Από φαλάφελ μέχρι sushi και από butter chicken μέχρι μπουρίτος, εστιατόρια που υπηρετούν τις κουζίνες του κόσμου συσκευάζουν τα αγαπημένα μας πιάτα και μας τα στέλνουν στο σπίτι.



Main Streat

Άνοιξε τις πύλες του την πρώτη Μαΐου και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη Δημιουργική Ταβέρνα Το Πατρικόν, στο χωριό Τερσεφάνου. Με την υπογραφή του Κυριάκου Φώκου, το μενού περιέχει ιδιαίτερες προτάσεις street food, όπως spare ribs με σος από κουμανταρία ή πιπέρι, μπριζόλες σε τέσσερις εκδοχές, submarines, μακαρονάδες και χειροποίητα λαζάνια, γύρο και άλλα. Εμείς ανυπομονούμε να δοκιμάσουμε τον βοδινό γύρο με κουνουπίδι, γαούρτι από ταχίνι και σουμάκι, το Belly Box με bacon pork belly, τηγανητές πατάτες και σος με πιπέρι και φέτα, αλλά και το Cyprus Street Box με λουκάνικο, χαλούμι, σπιτικό τουρσί και τσίλι. Υπηρεσίες delivery και take-away, παραγγελίες στο τηλ. 96644355.@main.streat



Beba Bun

Η αγαπημένη μας Μπέμπα της Πινδάρου (που ανοίγει ξανά για το κοινό την 21η Μαΐου) απέκτησε αδερφάκι, με ολόφρεσκο κόνσεπτ από την ομάδα του εστιατορίου. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη Θωμά Μπέκα, ήταν κάτι που είχαν στα σκαριά εδώ και καιρό και βρήκαν τώρα την ευκαιρία, εν μέσω καραντίνας, για τελειοποιήσουν τις συνταγές και να δεχτούν τις πρώτες τους παραγγελίες. Το μενού περιλαμβάνει ελληνικό και κυπριακό street food με buns αφράτης κυπριακής πίτας, σε διάφορες εκδοχές. Ανάμεσα στα toppings τα κλασικά, όπως το σουβλάκι χοιρινό και η σιεφταλιά, αλλά και πιο ιδιαίτερα όπως το χοιρινό κοντοσούβλι σε στιλ el pastor (που είναι ο μεξικάνικος γύρος), το βοδινό ταλιάτα, οι γαρίδες με αβοκάντο και σος κοκτέιλ, το κοτόπουλο σνίτσελ και ένα vegan πιάτο με μανιτάρια. Παραγγελίες για delivery μέσω wolt ή για take away στο 22252626.



Old Market St.

Ένα από τα πιο hot spots της Λάρνακας, τέτοιες μέρες θα γιόρταζε τα έκτα του γενέθλια, με ένα street party-υπερπαραγωγή, με τους εκατοντάδες θαμώνες να ξεχύνονται στους δρόμους της παλιάς πόλης, διασκεδάζοντας μέχρι τελικής πτώσης. Δεν τα έβαψε όμως μαύρα – κάθε άλλο. Καλωσορίζοντας την καλοκαιρινή σεζόν εγκαινίασε για τους κατοίκους της Λάρνακας την υπηρεσία delivery, μέσω της οποίας μας φέρνει στο σπίτι τα υπέροχα κοκτέιλ του – το Skaliotis, το Negroni, το Old Fashioned, το Mojito, το Spiced Market σε μπουκάλι του ενός ή του μισού λίτρου, αλλά και άλλες επιλογές σε ποτό με το ποτήρι, κρασί και αναψυκτικά. Μέχρι να έρθει η μέρα που θα τα απολαμβάνουμε στον καλαίσθητο χώρο του, στην μπάρα ή σε ένα από τα τραπεζάκια της αυλής του. Πέμπτη-Κυριακή, 18:00-21:00, 94011011. Το μενού είναι αναρτημένη στη σελίδα @oldmarket.st στο Instagram.

Περιοδικό Go, τεύχος 113.