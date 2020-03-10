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Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής «Χρυσές Συνταγές» στο ΡΙΚ, μας συστήνει τις διαδρομές και τα στέκια που ξεχωρίζει

Αν και γεννήθηκα στη Λάρνακα, έζησα πιο πολύ στην πρωτεύουσα. Λατρεύω τις γραφικές γειτονιές της παλιάς Λευκωσίας, την Υπαίθρια Λαϊκή Αγορά στο «Όχι», το Πάρκο Αθαλάσσας… Από τα μαθητικά μου χρόνια θυμάμαι πιο έντονα το Λύκειο Λευκάρων, όπου με τους συμμαθητές μου, περιμένοντας τα απογευματινά μαθήματα, καταλήγαμε σε ένα σφαιριστήριο, απέναντι από το σχολείο, με τα πιο τέλεια ζεστά σάντουιτς. Ήταν από τις ωραιότερες ανέμελες στιγμές μας και τις νοσταλγώ πολύ.

Με τις πιο όμορφές μου αναμνήσεις έχω συνδέσει το μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, με φόντο το φωτισμένο χωριό μου (τον Αναλυόντα) το βράδυ της Ανάστασης. Η κατάνυξη, η οικογένεια μαζεμένη και η συγκίνηση με το «Χριστός Ανέστη».

Αγαπημένη διαδρομή είναι οποιοδήποτε μέρος με θάλασσα. Ο σύζυγός μου είναι λάτρης της και έτσι την αγάπησα κι εγώ. Μας αρέσουν οι βόλτες στις παραλίες, όπως στην Αλαμινό κοντά στο ξενοδοχείο Aldiana, στο λιμανάκι στο Ζύγι, στις Φοινικούδες στη Λάρνακα και φυσικά τον παραλιακό της Λεμεσού.

Με το αυτοκίνητο μού αρέσει η, απείρου κάλλους, διαδρομή από το χωριό μου τον Αναλυόντα στο χωριό που μεγάλωσα στην Κοφίνου. Διασχίζοντας τα διάφορα γραφικά χωριουδάκια αντικρίζεις μοναδικές εικόνες, με όλες τις αποχρώσεις του πράσινου.

Η καθημερινότητά μου κρύβει πολλές Χρυσές Συνταγές. Άλλοτε δοκιμάζοντας στο σπίτι καινούριες προτάσεις για τις έντυπες Χρυσές Συνταγές που κυκλοφορούν κάθε Σάββατο με τον Φιλελεύθερο ή το xrysessyntages.com ή μαγειρεύοντας με μια γιαγιά ή φίλη, είτε στο στούντιο του ΡΙΚ. Επίσης, κάθε Τρίτη και Παρασκευή κάνω μαθήματα μαγειρικής στην Εσπερινή Σχολή Tεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη Λευκωσία. Αν και είναι κοινό, το μυστικό μου στη Λευκωσία είναι το πάρκο της Αθαλάσσας. Μάλιστα, όταν ήταν μικρά τα παιδιά μου πηγαίναμε πιο συχνά για να ταΐσουμε τα ψάρια και να κάνουμε πικ νικ. Αυτό που δεν ανέχομαι στην πρωτεύουσα είναι την κυκλοφοριακή κίνηση.

Τον πρωινό καφέ μου απολαμβάνω στο gohealthyetc. Γύρω στις 10-11 π.μ, με την καλύτερη παρέα με συναδέλφους. Ένα ζεστό ζεστό latte με ωραία τσιμπήματα με την υπογραφή του Περικλή Ρουσουνίδη.

Το εστιατόριο που ξεχωρίζω είναι την ταβέρνα «Ισαάκ» στην Αγία Νάπα και λατρεύω τα μύδια με σκόρδο και κρέμα γάλακτος και το καθιστό οκταπόδι.

Το αγαπημένο μου κοκτέιλ στην πόλη είναι το Red Velvet και θα το βρεις στο Lola Bar. Τέλειος συνδυασμός με άσπρο ρούμι, μήλο και κανέλα.

Το πιο απολαυστικό γλυκό είναι η πορτοκαλόκρεμα στο «Παντοπωλείο- Καλή Όρεξη».

Η πιο όμορφη αυλή, τώρα που ανοίγει και ο καιρός, βρίσκεται στο εστιατόριο Μπέμπα.

Αν η Λευκωσία ήταν κινηματογραφική ταινία, θα την ονόμαζα «η πόλη με τους κρυμμένους θησαυρούς».

Περιοδικό Go, τεύχος 105.