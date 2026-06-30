Από τα ξημερώματα της Τρίτης, ο Ορλάντο Χιλ πέρασε στην αιωνιότητα. Τo Μουντιάλ 2026 έχουν τη δυνατότητα να γεννούν θρύλους όπως καμία άλλη αθλητική διοργάνωση και ο τερματοφύλακας που πρωταγωνίστησε στην επική πρόκριση του Παραγουάης επί της Γερμανίας στα πέναλτι θα μείνει για πάντα στην ιστορία τόσο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όσο και της πατρίδας του. Ωστόσο, η μάχη του 26χρονου γκολκίπερ απέναντι στους παίκτες-φόβητρα της Μάνσαφτ δεν ήταν η δυσκολότερη της ζωής καθώς πριν μερικά χρόνια πουλούσε μέχρι και τα παπούτσια του για να ταΐσει την οικογένειά του.

Η Παραγουάη αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Γερμανία, το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, στη συνέχεια στα πέναλτι και εκεί ήταν η ώρα για όσους ήταν έτοιμοι να περάσουν στα βιβλία της ιστορίας. Ο Χιλ έμοιαζε αποφασιστικός όσο κανείς άλλος, δεν φοβήθηκε κανέναν αντίπαλο και εν τέλει οδήγησε την πατρίδα του στην δεύτερη νίκη της ιστορίας της σε νοκ-άουτ αγώνα Μουντιάλ. Την ίδια στιγμή, ανάγκασε τους Γερμανούς που… σύμφωνα με τη γνωστή ρήση είναι εκείνοι που πάντα νικούν στο τέλος, να ηττηθούν για πρώτη φορά στη διαδικασία των πέναλτι σε Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας νικήσει στις τέσσερις προηγούμενες που συμμετείχε.

Πουλούσε τα ρούχα του για να ταΐσει τον γιο του

Η καριέρα του Χιλ ξεκίνησε να παίρνει την ανιούσα πέρυσι, όταν καθιερώθηκε ως βασικός στο Σαν Λορένζο στην Αργεντινή και το υψηλό επίπεδο που επέδειξε σε ένα από τα πιο δύσκολα γήπεδα της χώρας τον οδήγησε να κάνει το ντεμπούτο του με την Εθνική Ομάδα της Παραγουάης στη νίκη με 1-0 επί του Περού. Μόλις ολοκληρώθηκε το ντεμπούτο του με την «Αλμπιρόχα», ήταν η ίδια η σύζυγός του, Μελίσα Αβάλος, που αποκάλυψε τις θυσίες που έπρεπε να κάνει ο 26χρονο τερματοφύλακας όταν γεννήθηκε ο γιος του, Λαουτάρο, μόλις πριν από τέσσερα χρόνια.

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Το αγόρι γεννήθηκε όταν ο πατέρας του μόλις ξεκινούσε την επαγγελματική του καριέρα στη Σαν Λορένζο της Παραγουάης τότε. Τα χρήματα ήταν λιγοστά εκείνη την εποχή, και τόσο ο Χιλ, όσο και η σύντροφός του έπρεπε να βρουν τρόπους να τα βγάλουν πέρα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το μωρό αντιμετώπισε κάποια προβλήματα υγείας που προκάλεσαν ακόμη περισσότερα έξοδα για την οικογένεια.

«Όταν γεννήθηκε ο Λάουτι, δεν είχαμε τίποτα και ο Ορλάντο πουλούσε τον εξοπλισμό του από τον σύλλογο για να καλύψει τα έξοδα. Ο γιος μας πάλευε για τη ζωή του, και ο μπαμπάς του ήταν πάντα δίπλα του! Πούλησε τα πάντα — τη φανέλα της εθνικής ομάδας U-20 (δεν μπόρεσε να την κρατήσει ως ενθύμιο), τα ρούχα του, τα αθλητικά του παπούτσια. Πούλησε κυριολεκτικά τα ΠΑΝΤΑ!!», μοιράστηκε η σύζυγός του στον λογαριασμό της στο Instagram μετά το ντεμπούτο του συζύγου της στην Παραγουάη.

