Το μέλλον του Κωνσταντίνου Λαΐφη βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς το ενδιαφέρον που καταγράφεται για τον αρχηγό του ΑΠΟΕΛ είναι υπαρκτό και έντονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τρεις ομάδες -με πιο αποφασιστική την ΑΕΚ Λάρνακας- έχουν εκφράσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το ενδιαφέρον τους για τον διεθνή αμυντικό, παρακολουθώντας στενά τα δεδομένα γύρω από το μέλλον του. Πρόκειται για μία εξέλιξη που διατηρεί ανοικτή τη συζήτηση, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε επίσημη πρόταση προς την ομάδα της Λευκωσίας.

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