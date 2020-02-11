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Παιδικά χρόνια ντυμένα με το μπλε της θάλασσας της Λεμεσού, με μυρωδιά απ’ το γιασεμί και το αγιόκλημα της αυλής του πατρικού της. Ναι, η γυναίκα που έχω απέναντί μου διατηρεί ακόμα εκείνον τον παιδικό ενθουσιασμό στα μάτια της. Σαν τη μαθήτρια που θέλει να εξερευνήσει.

Στέκεται πάνω στη σκηνή πραγματοποιώντας μια νέα γνωριμία με έναν καινούριο ρόλο, όπως κάνει αυτή την περίοδο στο «Βάφ’ τα Μαύρα». Νιώθει την ανάγκη να χαρίσει απλόχερα το γέλιο αλλά και να παρασύρει τον θεατή στο να δακρύσει, όπως κάθε καλός ηθοποιός οφείλει να κάνει. Σημασία, άλλωστε, γι’ αυτήν δεν έχει να μείνει στην ανάμνησή του κοινού ως η υπερφίαλη, ατσαλάκωτη ηθοποιός. Σημασία έχει η ουσία και αυτό το διαφορετικό πρόσωπο που γεννά κάθε φορά στο σανίδι. Γι’ αυτό και η ζωή της είναι γεμάτη από ρόλους θέατρο, πρόβες, γυρίσματα, αγωνία, φώτα, κάμερα και μια διαρκή προσπάθεια δημιουργίας.

Έχω μεγαλώσει στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. Είχα την τύχη να ζήσω αυτό που λέμε γειτονιά! Άνθρωποι ζεστοί, σπίτια με ορθάνοιχτες τις πόρτες, όλοι μεταξύ τους γνωστοί και φίλοι!

Δεν θυμάμαι κάποιο συγκεκριμένο μαθητικό στέκι! Πηγαίναμε παντού χωρίς φόβο για τίποτα. Άλλες εποχές… Ζούσαμε σε μια ελευθερία.

Ποιο σημείο του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις;

Η Λεμεσός είναι το μέρος που συνέδεσα με τις πιο όμορφες, ανέμελες αναμνήσεις μου. Γεννήθηκα και μεγάλωσα εκεί ενώ σ’ αυτή την πόλη γέννησα τα παιδιά μου!

Η αγαπημένη μου διαδρομή με τα πόδια είναι όλο το παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού. Πιστεύω πως είναι μια μαγευτική διαδρομή! Απ’ την άλλη, όταν έχω διάθεση και χρόνο για βόλτα, μου αρέσει να παίρνω το αυτοκίνητο για κάποια ορεινή διαδρομή. Λατρεύω επίσης τη διαδρομή στο Φασούρι με τα κυπαρίσσια δεξιά και αριστερά του δρόμου που φτιάχνουν ένα φυσικό τούνελ.

Η καινούρια μου καθημερινή συνήθεια είναι ο νέος μου επαγγελματικός χώρος. Καθημερινά είμαι στο La Galerie by Galactica Patisserie στο Nicosia Mall, απ’ τις 9 και μισή το πρωί. Πρόκειται για έναν προσεγμένο χώρο με λαχταριστά γλυκά. Ομολογώ πως απολαμβάνω πολύ αυτό που κάνω! Αγαπημένο γλυκό fruit charlotte και fruit tart! Σοκολατένια αμαρτία το trilogy με τρία είδη σοκολάτας!

Επειδή εδώ και χρόνια ζω Λευκωσία, μου αρέσει πολύ να απολαμβάνω τον καφέ μου στο Sagafredo Zanneti στην Έγκωμη.

Λατρεμένο μου εστιατόριο είναι το T.G.I. Fridays. Ξεκινάω με ένα υπέροχο starter Fridays signature sampler και για κυρίως πιάτο Veal Steak Fajitas.

Από τη στιγμή που μια φωτογραφία απαθανατίζει κάτι δεν τίθεται θέμα να μην την ανέχομαι. Αυτό ήμουν εγώ τη δεδομένη στιγμή.

Εάν είχα υπερδυνάμεις θα ήθελα να εξαφανίσω τον πόλεμο, τη φτώχια και τις ασθένειες.

Το καλύτερο κοκτέιλ θα το πιω στο Calma στη Μαρίνα της Λεμεσού!

Η πιο όμορφη αυλή στην πόλη είναι αυτή του πατρικού μου σπιτιού με το γιασεμί, το νυχτολούλουδο και τη μερσινιά να κρατάνε ζωντανές τις παιδικές μου αναμνήσεις.

Αν η πόλη μου ήταν κινηματογραφική ταινία ή βιβλίο, θα της έδινα για τίτλο το «Όμορφη Πόλη»!



Περιοδικό Go, τεύχος 101.