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Insider’s Guide: Η φωτογενής δημοσιογράφος, Μαρία Πορφυρίου, που απέκτησε δική της εκπομπή στον Kiss 89,0 καθημερινά μεταξύ 19:00-21:00, αποκαλύπτει τα αγαπημένα της στέκια.

– Σε ποια περιοχή έχεις μεγαλώσει; Τι σου αρέσει πιο πολύ σε αυτήν; Σε ένα χωριό της επαρχίας Λάρνακας, την Αραδίππου. Η αλήθεια είναι πως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που μου αρέσει το χωριό μου είναι η τοποθεσία του. Είναι κοντά από όλες τις πόλεις και συγκεκριμένα το σπίτι έχει εύκολη πρόσβαση παντού. Πράγμα το οποίο με διευκόλυνε σε πολλές φάσεις της ζωής μου.

– Ποιο ήταν το μαθητικό σου στέκι; Τι θυμάσαι πιο έντονα από εκείνο το μέρος; Αδιαμφισβήτητα το πάρκο της γειτονιάς, το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον, αφού την θέση του πήρε μια πολυκατοικία. Εκεί μαζευόμασταν με την παρέα μου αργά τα απογεύματα μετά τις μαθητικές μας υποχρεώσεις και γελούσαμε, παίζαμε διάφορα παιχνίδια και ήταν όλα λίγο πιο αληθινά και όμορφα.

– Ποιο σημείο του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις; Όλες οι περιοχές της Κύπρου έχουν να μου θυμίσουν κάτι. Αν πρέπει να διαλέξω όμως ένα σημείο, θα πω την περιοχή του Ακάμα στην Πάφο. Εκεί έκανα camping για πρώτη φορά με την παρέα μου και ήταν σίγουρα μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

– Ποια είναι η αγαπημένη σου διαδρομή με τα πόδια και ποια με το αυτοκίνητο; Αγαπημένη διαδρομή με τα πόδια σίγουρα είναι η διαδρομή που έκανα από το σπίτι μου στη Γλασκώβη όταν σπούδαζα, μέχρι το Πανεπιστήμιο. Αν και ήταν μια διαδρομή 30 λεπτών, επέλεξα να την κάνω με τα πόδια και ήταν από τις πιο ευχάριστες στιγμές της ημέρας. Με το αυτοκίνητο θα πω πάντα η επιστροφή από το αεροδρόμιο στο σπίτι μου.

– Μίλησέ μας για μια καθημερινή σου συνήθεια/ μερικές στιγμές από τη ρουτίνα σου. Το καθημερινό μου πρόγραμμα δεν μου αφήνει πολύ χρόνο ελεύθερο, οπότε προσπαθώ να απολαμβάνω τις απλές καθημερινές στιγμές όσο πιο έντονα γίνεται. Αυτό που σίγουρα ξεχωρίζω κατά τη διάρκεια τη ημέρας είναι το βράδυ, όταν έχω ήδη κάνει το μπάνιο μου και κάθομαι στον καναπέ να δω την αγαπημένη μου σειρά.

– Πες μας ένα καλά κρυμμένο μυστικό της πόλης σου. Δεν είναι μυστικό, ωστόσο είναι κάτι που πιστεύω πως όλοι πρέπει να δουν από κοντά. Το ηλιοβασίλεμα στην Αλυκή της Λάρνακας.

– Σε ποιο σημείο έβγαλες την πιο ωραία φωτογραφία; Στο 180° sunset bar της Μυκόνου.

– Τι θα ήθελες να εξαφανίσεις, αν είχες υπερδυνάμεις; Τη βία κατά των ζώων και τα αδέσποτα.

– Πού απολαμβάνεις περισσότερο τον πρωινό καφέ σου; Τον χειμώνα σίγουρα στο σπίτι μου, το καλοκαίρι σε οποιοδήποτε café βρίσκεται δίπλα από τη θάλασσα.

– Ποιο εστιατόριο ξεχωρίζεις; Ποιο πιάτο παραγγέλνεις κάθε φορά που το επισκέπτεσαι; Είμαι λάτρης της ιταλικής κουζίνας, οπότε θα πω με σιγουριά το Rokoko. Αγαπημένο πιάτο είναι το spinach roll για ορεκτικό και για κυρίως pasta ratatouille.

– Πού θα πιεις το καλύτερο κοκτέιλ; Στο Old Market St. στην παλιά γειτονιά της Λάρνακας.

– Πού θα βρεις πιο απολαυστικό γλυκό; Πρόσφατα ανακάλυψα ένα γλυκοπωλείο στη Λευκωσία το Μελίρρυτον. Εκεί σίγουρα βρήκα το αγαπημένο μου γλυκό, το οποίο φροντίζω να απολαμβάνω κάθε εβδομάδα.

– Ποια είναι η πιο όμορφη αυλή στην πόλη; Η αγαπημένη μου αυλή, βρίσκεται στη Λάρνακα και είναι το brunch place που δεν αλλάζω με κανένα άλλο. Το Edem’s Yard.