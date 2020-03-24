Θέατρο στην οθόνη

Η ιστοσελίδα του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας (www.n-t.gr), διαθέτει πολλές και καλές παιδικές θεατρικές παραστάσεις των προηγούμενων ετών, σκηνοθετημένες από γνωστούς και αγαπημένους καλλιτέχνες. Επισκεφθείτε το ψηφιοποιημένο αρχείο του Εθνικού Θεάτρου και απολαύστε την «Ωραία Κοιμωμένη» και τον «Τσάρο με τη Μακριά Γενειάδα» της Κάρμεν Ρουγγέρη, τον «Γύρο του Κόσμου σε 80 Ημέρες» της Μαριάννας Τόλη και τον «Δον Κιχώτη» του Σταύρου Τσακίρη. Το ίδιο και το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν (theatro-technis.gr), που μέσω του νέου προγράμματος «Το Θέατρο Τέχνης -και- στο σπίτι» δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις διαδικτυακά την εφηβική παράσταση «Μια Μέρα Χωρίς» η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ και αφορά το μεγάλο ζήτημα της εξάρτησης από το διαδίκτυο.



Γράψε μια ιστορία

To Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center For Social Innovation) της Κύπρου, στα πλαίσια προσπάθειάς του να φέρει κοντά τη νεολαία με την τρίτη ηλικία, πήρε μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Με τους ηλικιωμένους να είναι απομονωμένοι στους οίκους ευγηρίας και τη νεολαία στο σπίτι, εν μέσω περιορισμών, προσκαλεί τα παιδιά μέχρι 15 ετών να γράψουν τη δική τους ιστορία, να φτιάξουν μια ζωγραφιά ή απλά μια κάρτα με αποδέκτες τους ηλικιωμένους και να τα ανεβάσουν στο facebook.com/IFeelYourStruggle. Για τη συμμετοχή τους, θα λάβουν τιμητικό δίπλωμα που θα πιστοποιεί την κοινωνική τους προσφορά.

Ο μικρός μου σεφ

Ναι, θα δημιουργήσουν ένα χάος. Ναι, τα υλικά θα πάνε στράφι και ναι, θα χρειαστείς μισή μέρα για να φέρεις την κουζίνα σου σε τάξη. Παρόλα αυτά, η ενασχόληση των παιδιών με τη μαγειρική έχει και τα καλά της. Μπορεί να μη γίνει ο γιος σου Άκης Πετρετζίκης και η κόρη σου Ντίνα Νικολάου, αλλά θα αναπτύξουν πολλές δεξιότητες, αποκτώντας παράλληλα ενδιαφέρον για το φαγητό, γνωρίζοντας τα υλικά, τις υφές και τις ιδιότητές τους. Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς εφαρμογές για το κινητό σου είναι το Toca Kitchen, το My Panda Chef, το Grandma’s Kitchen και Foodo Kitchen, που σας βοηθούν να μαγειρέψετε παρέα με ασφαλείς μεθόδους και απλά υλικά.