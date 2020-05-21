Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην GoogleAdd philenews.com on Google
ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ
Σε ένα γραφικό δρομάκι της Λαϊκής Γειτονιάς, την πιο γραφική και παραδοσιακή περιοχή της εντός των τειχών Λευκωσίας, το αγαπημένο μας καφενείο ετοιμάζεται να μας υποδεχτεί ξανά με πολύχρωμα τραπεζάκια έξω στον πεζόδρομο, που δίνουν στην πρωτεύουσα την χαρούμενη πινελιά που της αξίζει. Από τα μεγάφωνα θα ακούσεις από Διάφανα Κρίνα (που αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσής για το όνομά του) μέχρι Γιάννη Αγγελάκα και Παύλο Παυλίδη και σε μια παρεΐστικη ατμόσφαιρα, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο ιδιοκτήτης, Κυριάκος Χ’’Αθανασίου, θα σου σερβίρει τις ολόφρεσκες σπιτικές λεμονάδες του, καφέδες, φρέσκους χυμούς, αλλά και απλά, καθαρά ποτά, όπως κρασί, ζιβανία ή ρακή τα οποία μπορείς να συνδυάσεις με μικρά ή μεγάλα platters, που αποτελούνται από φρούτα, αλλαντικά, τυριά και ντιπ – χούμους και τζατζίκι. Ίσως, η πιο οικονομική επιλογή για βραδινή έξοδο στην πόλη. Ιπποκράτους 19, Λαϊκή Γειτονιά, Λευκωσία, 99576286.
ARTNALDAS – CONCEPT EXPERIENCE
Μέχρι τις 21 Μαΐου που θα αρχίσουμε να θαυμάζουμε ξανά τα υπέροχα κοσμήματα και τα έργα των Κύπριων καλλιτεχνών στον κουκλίστικο χώρο του, το Artnaldas επέστρεψε στη ζωή μας. Μέσω της υπηρεσίας wolt, παραδίδει στην πόρτα μας τους μυρωδάτους καφέδες του, κρύους και ζεστούς, τη σπιτική του λεμονάδα με τον δυόσμο, τους ανάμεικτους δυναμωτικούς χυμούς του και τα πιάτα του. Το σάντουιτς Αγρός σε παραδοσιακό κυπριακό ψωμί, με λούντζα από τον Αγρό, χαλλούμι, ντομάτα και αγγούρι, το Ζενα που είναι σε τσιαπάτα, με σπιτική πέστο, προσούτο, μοτσαρέλα και ντομάτα, τέσσερις επιλογές από σαλάτες, την πίτα ημέρας, γιαουρτάκια και τα σπιτικά γλυκά του. Το κέικ λεμονιού με παπαρουνόσπορο είναι απολαυστικότατο! Αρνάλδας 2, Λευκωσία, 22350355.
POKELOHA
Το πρώτο εστιατόριο που έφερε το χαβανέζικο κόνσεπτ στην Κύπρο, εγκαινίασε την υπηρεσία take-away, για να μας θυμίσει, λίγο πριν την επίσημη επιστροφή του, τους βασικούς του κανόνες. Σε ένα μπολάκι, διαλέγεις πρώτα τη βάση σου (ρύζι, κινόα, λαχανικά), προσθέτεις την πρωτεΐνη (κοτόπουλο, γαρίδες, τόνος και σολομό) και έπειτα το σος και μια τεράστια ποικιλία από λαχανικά, ξηρούς καρπούς, φύκια, χαβιάρι και ένα σωρό άλλα υλικά. Το signature πιάτο τους που ξεχωρίσαμε είναι το Miso Vegan, με Miso Tofu, Wasabi Shoyu, αγγούρι, πιπεριά Jalapeño, κόκκινο κρεμμύδι, αβοκάντο, φύκια Wakame, καλαμπόκι, σαλάτα με φύκια, καρύδα και σησάμι. Columbia Plaza, Αγίου Ανδρέου 223, Λεμεσός, 25278024.
Περιοδικό Go, τεύχος 114.