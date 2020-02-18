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Η ραδιοφωνική παραγωγός του KISS 89.0 τα τελευταία χρόνια ζει στην Κοπεγχάγη. Δεν έχασε όμως ποτέ επαφή με την πόλη της, τη Λευκωσία αλλά και τα αγαπημένα της άτομα, στα οποία επιστρέφει πάντα, με την πρώτη ευκαιρία.



Μεγάλωσα στη Λευκωσία, την οποία αγαπώ πολύ. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο σ’ αυτήν είναι η νυχτερινή ζωή, ιδιαίτερα τον χειμώνα. Cozy εστιατόρια και μπαράκια που περνάμε όμορφα τις ώρες μας, με αγαπημένους φίλους.

Το μαθητικό μου στέκι ήταν το bowling. Όταν ήμουν παιδί, πήγαινα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ενώ εκεί κάναμε και τα γενέθλιά μας.

Το σημείο του νησιού που έχω συνδέσει με τις πιο όμορφές μου αναμνήσεις είναι η Λεμεσός, καθώς εκεί πέρασα την ομορφότερη μέρα της ζωής μου. Του γάμου μου!

Με τα πόδια πάω συχνά στο πάρκο της γειτονιάς μου, στο οποίο μεγάλωσα και έχω περάσει τα παιδικά μου χρόνια. Με το αυτοκίνητο πηγαίνω σε διάφορα μέρη που αγαπώ. Λατρεύω για παράδειγμα τη διαδρομή προς το Τρόοδος και τις εκδρομές στο βουνό.

Στην καθημερινότητά μου πλέον συμπεριλαμβάνεται η εκπομπή μου στον Kiss FM. Από τις πιο απολαυστικές στιγμές της ημέρας μου.

Στην πόλη μου ανακαλύπτω συνεχώς ομορφιές. Όταν λείπω το συνειδητοποιώ περισσότερο από ποτέ!

Τις πιο ωραίες φωτογραφίες τις έβγαλα στην Κοπεγχάγη, χωρίς αμφιβολία. Μια επίσης μαγική πόλη που δεν τη χορταίνω ποτέ…

Στην Κοπεγχάγη κάποτε δεν ανέχομαι το υπερβολικό κρύο. Αυτό θα διάλεγα να αλλάξω… Tον καιρό!

Τον πρωινό μου καφέ στην Κύπρο τον απολαμβάνω στο Coffeehouse TasteHabitat.

Από τα εστιατόρια της πόλης ξεχωρίζω το Rokoko και κάθε φορά παραγγέλνω το ίδιο πιάτο. Pasta με μανιτάρια και κοτόπουλο.

Το καλύτερο cocktail θα το πιω στο Lost + Found Drinkery.

Το πιο απολαυστικό γλυκό το βρίσκω στο Pralina Experience.

Η αυλή του Cook Shop είναι η αγαπημένη μου στη Λευκωσία, που το ξεχωρίζω τόσο για την ατμόσφαιρα όσο και για το φαγητό του.

Αν η πόλη μου ήταν κινηματογραφική ταινία, θα της έδινα τον τίτλο «Η πόλη μου μεγάλωσα».



INFO: Ακούστε την εκπομπή της Μαρίας Κορτζιά στον KISS 89.0, καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10:00 μέχρι και τη 13:00.



Περιοδικό Go, τεύχος 102.