Και κατέληξε: «Τόσο μεγάλη ήταν η θλίψη μας, που αυτό που βιώνουμε σήμερα το ζητήσαμε από τον Θεό μέσα από δάκρυα, και Εκείνος απάντησε στις προσευχές μας. Δεν ήταν εύκολο, και τίποτα δεν θα είναι ποτέ, αλλά με αγάπη και θυσία, όλα είναι δυνατά… Ελπίζω ολόκληρος ο κόσμος να γνωρίζει πόσο μεγάλη καρδιά έχεις και πόσο πολύ θέλεις να συνεχίσεις να εξελίσσεσαι».

Η ραγδαία εξέλιξη του Χιλ

Ακόμη και ο ίδιος ο Ορλάντο Χιλ δεν θα μπορούσε να φανταστεί μια τόσο ραγδαία εξέλιξη. Στις αρχές του 2024, μεταγράφηκε από τη Σαν Λορένζο (αφήνοντας τον σύλλογο της Παραγουάης για τον αργεντινικό) και πέρασε έναν ολόκληρο χρόνο ως αναπληρωματικός. Η εξαιρετική του απόδοση με την ομάδα που τερμάτισε δεύτερη υπό τον προπονητή Νταμιάν Αγιούντε οδήγησε στο ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, και καθιερώθηκε ως βασικός το 2025.

Έγινε ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες του αργεντίνικου ποδοσφαίρου και ήταν καθοριστικός για την ομάδα του Σαν Λορένζο, γεμάτη νεαρούς παίκτες, που έφτασε στους ημιτελικούς του Apertura του 2025. Με μόλις 13 γκολ που δέχτηκε, είχε το δεύτερο καλύτερο αμυντικό ρεκόρ στο τουρνουά, πίσω μόνο από τη Ροζάριο Σεντράλ και τη Ντεπορτίβο Ριέστρα.

Ωστόσο, ο Χιλ δεν στεκόταν πάντα ανάμεσα στους δοκούς φορώντας τα γάντια του. Γιατί; Μεταξύ 2012 και 2013, όταν μόλις ξεκινούσε την ποδοσφαιρική του καριέρα στον σύλλογο «13 de Junio», έπαιζε ως κεντρικός μέσος. «Ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά· δεν μπορούσες να παίξεις χωρίς αυτόν», θυμούνται οι παλιοί του συμπαίκτες.



Τα δύο πέναλτι που έπιασε με τη Γερμανία, αφιερωμένα στον άρρωστο ανιψιό του

Σήμερα, αρκετά χρόνια αργότερα και με την οικογένειά του να έχει μεγαλώσει με την άφιξη του Λαουτάρο Ντάνιελ, ο Χιλ έζησε τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του, και μάλιστα σε Παγκόσμιο Κύπελλο: «Ένα τεράστιο συναίσθημα, ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Από την αρχή, λέγονταν ότι θα μας επιτεθούν από όλες τις πλευρές, αλλά καταφέραμε να αντέξουμε και να ανοίξουμε το σκορ. Έφεραν την ισοφάριση, αλλά καταφέραμε να κρατήσουμε την ισοπαλία και να κερδίσουμε στα πέναλτι».

Όσον αφορά τα πέναλτι, ο τερματοφύλακας εξήγησε ότι ο στόχος είναι «να αναλύσεις κάθε παίκτη, κάθε λεπτομέρεια, και δόξα τω Θεώ κατάφερα να αποκρούσω δύο πέναλτι· αυτό ήταν καθοριστικό για την πρόκριση». Και κατέληξε: «Αποκλείσαμε έναν πρωταθλητή. Αυτό το αφιερώνω σε όλο τον λαό της Παραγουάης και ειδικά σε έναν ανιψιό μου που περνάει μια δύσκολη περίοδο και βρίσκεται στο νοσοκομείο. Είχα πει ότι αν με ανακήρυσσαν καλύτερο παίκτη του αγώνα, αυτή η πρόκριση θα ήταν αφιερωμένη σε αυτόν».

Πλέον φαντάζει πολύ δύσκολο, η καριέρα του να συνεχιστεί στην Αργεντινή όσο καλά κι αν τα πηγαίνει, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες είναι λογικό να ασχοληθούν μαζί του. Άλλωστε, αν τα καταφέρει στο Μουντιάλ, τα έχεις καταφέρει… παντού.

protothema.gr