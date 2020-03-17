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Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρνακα, συγκεκριμένα στην Αραδίππου. Αγαπώ αυτή την τοποθεσία, επειδή μετακινούμαι σε όποια πόλη θέλω πολύ εύκολα και γρήγορα.

Το μαθητικό μου στέκι ήταν το Segafredo στις Φοινικούδες, που δεν υπάρχει πλέον. Μαζευόμασταν συνέχεια για καφέ, να πούμε τα νέα μας, να γνωρίσουμε άτομα και φυσικά να παίξουμε χαρτιά.

Σε όλα τα μέρη της Κύπρου μας έχω όμορφες αναμνήσεις, αλλά αν πρέπει να διαλέξω θα πω τη Λεμεσό.

Η αγαπημένη μου διαδρομή με τα πόδια είναι όπου έχει θάλασσα, να ακούω το κύμα, να αναπνέω καθαρό αέρα και να χαλαρώνω. Με το αυτοκίνητο μού αρέσει να οδηγώ στο highway ειδικά τη νύχτα, όταν είναι ηρεμία, νιώθω ελεύθερη.

Η ρουτίνα μου είναι η εξής. Θα ξυπνήσω, θα καθαρίσω καλά το πρόσωπό μου και θα βάλω τις κρέμες μου, θα καθαρίσω το σπίτι (ένα ocd το έχω) και μετά θα απαντήσω σε όλα τα μηνύματα, emails, τηλέφωνα, θα κάνω λίγα μακιγιάζ και μετά σίγουρα θα τραβήξω βίντεο για το Ιnstagram ή το Youtube, θα κάνω editing και όταν τα τελειώσω θα πάω για καφέ να δω τις φίλες μου.

Δεν ξέρω αν είναι μυστικό, αλλά έχουμε τα πιο ωραία σουβλάκια της Κύπρου!

Το σημείο στο οποίο έβγαλα την πιο ωραία φωτογραφία, είναι στο παλιό αεροδρόμιο.

Αυτό που δεν ανέχομαι είναι την ησυχία που έχει η Λάρνακα τον χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι επικρατεί το χάος στο Μακένζι.

Αν είχα υπερδυνάμεις θα εξαφάνιζα τον ρατσισμό.

Τον πρωινό καφέ μου τον απολαμβάνω δίπλα απ’ τη θάλασσα.

Ένα από τα αγαπημένα μου εστιατόρια είναι το Aldente και κάθε φορά παραγγέλνω ριζότο με μανιτάρια.

Το καλύτερο κοκτέιλ το βρίσκω κάθε φορά στο Lost + Found Dronkery στη Λευκωσία.

Τα αγαπημένα μου γλυκά τα κάνει η αδερφή μου. Η τούρτα salt and caramel είναι η αγαπημένη μου.

Γενικά στη Λάρνακα δεν έχει πολλά μαγαζιά με αυλή. Ένα από τα μαγαζιά που μου αρέσει ο εξωτερικός του χώρος είναι το Rebuke.

Αν η πόλη μου ήταν κινηματογραφική ταινία, θα της έδινα τον τίτλο «Χαλαρώνοντας στην Πόλη».



INFO: Η Ιζαμπέλα Χριστοδούλου θα παρουσιάσει το «The Ultimate Makeup Experience» στις 28 Μαρτίου, στο Patio Cocktail Bar στη Λευκωσία, στις 11.30-16.45. Πληροφορίες στα τηλ. 22522282, 97851331.

Περιοδικό Go, τεύχος 106.