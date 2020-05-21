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Η Κύπρια σοπράνο μοιράζεται μαζί μας στιγμές από την καθημερινότητά της.



Ποιο σημείο του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις;

Το πατρικό μου σπίτι, αλλά και το σπίτι στο οποίο ζούμε τώρα με τα δύο μας αγόρια και τον άντρα μου.

Τι θυμάσαι πιο έντονα από εκείνο το μέρος;

Την πρόταση γάμου που μου έκανε ο Αλέξης στον κήπο, στο πατρικό μου σπίτι. Και στο σπίτι μας που είμαστε τώρα, το βράδυ παραμονή Χριστουγέννων που αντιλήφθηκα πως θα γεννούσα από στιγμή σε στιγμή τον πρώτο μας γιο, τον Κρίστιαν.

Πού έβγαλες την πιο ωραία φωτογραφία;

Λέγεται «Όνειρο by the sea» – ένα υπέροχο τοπίο, στο ναυάγιο της Πάφου. Έχει αποτυπωθεί στη μνήμη μου.

Σε ποια περιοχή έχεις μεγαλώσει; Τι σου αρέσει πιο πολύ σε αυτήν;

Μεγάλωσα στη Λεμεσό, στην Παλώδια. Ζούσαμε τόσο ελεύθεροι εκεί σαν παιδιά -ελάχιστα σπίτια είχαν μέχρι τότε κτιστεί στην περιοχή- και παίζαμε στο δρόμο με τα ποδήλατά μας με τα άλλα παιδιά της γειτονιάς.



Τι θυμάσαι πιο έντονα από εκείνο το μέρος;

Τα όμορφα ξέγνοιαστα καλοκαιρινά βράδια που καθόμασταν στη βεράντα κάτω από τα δέντρα, τα αστέρια και το καλοκαιρινό αεράκι.

Ποια είναι η αγαπημένη σου διαδρομή με τα πόδια και ποια με το αυτοκίνητο;

Με τα πόδια μου αρέσει να περπατάω στον παραλιακό πεζόδρομο ξεκινώντας από το ξενοδοχείο St. Raphael με κατεύθυνση στο κέντρο της Λεμεσού. Με το αυτοκίνητο, μου αρέσει η διαδρομή πάνω προς Τρόοδος, ανάμεσα στα πεύκα.

Ποιο βιβλίο διαβάζεις; Ποιο είναι το αγαπημένο σου;

Αυτή τη στιγμή διαβάζω το «Great singers on Great singing» του Jerome Hines. Παρόλο που είναι δύσκολο να ξεχωρίσω ένα βιβλίο ως το αγαπημένο μου, θα έλεγα το «The Last Lecture» του Randy Pausch.

Τι διδάχτηκες από αυτό;

Πήρα μαθήματα για τη ζωή και πώς αξίζει να τη ζεις. Ότι όταν κάποιος έχει παιδικά όνειρα και φιλοδοξίες, υπάρχουν τρόποι να τα κάνει πραγματικότητα παρόλες τις δυσκολίες που μπορεί να του φέρει η ζωή και πώς με τη θετικότητα μπορεί να τις αντιμετωπίσει.

Ποιο είναι το επόμενο στη λίστα σου;

«Julie Andrews: Homework- a memoir of my Hollywood years».



Ποια ταινία είδες τελευταία;

One day with Anne Hathaway.



Ποια είναι η αγαπημένη σου;

Το «The Sound of Music» με την Julie Andrews, αποτελούσε μεγαλώνοντας την πηγή έμπνευσής μου, ως ηθοποιός και τραγουδίστρια, αλλά και ως προσωπικότητα. Και, φυσικά, τη μουσική της ταινίας που κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει.

Η σειρά με την οποία έχεις κολλήσει;

Τους Friends! Oσα χρόνια κι αν περάσουν, θα παραμείνει διαχρονική.



Τι σημαίνει για εσένα αυτός ο χρόνος που περνάς στο σπίτι;

Στην αρχή, ήταν μια προσαρμογή στην καινούρια ζωή, στην οποία όλος ο πλανήτης έπρεπε να συνηθίσει. Όμως η αλήθεια είναι πώς μου αρέσει πολύ να είμαι σπίτι. Πάντα έχω κάτι να κάνω και σίγουρα ο Κρίστιαν και ο Σεμπάστιαν με κρατούν συνεχώς απασχολημένη! Μου αρέσει που περνάμε τόσο πολύ χρόνο όλοι μαζί. Μου έχει λείψει βέβαια αφάνταστα η σκηνή του θεάτρου, το κοινό και η αγκαλιά των αγαπημένων μου ανθρώπων σε αυτό τον κόσμο, αλλά κάνω υπομονή όπως όλος ο πλανήτης και πιστεύω πώς κάποια στιγμή θα ξεπεραστεί.

Ποιο τραγούδι ακούς πιο συχνά αυτές τις μέρες;

«Somewhere over the rainbow»



Σε ποιο μέρος του πλανήτη ονειρεύεσαι πως βρίσκεσαι;

Στα νησιά Turks and Caicos, στο Grace Bay Beach.



Τι θα έκανες αν είχες την ευκαιρία να βρεθείς εκεί;

Θα άραζα στη χρυσή ατελείωτη αμμουδιά, θα κολυμπούσα στη γαλαζοπράσινη θάλασσα και θα διάβαζα το βιβλίο μου πίνοντας ένα strawberry daiquiri.



Αν η ζωή σου αυτή την περίοδο ήταν κινηματογραφική ταινία, τι τίτλο θα της έδινες;

«One Day».

Περιοδικό Go, τεύχος 114.