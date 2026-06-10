Αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου που ξεκινά σε μερικές μέρες σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό! Σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα Μουντιάλ στην ιστορία της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, το πρώτο με την παρουσία 48 ομάδων, η… πόρτα άνοιξε για πολλές χώρες να γιορτάσουν την πρόκρισή τους, είτε εξασφαλίζοντας την παρθενική τους παρουσία στην κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή, είτε επιστρέφοντας μετά από πάρα πολλά χρόνια απουσίας!

Από τις υπέροχες ιστορίες που έγραψαν οι τέσσερις χώρες οι οποίες θα ζήσουν το όνειρο με το να αγωνιστούν για πρώτη φορά στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή, μέχρι παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις που βίωσαν πολυετείς και οδυνηρές απουσίες, αλλά επιστρέφουν, το sport-fm.gr σας παρουσιάζει τις… σταχτοπούτες, αλλά και εκείνες που θα βρεθούν ξανά μετά από χρόνια αναμονής σε Μουντιάλ!

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