Ενώ οι παιδικές χαρές έχουν κατεβάσει ρολά και τα πάρκα προστατεύονται με αστυνομικές κορδέλες, εμείς μένουμε σπίτι και σερφάρουμε με παιδιά και εφήβους στο διαδίκτυο, επιλέγοντας παραμύθια, τέχνη, animation movies και ενδιαφέρουσες παραστάσεις.



MOMA for kids

Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης εκτός από τις σημαντικότερες συλλογές έργων μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης στον κόσμο, διαθέτει και μια ενημερωμένη και σύγχρονη ιστοσελίδα μέσω της οποίας μπορείς να διαβάσεις, να δεις ή και να ακούσεις για την τέχνη, από όποιο μέρος του κόσμου κι αν βρίσκεσαι. Μια κατηγορία, μάλιστα, απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά, τα οποία μπορούν να έρθουν σε επαφή με εκθέματα του μουσείου, να γνωρίσουν το έργο των καλλιτεχνών και να ακούσουν ενδιαφέρουσες ιστορίες. Αν επιμένετε, όμως, να κρατάτε την τεχνολογία μακριά τους, μπορείτε να εκτυπώσετε το περίγραμμα σπουδαίων έργων τέχνης, αφήνοντάς τα ελεύθερα να βάλουν στις εικόνες τις δικές τους, μοναδικές πινελιές. moma.org



Βιβλία τέχνης για όλους

Το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης προσφέρει εντελώς δωρεάν τη δυνατότητα να κατεβάσουμε στον υπολογιστή μας την τεράστια συλλογή των βιβλίων τέχνης του. Δηλαδή, τις 422 πολυτελείς εκδόσεις που ξεκινούν από τα έργα του Vincent Van Gogh και φτάνουν μέχρι τα αριστουργήματα της γαλλικής φωτογραφίας. Βιβλία που δεν θα τολμούσες να αφήσεις στα χέρια ενός πεντάχρονου, αποτελούν πλέον, μέσω αρχείων pdf, το καλύτερο ερέθισμα για να αποκτήσουν τα παιδιά μας μια πρώτη επαφή με την τέχνη, είτε πρόκειται για Vincent Van Gogh και Caravaggio, είτε για τη συλλογή κυπριακών αρχαιοτήτων, από τις ανασκαφές του Τσεσνόλα. metmuseum.org

It’s Animation Time!

Η ιστοσελίδα Open Culture είναι η καλύτερη πηγή για animation movies, αφού διαθέτει περισσότερες από 70 επιλογές σε κινούμενα σχέδια, ανάμεσά τους και βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους. Δεν απευθύνεται, όμως, μόνο σε παιδιά, αλλά και σε ενήλικες, με ταινίες από ιστορίες και ποιήματα του γνωστού καρτουνίστα και συγγραφέα Shel Siverstein, αλλά και με το εξαιρετικό 20λεπτο φιλμ Atama Yama του Ιάπωνα animator Koji Yamamura, που βασίζεται στην εφιαλτική ιστορία που έγραψε μέσα στον παγωμένο χειμώνα του 2016, στην Πράγα, ο Φραντς Κάφκα. openculture.com



Πιγκουίνοι με υπαρξιακά

Ένα έργο βασισμένο στο βραβευμένο γερμανικό παραμύθι «Στην Κιβωτό στις 8», σε διασκευή του Πέτρου Κονόμου, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε online, μέσα από την ιστοσελίδα του Θεάτρου Μασκαρίνι. Στο «8 Νταν στην Κιβωτό», πρωταγωνιστούν τρεις πιγκουίνοι, οι οποίοι κοιτάζουν το παγωμένο τοπίο γύρω τους, προσπαθώντας να δώσουν νόημα στη ζωή τους. Μοναδική τους ασχολία, οι καβγάδες τους. Τα πράγματα θα αλλάξουν όταν θα πέσει στα χέρια τους ένα εισιτήριο για την… κιβωτό. Μια παράσταση που υμνεί τη φίλια, την αποδοχή και τη διαφορετικότητα. www.maskarini.info

Περιοδικό “Down Town”, τεύχος 693.