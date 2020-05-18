Από φαλάφελ μέχρι sushi και από butter chicken μέχρι μπουρίτος, εστιατόρια που υπηρετούν τις κουζίνες του κόσμου συσκευάζουν τα αγαπημένα μας πιάτα και μας τα στέλνουν στο σπίτι.



Tonantzin Mexican Cuisine

Καλύπτοντας ένα κενό που είχε δημιουργηθεί στην πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια, το νέο εστιατόριο της παλιάς Λευκωσίας ετοιμάζει αυθεντικά πιάτα της μεξικανικής κουζίνας: Tacos de carnitas, με χοιρινό μαγειρεμένο για 6 ώρες, γκρίγκα, με χοιρινό μέσα σε δύο τορτίγιες με τσίλι, τυρί και ανανά, φλάουτας με κοτόπουλο, πατάτα, ιβίσκο και sour cream, αλλά και εντσιλάδας με κοτόπουλο σε τρεις τορτίγιες και σάλτσα από σχεδόν 100 συστατικά. Delivery μέσω Deliveryman. Πυγμαλίωνος 4, Λευκωσία, 99283660.



Syrian Arab Friendship Club

Δείπνο που φέρνει στον νου τις «Χίλιες και μια νύχτες», με πιάτα από τη συριακή κουζίνα. Ξεκινάς με κρύα ορεκτικά όπως τις σαλάτες Fattoush και Tabbouli, συνεχίζεις με dips (το αυθεντικό χούμους, το moutabbal με μελιτζάνες και ταχίνι, το καυτερό mouhamarah με κόκκινα πιπέρια και χυμό από ρόδι) και καταλήγεις στα ζεστά πιάτα, δηλαδή τα τραγανά falafel, τις πίτες Fatayer Bil Jobn με σπιτική ζύμη και τις τηγανητές κροκέτες Kebbi Maklya, γεμιστές με αρνί και ξηρούς καρπούς. Delivery μέσω Foody σε Λευκωσία και Λεμεσό.



Kalimera India

Ένα μικροσκοπικό διαμάντι, κρυμμένο σε ένα στενό της Λεμεσού. Tραγανά papadom με γευσάτα dips, samosa και onion bajji, το δημοφιλές στο Νέο Δελχί butter chicken, chicken vindaloo, prawn kadai με φρεσκοτριμμένα μπαχαρικά, ονειρεμένα palak paneer και dal masala, μαζί με pulao και coconut rice, cheese naan και mango lassi για την απαραίτητη δροσιά. Ανοιχτό για take-away και delivery. Βραγαδίνου 3, Λεμεσός, 97784452.



Koi Sushi Bar

Το cosy εστιατόριο της Μενάδρου, συσκευάζει τα sushi combo του και μας τα στέλνει στο σπίτι. Μαζί τους, τα απολαυστικά edamame, τη wakame salad και τα bao bun με κοτόπουλο ή γαρίδες. Από τα πιο αγαπημένα μας πιάτα το Sesame Tuna Roll, που είναι 8 τεμάχια με τηγανητό ρολό και γέμιση από τόνο, αβοκάντο, sesame sauce, σουσάμι και φρέσκο κρεμμύδι και το Dragon Roll που είναι ρολό με γέμιση αγγούρι, αβοκάντο και από πάνω φιλετάκια από καπνιστό χέλι, σος teriyiaki και σουσάμι. Delivery μέσω Foody και Deliveryman. Μενάνδρου 3, Λευκωσία, 22260777.



Padthai Thailand Food

Ένα από τα καλύτερα ταϊλανδέζικα εστιατόρια στο νησί, βρίσκεται στη Λεμεσό και διαθέτει από ένα πλούσιο μενού με δεκάδες επιλογές για κρεατοφάγους, χορτοφάγους ή vegan. Το παραδοσιακό, για παράδειγμα, green curry, θα το βρεις σε εφτά εκδοχές: με χοιρινό, κοτόπουλο, βοδινό, πάπια, λαχανικά, γαρίδες και καλαμάρι. Το ίδιο και το Thai Red Curry, το Thai Yellow Curry, το Sweet and Sour Thai Style, το Pink Coconut Milk Rice Noodles και το Pad Thai. Delivery μέσω Foody. Γλάδστωνος 79, Λεμεσός, 25253533.

Περιοδικό Go, τεύχος 114.