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Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός του KISS FM, μας συστήνει τις διαδρομές και τα στέκια που ξεχωρίζει

Η καριέρα του στα ερτζιανά ξεκίνησε το 1992 και παρόλο που μεγαλώνοντας ήθελε να γίνει ηθοποιός, τελικά ανακάλυψε πως και το ραδιόφωνο απαιτεί κάποιες υποκριτικές ικανότητες και γι’ αυτό το αγάπησε όσο τίποτα άλλο. Το ραδιοφωνικό του όνομα ήταν μια έμπνευση που προέρχεται από την ταινία των 90’s «Pump up the volume», δημιουργώντας ένα ψευδώνυμο που να μην ταυτίζεται με την προσωπική του ζωή. «Πιστεύω πως το πέτυχα τα πρώτα χρόνια, αλλά στη μικρή κοινωνία της Κύπρου η ταυτότητά σου δεν μπορεί να μείνει για πολύ κρυφή», λέει.



Έχω γεννηθεί στο Λονδίνo, αλλά το μεγαλύτερο διάστημα της παιδικής μου ηλικίας το έχω περάσει στο χωριό Αλάμπρα, της επαρχίας Λευκωσίας. Αυτό είναι και το μέρος που έχω συνδέσει με τις πιο όμορφες, ανέμελες αναμνήσεις της ζωής μου.

Το μαθητικό μου στέκι ήταν ένα σνακ μπαρ έξω από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, που δεν θυμάμαι το όνομά του. Πιο έντονα από εκείνο το μέρος θυμάμαι το μπιλιάρδο, αλλά και τα υπέροχα sandwich που έφτιαχνε.

Η αγαπημένη μου διαδρομή με τα πόδια είναι το Γραμμικό Πάρκο του Πεδιαίου, καθώς και όλα τα μονοπάτια και πεζόδρομοι στο νησί στα οποία κυριαρχεί είτε το πράσινο από τα δέντρα ή το γαλάζιο της θάλασσας.

Η αγαπημένη μου διαδρομή με το αυτοκίνητο είναι από τη Λευκωσία προς την κορυφή του Τροόδους.

Το ξυπνητήρι μου χτυπά στις 6.40 το πρωί, τρώω πρόγευμα, παίρνω στο σχολείο την κόρη μου, πάω στο γραφείο, στο στούντιο για την εκπομπή, μετά τη δουλειά γυμνάζομαι, επιστρέφω στο σπίτι, τρώω δείπνο με την οικογένειά μου, βλέπω τηλεόραση και κοιμάμαι. Ακούγομαι πολύ βαρετός τύπος αλλά μου αρέσει η καθημερινή μου ρουτίνα.

Την πιο ωραία φωτογραφία την έβγαλα στη χερσόνησο του Ακάμα.

Απολαμβάνω τον πρωινό καφέ μου στον σπίτι και τον δεύτερο καφέ στο Gohealthy Etc, λίγο πριν την εκπομπή.

Το αγαπημένο μου μέρος για φαγητό στη Λευκωσία είναι το Street Food Balcony, στο οποίο παραγγέλνω σχεδόν πάντα το Cheese, Bacon and Egg Burger.

Τα καλύτερα κοκτέιλ τα βρίσκεις, φυσικά, στο Lost + Found Drinkery.

Τα πιο απολαυστικά γλυκά τα βρίσκω στο ζαχαροπλαστείο Μ & S στη Μαλούντα.

Η δική μου αγαπημένη αυλή στην πόλη είναι ο εξωτερικός χώρος της ταβέρνας Οδόφραγμα, στον Άγιο Δομέτιο.

Αν η πόλη μου ήταν κινηματογραφική ταινία, θα της έδινα τον τίτλο «The Full Monty».



INFO: Ακούστε την εκπομπή του Frank Ferre στον KISS FM 89.0 καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 13:00 μέχρι 16:00 το απόγευμα και απολαύστε τις μουσικές του επιλογές ως DJ σε διάφορα πάρτι και εκδηλώσεις.

Περιοδικό Go, τεύχος 99.