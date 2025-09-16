ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κουρουκλάρης Κωνσταντίνος, Σταυρού 41. Απέναντι από περίπτερο «Στέφανος», 50μ. από κατάστημα «ΜΑΤΙ», Στρόβολος, τηλ. 22252060.

Γεωργίου Σούλα, Βασιλέως Παύλου Α΄ 12Α. Πίσω από το παλαιό ΓΣΠ, κοντά στο υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία, τηλ. 22672502.

Παπαβαρνάβας Βαρνάβας, Αρμενίας 67Β. Πλησίον «Cafe Deliyard», 30μ. μετά το υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Στρόβολος, τηλ. 22264999, 94002999.

Γιαννή Αλεξάνδρα, Λεωφ. Αρχαγγέλου Μιχαήλ 3. Φώτα τροχαίας «K-CINEPLEX» προς κυκλικό κόμβο «Δία»/ «Σίγμα» (Παρισσινός/ πρώην στρατόπεδο), Έγκωμη, τηλ. 22018559.

Γιάγκου Φρόσω, Λεωφ. Στροβόλου 48. Κύριος δρόμος Τσερίου απέναντι από το «SMART» και δίπλα από «Sifouna», Τσέρι, τηλ. 22383330, 99594498.

Παστέλλη Ελένη, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 33 I&Θ. Δίπλα από το «Coffee Island», απέναντι από «CYTACOM SOLUTIONS» και «AELIOTIS», Λατσιά, τηλ. 22574573, 99375857.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Μάρκου Αγγέλα, Μίλτωνος 27, κατ.3. Έναντι ναυτιλιακής εταιρείας «Intership», Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ. 25108898, 96893387.

Τερίδης Άρης, Λεωφ. Λεοντίου Α΄ 181, κατ. 1. Δρόμος παλαιού νοσοκομείου, Λεμεσός, τηλ. 25340872, 25714469.

Ευαγόρου Αντωνία, Αγίας Ζώνης 32Α, PharmaSYN Αγίας Ζώνης, Λεμεσός, τηλ. 25371194, 99151498.

Αθανασοπούλου Ηλέκτρα, Λεωφ. Μακαρίου 284, κατ.1 & 2. Έναντι Ελληνικής Τράπεζας, Εναέριος, Λεμεσός, τηλ. 25323636, 97833397.

Παναγή Χρύσω, Γεωργίου Α΄ 99. Παραλιακός δρόμος, 100μ. απέναντι από ξενοδοχείο «Apollonia», Γερμασόγεια, τηλ. 25322237, 25105074.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Χριστοδούλου Μαργαρίτα, γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2. Πλησίον CYTA, κέντρο πόλεως, Λάρνακα, τηλ. 24652440, 24644385.

Κωνσταντίνου Καλλιόπη, Σόλωνος 3. Πλατεία Δρομολαξιάς, Δρομολαξιά, τηλ. 24427906, 96237223.

Συμεού Ελένη, Ραφαήλ Σάντη 15. Απέναντι από κλινική «Τίμιος Σταυρός», Λάρνακα, τηλ. 24254008, 99921940.

ΠΑΦΟΣ

Καμανέτς Αναστασία, Δανάης 31Β. Έναντι «Olympic Lagoon Resort» (πρώην «Amathus»), Κάτω Πάφος, τηλ. 26964837.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Πιττάτζιης Ισαάκ, Αγίου Γεωργίου 7, Παραλίμνι, τηλ. 23822577, 23827058.

Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.