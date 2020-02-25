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Τα δύσβατα μονοπάτια από το Τρόοδος προς τον Καταρράκτη των Καληδονιών, στα οποία βασιλεύει η φύση, η φωτογραφία στη γενέτειρα της μητέρας της στη Βραζιλία, η περιοχή που μεγάλωσε που της ξυπνά τις πιο όμορφες αναμνήσεις και τα αγαπημένα της σημεία για φαγητό και ποτό στην πρωτεύουσα. Η Μαρκέλλα Μαρίνα Κωνσταντίνου νιώθει πως ζει σε μια μικρή πόλη γεμάτη θησαυρούς!



Έχω μεγαλώσει στα Λατσιά της επαρχίας Λευκωσίας. Αγαπώ πολύ τη γειτονιά στην οποία έχω μεγαλώσει, επειδή μου φέρνει στον νου εικόνες από τα παιδικά μου χρόνια. Πιο πολύ όμως μου αρέσει το γεγονός ότι σε όποιο μέρος της περιοχής τύχει να βρεθώ, συναντώ παλιούς φίλους και συμμαθητές, με τους οποίους ανταλλάζουμε τα νέα μας.

Το στέκι στο οποίο μαζευόμασταν τα Σαββατοκύριακα με τους φίλους και συμμαθητές μου, είναι μια καφετέρια κοντά στο πατρικό μου σπίτι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πόσο ανέμελες και ξέγνοιαστες στιγμές περνούσαμε εκεί στα μαθητικά μας χρόνια και μπορώ να πω πως είναι κάτι το οποίο νοσταλγώ σήμερα.

Η διαδρομή που απολαμβάνω με τα πόδια είναι το μονοπάτι της φύσης που περνά από τον Καταρράκτη των Καληδονιών και καταλήγει στο Ψηλό Δέντρο στις Πάνω Πλάτρες. Αυτό που απολαμβάνω περισσότερο είναι πως, αν και το μονοπάτι είναι δύσβατο, περνά από πυκνό δάσος το οποίο μου προσφέρει απίστευτη ηρεμία ακούγοντας τους ήχους της φύσης. Όσον αφορά την αγαπημένη μου διαδρομή με το αυτοκίνητο, αυτή είναι αδιαμφισβήτητα η διαδρομή προς την παραλία του Πρωταρά, όπου και περνάω όμορφες στιγμές κάθε καλοκαίρι.

Η αγαπημένη μου φωτογραφία είναι από τις καλοκαιρινές διακοπές μας, στο Pão de Açucar στο Rio de Janeiro της Βραζιλίας, γενέτειρα της μητέρας μου, αγκαλιά με τη μητέρα και τα αδέλφια μου. Μου ξυπνάει πολύ όμορφες αναμνήσεις.

Η καθημερινότητα μου περιλαμβάνει πρωινό ξύπνημα και ετοιμασία για το γραφείο. Μετά από τη δουλεία επιλέγω να κάνω κάτι που με χαλαρώνει και ως συνήθως πηγαίνω στο γυμναστήριο της περιοχής μου. Αργά το απόγευμα, αφιερώνω χρόνο για παιχνίδι με την κόρη μου!

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό της καθημερινής μου ρουτίνας, είναι το βράδυ που χαλαρώνω στον καναπέ και αναλογίζομαι όλα εκείνα για τα οποία είμαι ευγνώμων στη ζωή μου, θέτοντας τους νέους μου στόχους.

Τον πρωινό καφέ μου τον απολαμβάνω στο CITO Gourmet Express στη Λευκωσία, γιατί εκτός από τέλειο καφέ, σερβίρουν αρκετές υγιεινές και νόστιμες επιλογές για πρωινό.

Από τα εστιατόρια της Κύπρου ξεχωρίζω το Έψιλον Resto-Bar στη Μαρίνα Λεμεσού, το οποίο έχω επισκεφθεί πρόσφατα και ξετρελάθηκα με ότι έχω δοκιμάσει! Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε το Alaskan Cod, πιάτο το οποίο συστήνω ανεπιφύλακτα! Φυσικά και ότι δοκιμάσει κανείς από το sushi menu, είναι καταπληκτικό.

Το καλύτερο κοκτέιλ το απολαμβάνω στο στο Lost + Found Drinkery στη Λευκωσία και είναι το Hugo.

To πιο απολαυστικό γλυκό το βρίσκω σίγουρα στο Pralina Experience στη Στασικράτους της Λευκωσίας. Το αγαπημένο μου απ’ όλα τα γλυκά είναι το American Carrot Cake. Είναι ό,τι πιο νόστιμο έχω δοκιμάσει.

Η εσωτερική αυλή του Patio Cocktail Bar είναι η πιο όμορφη αυλή στην πόλη. Πολύ ωραίο design στους τοίχους που το βράδυ συνθέτουν ένα όμορφο σκηνικό.

Αν η πόλη μου ήταν κινηματογραφική ταινία θα της έδινα τον τίτλο «Μικρή πόλη γεμάτη θησαυρούς».

INFO: Η Μαρκέλλα Μαρίνα Κωνσταντίνου είναι μία από τις ιδιοκτήτριες της σχολής Dolls Fashion & Modeling School στα Λατσιά. Instagram: @marcellamarinac