδας kava247.com, που εξυπηρετεί όλη την επαρχία Λευκωσίας.
Gourmet Groceries
Τα προϊόντα υψηλής ποιότητας της Gourmet Groceries περιλαμβάνουν από εκλεκτό βιολογικό ελαιόλαδο και αρωματισμένο μέλι με μπαχάρια, βότανα ή κακάο, μέχρι παλαιωμένη ζιβανία, τσίπουρο και κουμανταρία. Το ίδιο προσεγμένα και τα κρασιά του, όπως είναι το HU-HA από τον Chimo Bayo και το ισπανικό οινοποιείο Antonio Arraez, το Cava Sutra Sparkling Wine by Toni Arraez, το παιχνιδιάρικο Miss Tela Wine, το Sparkling White Wine ONE Gold με βρώσιμα φύλλα χρυσού, αλλά και το κυπριακό Anama Vintage του 2013. Θα τα βρεις όλα στην ιστοσελίδα gourmetgroceries.com, που διαθέτει και online store. Γιάννου Κρανιδιώτη 173, Λατσιά, 22480712.
CITO Gourmet Express
Μια από τις πιο δημοφιλείς καφετέριες του κέντρου της πρωτεύουσας, διαθέτει και ένα food hall από στο οποίο βρίσκουμε μια μεγάλη ποικιλία από αλλαντικά και τυριά, με τα οποία φτιάχνουμε πλούσιες πιατέλες, που θα συνοδεύσουν το κρασί μας. Από το τμήμα με τα αλλαντικά, ξεχωρίζουμε το εξαιρετικό pastrami, το pepper coated sausage and salami, το salami tunnel με βότανα, με πράσινο ή μαύρο πιπέρι, το καπνιστό guanciale και το truffle cooked ham. Από το τμήμα με τα τυριά, κολλήσαμε με τα ολλανδικά Basiron, το μαύρο black lemon, το μοβ lavender, το πράσινο pesto verde, το κόκκινο pesto rosso, το τρικολόρε, το cheddar argental με τρούφα και το cahills vodka blueberries. Στο online shop της ιστοσελίδας cito.express θα βρείτε και μια μεγάλη ποικιλία από κρασιά και άλλα αλκοολούχα ποτά. Θεμιστοκλή Δέρβη 48, 22591159.
French Depot
Στην κάβα French Depot (και στο online κατάστημά του) βρίσκουμε κρασιά από μεγάλα και boutique οινοποιεία σε Bordeaux, Βουργουνδία, Προβηγκία, Cote du Rhone, Τοσκάνη, Σικελία, Πιεμόντε, Rioja και άλλες περιοχές – κόκκινα, λευκά, ροζέ, dessert wines σαμπάνιες και άλλα αφρώδη. Στο τμήμα ντελικατέσεν θα βρεις μια μεγάλη ποικιλία από πατέ, όπως το καπνιστό πατέ πάπιας, αλλαντικά όπως το Buchette – Chorizo, αυθεντικό γαλλικό φουά γκρα πάπιας, και τυριά από τα οποία ξεχωρίζουμε τα Saint Marcelin, Brillat Savarin, Papillon Roquefort Premium και Mont D’ Or. Προδρόμου 49Γ, Λευκωσία, 22730138. Σπύρου Κυπριανού 17, Λεμεσός, 25732007, 96441436. Νεόφυτου Νικολαΐδη 53, Πάφος, 26100555. www.frenchdepotshop.com.cy
Watch The Experts
Η ομάδα φίλων του κρασιού OENOART, έχει τη δική της ιστοσελιδα (www.oenoart.org) μέσω της όποιας διοργανώνονται online παρουσιάσεις για το κρασί από επαγγελματίες του χώρου, από την Κύπρο και την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορείς να υποβάλεις γραπτώς τις ερωτήσεις σου, οι οποίες θα απαντηθούν ζωντανά. Ακολούθησε τη σελίδα στο Facebook (@OenoART) για να μάθεις για τις επόμενες και βρες από το αρχείο τα αναρτημένα βίντεο, από αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες. Διαδικτυακές παρουσιάσεις για το κρασί πραγματοποιεί επίσης και ο Παγκυπριος Συνδεσμος Sommelier, τις οποίες θα βρεις στη σελίδα του Cyprus Sommeliers Association στο Facebook (@cyprussommeliersassociation).
Περιοδικό Down Town, τεύχος 698.