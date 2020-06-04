Νέοι χώροι και ανανεωμένα μενού συνθέτουν τον νέο γαστρονομικό μας χάρτη.



Jam

Ένα ολοκαίνουριο διαμαντάκι ξεφύτρωσε στην περιοχή του Μεσαιωνικού Κάστρου στη Λεμεσού. Το all day εστιατόριο-μπαρ Jam βρίσκεται εντός του μπουτίκ ξενοδοχείου Old Port και λειτουργεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, με funky ατμόσφαιρα, γουστόζικη διακόσμηση και πολλά θετικά vibes. Η μέρα ξεκινά με το brunch, όπως το Avocado Smash, τα αβγά Benedict και τα βίγκαν buddha bowls και chia puddings, και συνεχίζει με επιλογές για sharing platters και κυρίως πιάτα, το Jam Burger με μαρμελάδα, το vegan burger, οι παπαρδέλες και πολλά άλλα. Μη φύγεις αν δεν δοκιμάσεις το signature κοκτέιλ Oh My Jam, με λικέρ, γιαούρτι, μαρμελάδα φράουλας και φρεσκοστυμμένο λεμόνι ή το Mooi Jungle, με τζιν, αγγούρι και lime.

Old Port Hotel, Δημήτρη Μητρόπουλου 7-9, Λεμεσός, 25353209. Τετάρτη-Δευτέρα 10:30-01:00.



Ouranos Roof Bar

Με πανοραμική θέα προς τη θάλασσα, το λιμανάκι της Πάφου και το μεσαιωνικό κάστρο, το roof-μπαρ Ouranos, ανοίγει και πάλι τις πύλες του. Ο τελευταίος όροφος του ξενοδοχείου Annabelle, ο οποίος ξεχωρίζει για το καλό φαγητό, τα δροσιστικά κοκτέιλ και την υπέροχη θέα, προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας του προσωπικού του και των επισκεπτών. Στο ειδικά διαμορφωμένο terrace στον εξωτερικό χώρο, αγαπημένοι καλλιτέχνες θα ταξιδεύουν παλιούς και νέους θαμώνες με τις υπέροχες μουσικές τους, ερμηνεύοντας γνωστές επιτυχίες, καθώς και διαχρονικά τραγούδια που όλοι αγαπάμε. Προσωρινά θα λειτουργεί μόνο με κρατήσεις.

Ξενοδοχείο Annabelle, Πάφος. Τετάρτη και Σάββατο, 18:00-01:00.



Sedici Italian Bar

Μιλανέζικος αέρας φύσηξε τις τελευταίες μέρες στο κέντρο της πρωτεύουσας. Αυτό οφείλεται στο νέο μπαρ Sedici, που με τη φινετσάτη διακόσμηση και την κοσμοπολίτικη αύρα φιλοδοξεί να γίνει το place-to-be του φετινού καλοκαιριού. Από νωρίς το απόγευμα, σερβίρει τσιμπήματα και ποτά, τα οποία απολαμβάνουμε στο καθιστικό, από τις αναπαυτικές του πολυθρόνες ή τα stool. Στο μενού θα εντοπίσεις πιάτα που παραπέμπουν στο concept του ιταλικού aperitivo, από τα οποία ξεχωρίζουν η burrata, η carpesse και οι μπρουσκέτες με προσούτο. Η απογείωση, ωστόσο, έρχεται με τα ευρηματικά κοκτέιλ, ανάμεσά τους το ευρηματικό Clear Negroni, που σε αντίθεση με το συμβατικό, είναι διάφανο και φτιάχνεται με gin, λευκό βερμούτ και λευκό bitter, αλλά και το Basilico, με τζίντζερ και μέλι.

Γρίβα Διγενή 6, Λευκωσία, 99161622, Δευτέρα- Κυριακή 18.00-01.00.

Περιοδικό Go, τεύχος 115.