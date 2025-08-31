Οι δρόμοι της Ανόρθωσης με τον Χοακίν Γκόμεθ χωρίζουν, μόλις δύο αγωνιστικές μετά την έναρξη του πρωταθλήματος. Ο Ισπανός τεχνικός θα πάρει αποζημίωση που προνοεί το συμβόλαιό του και θα αποχωρήσει. Η διοίκηση των κυανόλευκων ήδη άρχισε την προεργασία για τη διαδοχή του Γκόμεθ.

Η Ανόρθωση ψάχνει προπονητή, ο Τιμούρ Κετσπάγια ειναι ελεύθερος και το παράξενο θα ήταν να μην έπεφτε το όνομά του στο τραπέζι. Οι κυανόλευκοι θέλουν έναν προπονητή που γνωρίζει την ομάδα, το πρωτάθλημα και να μπορεί με την προσωπικότητά του να οδηγήσει το… καράβι στη φουρτουνιασμένη θάλασσα.

