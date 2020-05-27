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Η Κύπρια καλλιτέχνις μοιράζεται μαζί μας στιγμές από την καθημερινότητά της.



Σε ποια περιοχή έχεις μεγαλώσει;

Στο κέντρο της Λάρνακας. Μου αρέσει που είναι όλα κοντά, όλα είναι γνωστά , ξέρεις τον γείτονά σου, μπορεί να περάσει απ’ το χώρο σου ένας φίλος και χωρίς να το έχετε προγραμματίσει, να πεταχτείτε στην ταβέρνα για φαγητό το μεσημέρι ή μετά τη δουλειά να πας με τους φίλους σου για ένα κοκτέιλ. Έχει μια ηρεμία και μια χαλαρότητα η Λάρνακα που ελπίζω να μη χαθεί ποτέ.

Ποιο σημείο του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις;

Διαφορά σημεία μού βγάζουν θετικές, νοσταλγικές αναμνήσεις. Βόλτες στο κέντρο της πόλης, μεσημέρια Κυριακής στην ψαροταβέρνα. Αυτό όμως που θυμάμαι πιο έντονα είναι ο δρόμος με τα δέντρα προς την παραλιακή Μενεού, όπου με έπαιρνε βόλτα ο πατέρας μου με το αυτοκίνητο.

Πού έβγαλες την πιο ωραία φωτογραφία;

Σε μια παλιά γειτονιά της Λάρνακας, με μια παλιά μπλε πόρτα. Κάτι έχουν αυτές οι πόρτες που με τραβούν – ίσως να είναι η αντίθεση του παλιού με το καινούριο, του ξεχασμένου μα ακόμα ζωντανού. Η παλιά μπογιά που είναι ακόμη έντονη και ζωηρή.

Ποιο βιβλίο διαβάζεις; Ποιο είναι το αγαπημένο σου;

Η αλήθεια είναι πως δεν διαβάζω και τόσο και ζηλεύω πολύ αυτούς που μπορούν να διαβάζουν με ώρες ένα βιβλίο και να χάνονται μέσα σε αυτό. Η δυσλεξία μου είναι κάτι που μου πήρε χρόνια να το ανακαλύψω και μετά να αποδεχτώ. Αυτό, όμως, δεν με εμπόδισε στο να αγαπώ τα βιβλία και την τέχνη πίσω από αυτά. Το δέσιμο, το εξώφυλλο, τον καλλιτέχνη ιχνογραφίας, την ομοιόμορφη τοποθέτηση γραμμάτων και όλη την τεχνοτροπία ώστε να δημιουργηθεί αυτό το βιβλίο. Αγαπώ και συλλέγω βιβλία Penguin από το 1950, αλλά και παλαιότερα, και μέχρι τώρα έφτιασαν τα 80. Ασχέτως, αν δεν τα διάβασα ποτέ.

Ποιο είναι το επόμενο στη λίστα σου;

Το The Great Gatsby, το Ariel που ήταν και το πρώτο τους βιβλίο που εξέδωσαν και το the Flying Dutchman, με το ροζ εξώφυλλο, το οποίο απεικόνισα σε μια πρόσφατη δημιουργία μου.

Με ποια σειρά έχεις κολλήσει;

Το The Crown. Μπορώ να κολλήσω με τις ώρες σε ιστορίες, σειρές και ντοκιμαντέρ για τη βρετανική μοναρχία. Από τις πιο αγαπημένες μου σειρές είναι το Game of Thrones, παρόλο που μας τα χάλασαν στην τελευταία σεζόν, και το Westworld.

Ποιο τραγούδι ακούς πιο συχνά αυτές τις μέρες;

Το soundtrack του Westworld. Non-stop. Υπέροχες μελωδίες με βιολί που με βοηθούν να σκέφτομαι, να βάζω τις δουλειές μου σε τάξη και να απορροφούν την ένταση της ημέρας.

Σε ποιο μέρος του πλανήτη ονειρεύεσαι πως βρίσκεσαι;

Οπουδήποτε, φτάνει να είμαι με τον Δημήτρη μου.

Τι θα έκανες αν είχες την ευκαιρία να βρεθείς εκεί;

Να τον φιλήσω.

Πώς πέρασες αυτό το διάστημα στο σπίτι;

Ήταν μια ευκαιρία για να ξεκουραστώ. Να αναθεωρήσω τα πάντα για τη δουλειά και την προσωπική μου ζωή, να μπουν προτεραιότητες και να καθαρίσω το σπίτι. Εννοείται πως τις πρώτες μέρες δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ με αυτή την καινούρια ρουτίνα, να διαχειριστώ το άγχος που περνούσαμε όλοι μας, αλλά τελικά, ήταν μια ευκαιρία για να χαρώ το σπίτι μου. Και να μετατρέψω την τραπεζαρία μου σε στούντιο!

Τι σου έλειψε πιο πολύ;

Η επιλογή. Η ελεύθερη επιλογή.

Τι ανυπομονείς να κάνεις όταν η ζωή μας επιστρέψει στους κανονικούς της ρυθμούς;

Να αγκαλιάσω την οικογένεια και τους φίλους μου. Μόνο αυτό.

Ποια στέκια σου ανυπομονείς να επισκεφθείς ξανά;

Στη γειτονιά που μένω και που βρίσκεται το στούντιό μου υπάρχουν πολλά αγαπημένα στέκια , το καθένα με τον δικό του χαρακτήρα, ύφος και κοινό. Από τον κορνιζοποιό που συναναστρέφομαι καθημερινώς, μέχρι ον Λαζαρή για τον πρωινό καφέ, το Old Market και το Barrel House για κοκτέιλ και τον Ρουσσιά για μεσημεριανό.