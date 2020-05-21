Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google





Νέοι χώροι και ανανεωμένες υπηρεσίες που συνθέτουν τον γαστρονομικό μας χάρτη.



ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

Σε ένα γραφικό δρομάκι της Λαϊκής Γειτονιάς, την πιο γραφική και παραδοσιακή περιοχή της εντός των τειχών Λευκωσίας, το αγαπημένο μας καφενείο ετοιμάζεται να μας υποδεχτεί ξανά με πολύχρωμα τραπεζάκια έξω στον πεζόδρομο, που δίνουν στην πρωτεύουσα την χαρούμενη πινελιά που της αξίζει. Από τα μεγάφωνα θα ακούσεις από Διάφανα Κρίνα (που αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσής για το όνομά του) μέχρι Γιάννη Αγγελάκα και Παύλο Παυλίδη και σε μια παρεΐστικη ατμόσφαιρα, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο ιδιοκτήτης, Κυριάκος Χ’’Αθανασίου, θα σου σερβίρει τις ολόφρεσκες σπιτικές λεμονάδες του, καφέδες, φρέσκους χυμούς, αλλά και απλά, καθαρά ποτά, όπως κρασί, ζιβανία ή ρακή τα οποία μπορείς να συνδυάσεις με μικρά ή μεγάλα platters, που αποτελούνται από φρούτα, αλλαντικά, τυριά και ντιπ – χούμους και τζατζίκι. Ίσως, η πιο οικονομική επιλογή για βραδινή έξοδο στην πόλη. Ιπποκράτους 19, Λαϊκή Γειτονιά, Λευκωσία, 99576286.